Путешествие на авто против системы «все включено»

Предстоящие новогодние «каникулы» продлятся 10 дней. Как полноценно отдохнуть и одновременно набраться новых интересных впечатлений? Конечно, в путешествии. Представляем лучшие направления для поездок на Новый 2019 год, в которые еще можно отправиться, несмотря на то, что до праздников осталось меньше недели.

Понятно, что самый быстрый путь до места отдыха — на самолете, но он же одновременно и самый дорогой: цены на авиабилеты в праздники тоже взлетают до небес. Гораздо дешевле путешествовать поездом — но билеты на самые популярные туристические направления обычно раскуплены задолго до декабря. Получается, оптимальный по соотношении «цена-качество» способ посетить другую страну — на автомобиле. Да и других плюсов у него масса: можно самостоятельно прокладывать маршрут, выбирать место и продолжительность остановок, знакомиться с культурой новой страны, ее людьми, посещать ярмарки, деревушки в стороне от больших городов, в общем — получать максимум новых впечатлений.

Но автомобиль есть не у каждого. Или, например, он есть, но не подходит для дальней дороги — по требованиям безопасности, размерам или техническому состоянию. Не беда, можно обратиться к услугам многочисленных прокатных контор. Вот только большинство традиционных «прокатчиков» по умолчанию почему-то запрещают, к примеру, выезд за границу или строго лимитируют суточный пробег. Да и свободный автомобиль за пару дней до НГ у них найти будет проблематично.

Лайфхак на этот случай – есть же так называемый «народный каршеринг», когда авто берется в аренду непосредственно у владельца. И с хозяином автомобиля обо всем всегда можно легко договориться. Крупнейшее в стране «место сбора» тех, кто готов поделиться на время своим авто (не безвозмездно, конечно) и тех, кто готов их взять, — онлайн-сервис Rent A Ride. В базе агрегатора сейчас насчитывается около 7 000 машин (от самой скромной городской малолитражки за 900 рублей в сутки до вместительного минивена от 3200 рублей).

Определились с транспортом? Переходим к выбору направления.

Прибалтика

Отличный способ прочувствовать дух европейского Рождества — по демократичным ценам.



Чтобы насладиться достопримечательностями и Латвии, и Литвы, и Эстонии, вполне достаточно двух недель. Если присоединить к новогодним каникулам небольшой отпуск, можно успеть на Рождество с 24 на 25 декабря. Каждая из стран Прибалтики радует праздничным оформлением городов, ярмарками, открытыми для посещения до 6 января, а также большим разнообразием вкуснейшего глинтвейна.

Латвия удивит необычными елками из всевозможных материалов — зеркал, дерева, металла. Эстония порадует одной из самых красивых в Европе рождественских ярмарок, с концертами и костюмированными шоу. Литва может привлечь своим размахом празднования Нового года: страна славится одной из самых больших елок и масштабными уличными гуляниями.

Время дневного переезда будет зависеть от выбранных остановок, в среднем это 11-14 часов. Но учитывайте, что при переезде границы возможна очередь, поэтому лучше «записаться» на проезд заранее, с помощью специальных сервисов.

Финляндия и Швеция

Финляндия — еще одна страна, идеально подходящая для проведения каникул и граничащая с Россией. Ее климат настолько похож на наш, что можно не беспокоиться об акклиматизации.

Кроме прогулок по европейскому Хельсинки, Финляндия предлагает замечательный природный отдых. Покататься на упряжке с оленями или хаски, пройтись на лыжах, снегоступах или посетить деревушку под названием Йоулупукки — резиденцию финского Деда Мороза, неофициальную столицу Лапландии, город Рованиеми, — вот такими развлечениями балует эта северная страна. Рованиеми очень понравится не только взрослым, но и, в первую очередь, детям из-за обилия развлекательных аттракционов.

Выбирая загородный отдых, необходимо заранее забронировать коттедж или гостиничный номер, чтобы без проблем отдохнуть после долгой дороги. Ведь ехать от Москвы до Финляндии примерно 30 часов.

В некоторые страны, например, в Швецию, доехать по суше не так просто. Но море вам не помеха - паромы берут на борт путешественника вместе с его автомобилем. На пароме можно и переночевать в комфортабельной каюте с душем и другими удобствами.

Кстати, интересный вариант отдыха — именно «паромное» путешествие. Например, из Хельсинки добраться до Стокгольма, осмотреть его достопримечательности, музей Астрид Линдгрен, корабль Ваза, королевскую сокровищницу, попробовать местных рыбных деликатесов. А из шведской столицы можно уже отправиться в Эстонию с последующим возвращением на Родину. Все это время авто будет путешествовать с вами.

Польша

Если ехать на Запад, это самая близкая к нам европейская страна, не считая союзной Беларуси. Новый год Польша встречает с размахом. Салют в ночь с 31 на 1 длится несколько часов, а праздничные мероприятия начинаются с 24 декабря и длятся по 2 января, включая в себя массовые гуляния и открытые ярмарки. Например, одна из самых зрелищных — в Кракове. Там помимо привычных новогодних товаров предлагаются ликёры, традиционный хлеб и домашние сыры.

Отпраздновать наступление 2019 года можно в Варшаве, Кракове, Вроцлаве. Кроме веселых вечеринок туристы могут насладиться поездками на горнолыжные курорты и к термальных источникам.

Самый оптимальный путь до Польши — через Беларусь, занимает в среднем 14 часов. Если, конечно, вы не живете в Калининграде.

По России

Тем, кто решит провести новогодний отпуск на родине, российские города предлагают не меньшее количество развлечений. Кроме катания на лыжах в Сочи, посещения достопримечательностей Золотого кольца, существует много других интересных вариантов.

Например, поездка в Мурманск. Кольский полуостров с его уникальной природой ничуть не уступит Финляндии — ни по части катания на оленях, ни по части северного сияния. А обойдется путешествие туда значительно дешевле. Как и поездка на родину отечественного Деда Мороза, в Великий Устюг.

Не меньше впечатлений подарит Санкт-Петербург — традиционно один из самых популярных городов для новогодних автопутешествий. Уличная шоу-программа на протяжении всех каникул, праздничный салют, гуляния в новогоднюю ночь и блеск иллюминации в декорациях питерской архитектуры — это всего лишь часть причин посетить северную столицу. Кстати, передвигаясь на автомобиле, кроме полученных эмоций, впечатлений и приключений, можно неплохо сэкономить.

Так, цены на пакетный тур с перелётом из Москвы и проживанием в условно трехзвездочном отеле начинаются от 23 тысячи рублей. И это если сейчас хоть что-нибудь удастся забронировать. А вот стоимость автопробега выглядит гораздо демократичнее: примерно 2500 рублей с учётом платных участков. Вопрос проживания решается также достаточно бюджетно — от 1300 рублей за ночь в однокомнатной квартире, с кухней и ванной. Это существенно сбережет бюджет и нервы, например, за счет самостоятельного приготовления пищи и возможности найти варианты жилья даже сейчас, в самый пик наплыва туристов.

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