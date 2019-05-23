Погружение к затонувшим кораблям
Погружение к затонувшим кораблям

Песчаные пляжи Анапы и памятники культуры Черноморья

Десятки километров чистых песчаных пляжей, старинные памятники культуры и уютные гостиничные комплексы — все это есть в Анапе и близлежащих поселках. Черноморский курорт находится на стыке степей Таманского полуострова и предгорий Кавказа. Сюда каждый год приезжает огромное количество туристов.

Особенно популярно это направление у семей с детьми, местные пляжи славятся мелким песком и пологим входом в море. Даже в 20–30 метрах от берега глубина моря будет не более одного метра. Природа создала все условия, чтобы дети могли отдыхать комфортно и безопасно. Купальный сезон в Анапе длится с мая по октябрь.

Воспоминания о детстве и новые отели

Анапа была популярна еще в советское время. Теплое море, вкусные фрукты и все доступные на тот момент курортные развлечения здесь были в избытке. Билетов в сезон достать сюда было невозможно. Пансионаты, санатории, да и просто небольшие гостевые дома манили отдыхающих, которые с охотой возвращались на любимый курорт снова и снова. Надо признать, что свои лучшие качества — гостеприимство и достойную инфраструктуру — регион не потерял. Туристы ценят это направление, и многие годами постоянно приезжают сюда за новыми летними впечатлениями.



В последние годы Анапа расцветает вместе с соседними черноморскими курортами. И может удивить даже опытных путешественников: в регионе появились хорошие новые гостиницы, рестораны, бары и ночные клубы. На направление уже несколько лет обращают внимание туроператоры, поэтому в Анапу не обязательно лететь самостоятельно, можно приобрести тур с перелетом и проживанием.

«Анапа занимает третье место по популярности среди российских летних курортов у отдыхающих, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Стоимость туров в июне начинается от 24 000 рублей на двоих за неделю. Однако многие туристы предпочитают ехать на несколько недель большими семьями и готовы в среднем платить за отдых около 80 000 рублей».

Анапа была фактически заново отстроена после Великой Отечественной войны, поэтому старинным город назвать нельзя, хотя история побережья восходит к античности. По местным пляжам ступали греческие сандалии. Сейчас в окрестностях города можно увидеть раскопанные древние строения и остатки турецкой крепости. Чтобы узнать историю подробнее, стоит отправиться в Анапский археологический музей «Горгиппия». Экспозиция с раскопками и находками расположена прямо под открытым небом.

Самая шумная жизнь, конечно, в самой Анапе.

Правда, все здесь немного дороже, чем в пригородах, поэтому опытные туристы стараются останавливаться в некотором отдалении от центра. Например, в нескольких километрах к северу расположен поселок Джемете с многокилометровым пляжем и впечатляющими песчаными дюнами. Не так давно здесь стали возводить инфраструктуру и строить новые отели. Если ребенок устанет плескаться в мелком море, то его можно сводить в аквапарк «Тики-Так». По соседству с Джемете находятся поселок Витязево и Витязевский лиман, где море самое спокойное, которое только можно представить. Самый дальний поселок, который еще относится к территории Большой Анапы, — это станица Благовещенская. От города сюда ехать 27 километров. Считается, что в этом месте идеальные условия для любителей спокойного и даже уединенного отдыха.

Южнее Анапы есть еще два поселка, где любят отдыхать туристы: Супсех и Сукко. Здесь более гористая местность, попадаются пляжи с галькой, а море более глубокое у берега. Поблизости расположен источник Святой Варвары. В районе также имеется аквапарк «Золотой пляж».

В замке «Львиная голова» детям предлагают шоу конных каскадеров. Мнения посетителей очень разные: кто-то в полном восторге, но есть и туристы, недовольные ценами. При небольшом выборе масштабных развлечений один раз стоит сходить на это представление. Туристов особенно вдохновляет настоящий кузнец, который умеет выковывать из металла даже изящные розы.

Собственно, если поселиться в одном из поселков, это вовсе не значит, что вы окажетесь в изоляции. Транспортное сообщение с центром Анапы хорошо налажено: есть рейсовые автобусы и маршрутные такси. Двузначные номера означают, что маршрут ограничивается пределами  населенного пункта, а транспорт с трехзначными номерами ходит между городами. Летом есть автобусные маршруты в Геленджик, Ставрополь, Кисловодск и Пятигорск.

Минеральная вода и грязи

Илово-сульфидные грязи и минеральные воды позволяют туристам не только отдыхать, но и поправлять здоровье. Лечебные процедуры помогут укрепить опорно-двигательный аппарат, периферическую нервную систему, также облегчат отоларингологические, гинекологические и сердечно-сосудистые заболевания. У местных врачей имеется широкий инструментарий, позволяющий комплексно подойти к оздоровлению. Например, вам могут предложить комбинацию из минеральных ванн, лечебных грязей, морских купаний, лечения песком, а еще лечебную гимнастику, гелиотерапию, лиманотерапию и аэротерапию.

О целебной воде здесь знали еще в античности и использовали территорию в курортных целях. Однако первая водолечебница здесь появилась в конце XIX века, позже сюда привезли самое современное на тот момент лечебное оборудование.   

Грязи Анапы содержат много минералов и сульфидов. Чаще всего их добывают на Витязевском и Кизилташском лиманах, а также на озерах Соленое и Чумбурка. Природный материал одновременно иловый и сопочный. Ил образуется в водоемах на мелководье, а грязь выбрасывается в результате извержений псевдовулканических грязевых сопок. Подобных источников на курорте более сорока. В Анапе можно лечиться грязями не только сидя в санатории, но прямо на природе — в той самой грязевой сопке. Пациента просто погружают в природную ванну. Из восьми типов минеральных вод в Анапе пить можно только три. Остальные используют для ванн. Качество источников ничем не уступает знаменитым Ессентукам. Есть пять общественных бюветов, где можно попить минералки, просто проходя мимо.

Применяют в Анапе и весьма необычный способ лечения песком. Он называется псаммотерапия. Во время процедуры человека погружают в нагретый солнцем до 40–60 градусов песок. И оставляют на 15–30 минут. Как говорят врачи, метод особенно эффективен при заболеваниях суставов и мышечных болях. Но медики предупреждают, что самостоятельно лучше с песчаными ваннами не экспериментировать — это может быть опасно для сердца.

«Благодаря сочетанию песчаных пляжей с пологим входом в море, удобным для детей, и актуальной для взрослых возможностью поправить здоровье с помощью лечебных процедур, в Анапу приезжают люди самого разного возраста, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Это и молодые семьи с маленькими детьми, и бабушки и дедушки вместе с внуками».

Под водой и над поверхностью моря

Совсем новое и популярное развлечение региона — дайвинг. Конечно, у побережья Анапы не такой богатый подводный мир, как на Красном море или в Индийском океане, но тоже есть свои достопримечательности. К северу от города дайверам нравится изучать затонувшие в Великую Отечественную баржи и танкеры. На дне также лежат отечественный штурмовик Ил-2 и бомбардировщик «Бостон». Затонувший корабль «Одесский горсовет» находится на глубине 10 метров, недалеко покоятся три части огромного танкера «Валериан Куйбышев». Напротив горы Круглая можно встретить обломки древнегреческой галеры. Из-за песчаного дна во время волнения разглядывать живописные обломки бывает трудно.

На юге от города дно интересно своими гротами, трещинами и провалами. Под водой лежат эскадренный миноносец «Громкий», транспортник «Горгиппия» и судно «Червонный казак». Понырять в Анапе можно самостоятельно и с лодки, также здесь могут организовать и ночные погружения.

Если под водой не слишком интересно или вы не чувствуете себя в безопасности, то от скуки спасет виндсерфинг. Именно сюда со всей России съезжаются любители данного вида спорта. В Анапе множество клубов, где научат стоять на доске. Оборудование можно взять в аренду. Еще один вариант отдыха — пешая или конная прогулка по горам с обзором живописных окрестностей и моря во время заката.

Автор: Марина Образкова

Теги:
Места: Россия
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