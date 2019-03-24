Португалия. Туристический Оскар Европы

На церемонии, которая состоялась по итогам прошлого года в Патио-да-Гале в Лиссабоне, Португалия получила сразу 16 «Туристических Оскаров», а также, уже во второй раз подряд была признана «Лучшим в мире туристическим направлением»

Значительный скачок на международном рынке произошел с направлением Португалии в последние три года.

За этот период число иностранных туристов, посещающих страну, увеличилось до 13 млн человек, а доходы от туризма перевалили за 14 млрд евро

Секрет такой португальской притягательности постаралась раскрыть представитель Института туризма Португалии в России, Эльвира Вагнер. По ее словам, хотя ее страна и небольшая по своей территории, - она необычайно разнообразна и самобытна.

- Каждый из семи регионов, два из которых – это архипелаг Азорских островов и остров Мадейра, - характеризуется своими неповторимыми особенностями, - отмечает Эльвира. – Здесь бережно относятся к традициям, так что гости, порой имеют уникальную возможность буквально с головой окунуться в прошлые века.

Место солнца и моря

Именно так романтично говорят о Португалии за ее уникальное географическое местоположение и характерный атлантический аромат Западного побережья.

Главные города страны: Лиссабон и Порту предлагают множество вариантов отдыха. Но не менее привлекательны и маленькие, пока не исхоженные и не растиражированные и этим притягательные города: Брага, Гимарайнш, Эвора, Кашкайш и Синтра, самая западная точка Европы - Мыс Рок, а также мистически прекрасная – Кинту да Регалейра. И, если Лиссабон уже не раз называли и «Лучшим городом», и «Лучшим местом для коротких поездок», то маленькие города еще ждут своего триумфа.

Синтра и Куимбра – счастье туристических открытий

Эльвира рассказывает, что буквально в двух шагах от Лиссабона расположился романтически нежный город Синтра, чьи пейзажи буквально усеяны королевскими дворцами и загадочными замками. Ни одно посещение этого района не обходится без поездки до мыса Кабо да Рока, самой западной точки континентальной Европы. И каждый день природа в этом месте исполняет совершенно уникальный спектакль, когда вечером огненное солнце погружается в океан.

Город дворцов, лестниц и средневековых арок – Куимбра, не раз воспетый поэтами и музыкантами произведет не меньшее впечатление. Здесь стоит подняться по каменным ступеням к собору и окунуться в историю города на вершине холма у Старого университета. По словам Эльвиры, обязательным к посещению является и знаменитое побережье Альгарвы – череда скал и странной формы камней, образующих причудливой формы пещеры. Над большей частью местных пляжей гордо реет голубой флаг EU, а яркое солнце свет практически без выходных.

Событийный туризм

В рыбацкий средневековый городок Ольян лучше всего приехать в конце августа, когда здесь проходит Фестиваль морской кухни.

Это одно из самых крупных гастрономических событий Португалии

Здесь можно не только полакомиться свежайшими морепродуктами, но и посетить живые концерты, которые проходят каждый вечер в течение двух недель.

А с середины февраля по середину марта стоит посетить город Кашкайш, который насчитывает уже более века. В это время здесь проходит карнавал с бесконечной чередой вечеринок, парадов и торжеств, которые завершаться традиционным Марди Гра («Жирным вторником»).

В мае местные жители рыбацкого городка Назаре отмечают Праздник моря. В это время целая флотилия рыбацких лодок швартуется в гавани города, а по улицам проходит красочный парад. Гостей праздника встретят рыбаки, одетые в традиционные клетчатые рубашки и черные колпаки и женщины в многослойных юбках, которые будут, как и раньше, продавать улов на рынке и развешивать рыбу сушиться на проволочные сетки на пляже.

Именно в Назаре находится самый глубокий в Европе и один из самых больших в мире, подводный Северный Каньон

Его длина 227 км, а глубина достигает 5 км.

В конце августа в маленьком городке Авейру, который имеет неофициальное название «Португальская Венеция» из - за лодок, курсирующих по его каналам, проходят гонки гондол «молисейро», конкурс на самую красивую лодку и традиционные празднования. Серфингисты придут в восторг от здешней волны, гурманы — от аппетитных местных блюд, ценители культуры — от местных достопримечательностей, а романтики — от неспешной прогулки по речным каналам.