Поездка на остров Бали с двумя кошельками

Из зимы - в лето. Об этом мечтает практически каждый житель России. Благо, в наше время подобное желание можно исполнить всего за 1 день. Все, что нужно - это взять билет в солнечную Азию и наслаждаться тропическим климатом, морем и солнцем.

Скажете, не все могут позволить себе подобное удовольствие? А я отвечу вам, что как активный путешественник и владелец туристического агентства, объехавший Азию вдоль и поперек, смогу перевернуть ваше восприятие и доказать, что такое путешествие может быть бюджетным. Не верите? Давайте проверим! Для этого предлагаю рассмотреть два варианта отдыха: «по полной программе» и эконом вариант.

Итак, в какую страну отправимся? Куда чаще всего едут на отдых наши туристы, скрываясь от суровой русской зимы? По статистике это Вьетнам, Индия, Бали, Шри-Ланка. Самым популярным направлением 2018 года был признан остров Бали, так что предлагаю рассмотреть именно этот вариант.





Дано: пара - парень и девушка, две недели отпуска, желание совместить пляжный и экскурсионный отдых, вылет из Москвы и два варианта бюджета - максимальный и ограниченный.

Вариант №1 - отрываемся «по полной», тратим по максимуму!

1. Вылетаем из Москвы. С этого года появились прямые рейсы Москва - Денпасар, которые выполняет а/к Россия. Однако, я предпочитаю летать а/к Qatar с одной пересадкой в Катаре (около 1.5 часов), так как уровень сервиса и комфорта не сравнится ни с одной российской авиакомпанией. Билет в оба конца эконом классом обойдется нам примерно в 82 тысячи. Бизнес класс на 2 персоны стоит порядка 195 тысяч рублей.



Маленький совет - покупая билет, не забудьте выбрать бортовое питание. У Qatar есть множество вариантов меню, в том числе вегетарианское, а также китайская, японская и другие кухни. Если вы летите с детьми - этот пункт просто must have! Для детей есть отдельное меню, которое поразит вас своим разнообразием. Но, если вы забудете заказать его заранее, вам принесут то же самое, что и другим пассажирам.



2. По прилету в аэропорт Денпасара нам потребуется взять такси. Кроме этого вы можете заказать индивидуальный трансфер от вашего отеля. Так как на этот раз мы с вами богатые туристы и экономить не будем, то трансфер - это наш выбор. Стоить он будет порядка 3500 тысяч рублей. Встретят с табличкой, проводят до автомобиля, минуя назойливых таксистов, и доставят куда нужно.



3. Останавливаться будем в хороших отелях, не менее 5 звезд. Всего у нас их будет три, ведь мы хотим посмотреть весь остров. Итак, прямиком из аэропорта мы поедем в Hilton Bali Resort, который находится в самом престижном районе острова - Нуса Дуа. Здесь мы будем жить целых шесть дней, наслаждаясь шикарным сервисом и пляжем. 5 ночей в Хилтоне обойдутся нам примерно в 73 тысячи рублей.



4. После того, как мы хорошенько отдохнем на пляже, предлагаю поехать в самое сердце острова - город Убуд. Это место по праву называется культурной столицей Бали, ведь именно здесь сосредоточено большинство художественных галерей, музеев, ремесленнических лавок. Кроме этого Убуд - это духовный центр. Нет лучше места, чтобы практиковать йогу, помедитировать или пройти обучение рейки.



Здесь мы остановимся в Maya Ubud Resort & Spa. Это шикарный отель, который находится в удивительно красивом месте среди джунглей и сочной зелени. Пребывание здесь обойдется нам в 48 тысяч рублей за 4 дня.





5. У нас остается 4 дня для того, чтобы насладиться островом. И это время я предлагаю провести в его северной части. Так сложилось, что этот район менее популярен (кстати, совершенно незаслуженно!), и здесь нет такого количества шикарных отелей. Поэтому отдыхать мы будем на собственной вилле! Le Mirage Villa Santai - восхитительное место с личным бассейном и шикарными видами. Обойдется нам эта красота в 40 тысяч рублей за 4 дня.



6. Теперь поговорим о затратах на транспорт. У нас есть несколько вариантов: взять машину на прокат, арендовать авто с личным водителем или пользоваться местным такси. Последний вариант мы отметаем сразу - такси на Бали работает по принципу «захочу, приеду – захочу, нет», местные таксисты ведут активную борьбу с конторами типа Убера, так что рисковать мы не будем.



Авто на прокат обойдется нам примерно в 20 тысяч на весь срок. Это вариант машины с а/к передач, хорошими ходовыми качествами и относительно небольшим пробегом. Совет! Смотрите на страховку, а точнее на франшизу. Она не должна превышать 500 долларов. В идеале найти авто с франшизой в 50 долларов.



Если праворульная машина и бешеное азиатское движение для вас является проблемой, то все, что вам остается - взять в аренду авто с личным водителем. Такая услуга обойдется вам в 30-40 тысяч (в зависимости от того, как хорошо вы умеете договариваться, а также, кто будет вашим водителем: балиец или русский).



7. Теперь поговорим о питании. Все выбранные нами отели предусматривают завтрак. Что касается обедов и ужинов, то здесь все просто. Цены в европейских кафе (а мы будем питаться именно тут) примерно такие же, как в Москве. В среднем будем тратить 1500 рублей за обед или ужин на двоих. За 14 дней мы потратим примерно 21 тысячу рублей.

Также вам обязательно захочется купить местных фруктов, свежевыжатых соков и морепродуктов. Так что мы смело можем включить тысяч 5 на эти расходы.

Совет! Не упустите шанс попробовать фрукты, которых вы не встретите в России (или встретите, но далеко не такие вкусные). Их список большой: дуриан, драгон фрут, папаяйя, маракуйя, мангустин, салак, тамарилло, рамбутан, сирсак, авокадо, манго. От себя добавлю то, что считаю обязательным к употреблению: смузи из авокадо, молока и шоколада; дуриан - это должен попробовать каждый, хотя бы раз в жизни; мангустин - мой любимый фрукт, а также сок из сирсака.

8. А вот и пришло время экскурсий. Удобнее всего ездить в разные части острова из Убуда. Если мы арендуем авто с личным водителем, то его можно автоматически считать экскурсоводом. Договаривайтесь о посещении самых значимых мест. Доплачивать за это не нужно - все уже входит в стоимость. Вам придется выложить деньги только за входные билеты. Это не много. Возьмем примерную цену в 4 тысячи рублей на двоих.



Если вы взяли авто без водителя, то вы можете составить маршрут самостоятельно, тогда ваши расходы будут составлять все те же 4 тысячи рублей плюс бензин. Или можно заказать экскурсию в туристическом бюро. Это обойдется вам в усредненных 70 долларов с человека. Если брать 4 полноценные экскурсии на весь день, то в итоге получится примерно 36 тысяч на двоих.



9. Что еще? Конечно же, спа. На Бали шикарное спа и не пойти туда - просто преступление. Два похода в хороший спа салон на двоих обойдется вам приблизительно в 20 тысяч рублей (в районе 150 долларов одно посещение).



Дополнительные расходы. Вам наверняка захочется купить сувениры и что-то балийское, чтобы порадовать себя и своих близких. Ниже напишу то, что обычно везу лично я:

- резные деревянные статуэтки и тарелки, ловцы снов;

- балийская натуральная органическая косметика и масла;

- кокосовое масло;

- фрукты, кокосовое молоко и сливки, кофе Лювак, специи;

- вещи - саронги, изделия из питона, одежда.



По цене все индивидуально. Возьмем сумму в 50 тысяч рублей, этого должно хватить.



Итого, нам понадобиться от 370 тысяч на двоих. Примерно в такую сумму нам обойдется поездка на Бали при условии, что экономить мы не собираемся.

Если эта сумма кажется вам слишком большой и сказочный остров начинает удаляться в ваших мыслях все дальше и дальше - не спешите с выводами, а читайте дальше!

Вариант №2 - экономичный.

А теперь пришло время составить план бюджетной поездки. Давайте вместе посмотрим, сколько же можно сэкономить, если постараться.

1. Билеты. Как и в первом варианте мы можем купить билет Москва - Денпасар а/к Qatar или же полететь прямым рейсом а/к Россия. Но ведь мы хотим сэкономить, а поэтому будем искать более бюджетный вариант перелета. Скажу сразу - такой вариант подразумевает наличие у вас свободного времени для поиска. Это возможно при условии, что вы можете взять отпуск в последний момент или же работаете удаленно.



Будем искать билеты с пересадкой. Как-то я летела чартером из Москвы до Пхукета за 5 тысяч, а оттуда через Сингапур долетела за 3 тысячи. Всего поездка обошлась мне в 8 тысяч рублей. Такие варианты бывают не часто. И средняя стоимость билета в оба конца составляет примерно 50 тысяч на пару.



2. Трансфер. Мы будем использовать для этих целей такси. Выходим из терминала и ждем пару секунд. На вас обрушится море предложений от местных бомбил. Выбираем того, кто понравился больше всего, и начинаем торговаться. Торгуемся, пока стоимость поездки не будет равна примерно 1500 рублей.





3. Пришла очередь отелей. У нас их будет 3. Итак, выбираем южную часть острова, Убуд и север Бали. Здесь тоже есть свои варианты: остановится в хостеле или в отдельном номере. Хотя мы рассматриваем бюджетную поездку, но хостел вычеркнем из списка - мы приехали отдыхать, а не делить с кем-то комнату. Выбираем отель в Джимбаране - Bali Travel and Surf Villa. Отдельный номер с собственной ванной комнатой, кондиционером, балконом и хорошим видом. Такой номер обойдется нам примерно в 4000 рублей с завтраками. Отелю присвоен рейтинг 8.8 на booking.com.



4. Отель в Убуде будем выбирать по тем же критериям, что и предыдущий. Только вспомним еще одно условие - из Убуда мы будем ездить на экскурсии, а они как правило занимают весь день. Соответственно отель нужен только для того, чтобы в нем переночевать. Останавливаемся на варианте Artawa House. Бюджетный отель по цене 1400 рублей за 4 дня. Отдельная комната, туалет, душ, терраса. Отель имеет превосходное расположение и оценку в 8.9 баллов на сайте букинг ком. Завтраки на весь период обойдутся нам в 700 рублей.



5. Отель в северной части острова. Выбираем Bayu Mantra Bungalows. 4 дня проживания в здесь обойдутся нам в 2800 рублей (вместе с завтраками).



6. Транспорт. Самый бюджетный вариант - взять в аренду скутер. Если вы имеете опыт вождения скутера - это ваш лучший вариант. Скутер на весь срок обойдется в 3000р. Если водить байк вы не умеете, придется брать в аренду машину. Если заранее найти балийской конторы по аренде авто, вы можете найти машину по цене 200 тысяч рупий в сутки. И только от вас зависит, какую скидку вам удастся получить. На Бали очень важно уметь торговаться! Итого, авто вы можете взять тысяч за 10. Также есть вариант с такси. Если вы не планируете водить совсем, то это для вас единственный вариант. Если хорошо торговаться плюс пользоваться такси только когда это реально необходимо, можно уложиться в 3000 рублей на весь срок.



7. Теперь о питании. Завтраки у нас включены, а значит дополнительно нужно платить за обеды и ужины. Так как едем мы бюджетно, то питаться будем в кафе для местных, на Бали их называют варунгами. Не бойтесь, многие туристы и экспаты едят именно тут. Средняя стоимость обеда или ужина на человека будет стоить около 170р., итого получаем 9500 рублей на питание на весь срок на пару. Дополнительно добавим пару тысяч на фрэши, фрукты и прочие балийские вкусняшки. Покупать будем только в местных ларьках и на местных рынках.



8. Экскурсии. Конечно же маршрут мы составим сами. Входные билеты обойдутся нам примерно в 4000 рублей.



9. Дополнительные расходы. В спа мы все-таки пойдем, но не в самый шикарный, а в обычный салон, коих на Бали великое множество. Массаж обойдется нам в 200 тысяч рупий на двоих (примерно 850 рублей). Дополнительно берем немного денег на сувениры. Покупать будем на местных рынках по ценам в 10 раз ниже туристических. 5 тысяч рублей нам вполне хватит.

Итак, всего у нас получилось около 82 тысяч на двоих. Из этого самыми дорогими оказались билеты (50 тысяч). Если есть возможность искать билеты подольше, то можно уменьшить эту сумму вдвое. Часто бывают хорошие рейсы через Бангкок, Стамбул или Пхукет.



Лайфхак, как значительно сэкономить на поездке!

Этот вариант работает всегда на 100%, просто о нем мало кто знает. Бали - это излюбленное место многих русских экспатов. Они живут там годами, занимаются инфобизнесом или же имеют свои интернет-магазины одежды, эко товаров и прочего. Зарегистрируйтесь заранее в балийских группах в фейсбуке и опубликуйте сообщение о том, что летите на остров и обратно и готовы взять посылку за вознаграждение. Вам напишет с десяток человек с предложениями передать их товары (чаще всего это изделия из питона, натуральная косметика, кокосовое масло). Примерная стоимость килограмма за доставку посылки - 1200р. Если вы возьмете 10 кг, то 12 тысяч сможете заработать. В оба конца - 24 тысячи. Можете взять больше! Соответственно стоимость вашей поездки будет уже не 82 тысячи, а 58 тысяч рублей. Дорого ли это? Меньше 1000 долларов на двоих за 2 недели, проведенные в солнечной Азии. Конечно нет! Поездка в Сочи вряд ли обойдется вам дешевле, зато впечатлений вы получите массу!

Автор: Полина Гербер, эксперт по туризму, эксперт по азиатскому региону, генеральный директор компании Darshan Travel

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