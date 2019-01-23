Путешествие из Петербурга в Москву

В России стремительно развивается внутренний туризм. А в последние несколько лет туристические центры России становятся наиболее популярными именно зимой. Сейчас востребованы не только удаленные направления зимнего отдыха, такие как Карелия, Сахалин или Камчатка.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), все больше людей отдают предпочтение познавательному туризму, совмещая отдых с посещением музеев и обзором исторических достопримечательностей.

Одним из самых впечатляющих туристических маршрутов в самом сердце нашей страны является «Государева дорога»: знаменитый тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву еще по указу Петра I. Именно по этой дороге проезжали пышные кортежи императорской династии Романовых.

Этот путь по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в нашей стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки. «Государева дорога» - не просто набор верстовых столбов. Ее главное украшение - путевые дворцы, предназначенные для членов императорской фамилии, построенные знаменитыми архитекторами - Львовым и Росси.

Для обслуживания путешествующих была создана удивительно развитая для того времени инфраструктура: объекты размещения различной «звездности», трапезные, почтовые станции и даже «экипаже-ремонтные» мастерские. Целая история России уместилась на 735 верстах этого пути. «Государева дорога» - с полным правом может называться исторической дорогой мира!

Чтобы повторить поездку по царскому тракту сегодня достаточно просто иметь автомобиль и желание. Большая часть туристического маршрута проходит по федеральной трассе М10 и скоростной автомагистрали М11. Это направление подойдет как для романтиков и любителей старины, так и для активных путешественников, которые не выпускают из рук камеру.

Всероссийский маршрут «Государева дорога» соединяет две российские столицы и проходит по четырем областям: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской. В настоящее время регионы-участники формируют перечень туристических объектов, возможных к включению в маршрут.

Именно по «Государевой дороге» был написан первый путеводитель в России. Его составил тверской вице-губернатор Иван Фомич Глушков.

«Ручной дорожник для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами, дающий о городах, по оному лежащих, известия историческия, географическия и политическия с описанием обывательских обрядов, одежд, наречий и видов лучших мест», издали в Санкт-Петербурге в 1801 году, а в 1805 переиздали уже на немецком языке.

На дороге было 25 почтовых станций, где можно сменить лошадей, они располагались в Ижорах, Новгороде, Вышнем Волочеке, Выдропужске, Торжке, Медном, Твери, Воскресенском, Завидово, Клину, Пешках, Черной Грязи и других. Считается, что в среднем скорость ямщицкой тройки составляла 10 км в час летом, 12 – зимой и не более 8 – в межсезонье. Специальными указами была определена и ширина дороги - 1,5 сажени (3, 07 метра). Раньше преодоление расстояния между столицами занимала у путников не менее 4-5 дней.

Сейчас время в пути из Москвы в Петербург зависит исключительно от желания и возможностей путешественника. Для этого есть все условия. На дороге работает множество приятных гостиниц и ресторанов с хорошей русской кухней. А в Завидово можно найти и стилизованные под старину «ямские» постоялые дворы. Работают 2 музея: музей «Государева дорога» в храмовом комплексе села Завидово и музей Пушкина в Торжке, рассказывающий о проездах поэта по этому тракту. Там собрано много интересных вещей: от содержимого чемоданов до личной переписки великого поэта. Зимой эта дорога приобретает особый шарм.

Почему «Государева дорога» так притягательна для путешественников?

Во-первых, это близко. До основных достопримечательностей «Государевой дороги», находящихся в Тверской области, можно доехать из Москвы за пару часов. Во-вторых, из-за памятников культуры и архитектуры, самым грандиозным из которых считается императорский дворец, который находится в Твери.

В-третьих, здесь расположены древние святыни Русской православной церкви и усадьбы известных дворянских фамилий. А в-четвертых, чтобы посмотреть на самые красивые города Верхневолжья и Валдая в зимнем убранстве.

Если начать движение по «Государевой дороге» из Москвы, то путь путешественника будет проходить через эти впечатляющие места:

Село Завидово



Храмовый комплекс села Завидово - это церковь Успения Божией Матери (начало XVII века) и церковь Святой Живоначальной Троицы (конец XVIII века). Экспозиция расположенного здесь музея «Государева дорога» рассказывает о быте путешественников по главной магистрали страны.

Село Городня



Церковь Рождества Богородицы в Городне - единственный сохранившийся памятник архитектуры Великого Тверского княжества. Она была построена в конце XIV века в память о победе русского оружия на Куликовом поле.

Город Тверь



«Маленький Петербург на Волге» - первый город в России, построенный по регулярному плану по велению Екатерины II. Украшением города являются: церковь Белая Троица - старейшая сохранившаяся постройка в Твери; «трехлучевая симметрия» - уникальный градостроительный прием, использованный также при строительстве Рима и Парижа; набережная Степана Разина, построенная по принципу «сплошной фасады»; памятник купцу Афанасию Никитину - знаменитому тверитянину-первооткрывателю Индии; Старый волжский мост, "старший брат" которого - мост Свободы, находится в Будапеште.

Гордость Твери - Императорский дворец, построенный во второй половине XVIII века специально для императрицы Екатерины II. В 2016 году после масштабной реставрации дворец вернул свои величие и блеск. В его залах расположилась областная картинная галерея, где представлены полотна известных художников: И.К. Айвазовского, И.Е. Репина, И.И. Левитана, К.А. Коровина и многих других.

Усадьба Раёк



Удивительное по своей красоте творение Николая Львова - тверского последователя великого итальянского архитектора Андреа Палладио.

Город Торжок



Город с тысячелетней историей, сохранивший древние городища и храмы. Здесь находится старейший в Центральной России монастырь Новоторжский Борисоглебский. Широкую известность Торжку принес промысел золотного шитья, который удалось сохранить с XII века до наших дней.

Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Василёво»



На территории старинной усадьбы можно полюбоваться редкими образцами русской деревянной архитектуры.

Музей-терем «Птицы Счастья»



В необычном музее можно познакомиться с народными художественными промыслами и традициями на Государевой дороге, а также с экcпозициями «Путевые дворцы» и «Птицы Счастья».

Город Вышний Волочёк



Вышний Волочёк – «Тверская Венеция», город с многочисленными каналами, реками и мостами Вышневолоцкой водной системы. На центральной улице установлен памятник Екатерине II, которая присвоила Вышнему Волочку статус города. Рассказ о Вышнем Волочке включает подробное описание первой в России искусственной водной системы, по которой в год «проходило до 900 судов, не считая лодок». В путеводителе Глушкова это называется «водяной коммуникацией».



Приводится и местная поговорка: «Здесь вода в карман, а спуск на барабан». Которую можно понять, как то, что большая вода давала доход, а когда начинался ее спуск, то били в барабан.

Академическая дача

Старейший в России Дом творчества художников был открыт в 1884 году на живописном полуострове по инициативе великого художника Ильи Репина.

Не забудьте отведать знаменитых «пожарских» котлет! Вот совет для путешествующих от Александра Сергеевича Пушкина, бывшего частым гостем почтовых станций «Государевой дороги»:



«У Гальяни иль Кольони

Закажи себе в Твери

С пармазаном макарони,

Да яичницу свари.

На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке…».



Попробовать блюда, приготовленные по аутентичным рецептам, сегодня можно в Завидово, Твери и Торжке.



А гостиницу Гальяни в Твери, построенную купцом П.Д. Гальяни в 1799-1803 годах, и гостиницу Пожарских можно увидеть и сейчас.



Историческая красота «Государевой дороги» подарит вам запоминающиеся моменты и оставит приятное послевкусие.

Автор: Алексей Корзин

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