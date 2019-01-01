Подорожание туров не снизило запросы россиян

Россияне стали платить за отдых на 10% больше, чем год назад. При этом туры по России подорожали значительнее. Однако больше всего подорожание коснулось новогодних туров — средний чек за год вырос на 20%.

К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, проанализировав результаты продаж турпакетов в 2018 году.

Лидером в 2018 году среди организованных туристов стала Турция. На втором месте оказались курорты Таиланда. Россия попала в первую тройку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранные на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от ведущих российских туроператоров.

По сравнению с прошлым годом в 2018 году выросла, к примеру, популярность турецких курортов. В то же время снизился интерес к Таиланду, России и Доминикане, который в прошлом году был выше.

Россия подорожала больше заграницы

По сравнению с 2017 годом российские туристы стали платить за отдых в среднем на 10% больше. Средний чек в 2018 году составил 75 000 рублей (год назад он был 69 000 рублей). При этом средняя стоимость отдыха в России выросла на 15% — до 38 000 рублей (в 2017 году средний чек на туры на российские курорты составлял 33 000 рублей).

Подорожание коснулось всех популярных направлений. Средний чек на туры в Турцию вырос до 75 000 рублей (в 2017 году этот показатель был 67 000 рублей). Таиланд подорожал до 92 000 рублей (84 000 рублей годом ранее). Средняя цена на отдых на Кипре поднялась до 76 000 рублей (год назад — 73 000 рублей). Туры в Тунис подорожали до 70 000 рублей (в 2017 году средний чек составлял 67 000 рублей).

Самый дешевый тур с вылетом в 2018 году за границу стоил 8 413 рублей — в Турцию. За эти деньги один турист полетел на неделю в Аланью в отель 4* без питания.

Самый дорогой тур с вылетом в 2018 году за границу стоил 2 751 700 рублей — во Францию. За эти деньги пятеро взрослых и трое детей проведут неделю на Новый год в апарт-отель в Валь Торансе без питания.

Самый дешевый тур с вылетом в 2018 году по России стоил 6001 рубль. За эти деньги один турист улетел на 3 ночи в отель 3* в Сочи с завтраками и ужинами.

Самый дорогой тур с вылетом в 2018 году по России стоил 270 735 рублей. За эти деньги двое взрослых и один ребенок летели на две недели в Ялту в отель 4* с системой питания «все включено».

«Четверки» против «трешек»

Самыми популярными вариантами размещения в 2018 году оказались отели 4* — проживание в них входило в состав 31% приобретенных туров (годом ранее этот показатель составлял также 31%). Однако в 2018 году количество желающих отдыхать в отелях 3* сократилось до 29% (годом ранее «трешки» были в лидерах с 32%).

Возросло число туристов, выбравших для отдыха отели 5*, до 27% (год назад этот показатель составлял 25%). Отели 2* выбрали 6% туристов (годом ранее показатель был таким же — 6%). Отдых в пансионатах и санаториях предпочли 4% отпускников (год назад — 3%). Туры с виллами или апартаментами забронировали 3% организованных туристов (год назад — 3%).

Еда и напитки — без ограничений

Наиболее популярны в 2018 году были туры с системой питания «все включено» — 52% (годом ранее этот показатель составлял 45%). На втором месте оказалось размещение с завтраками — 27% (год назад — 30%). Завтраки и ужины выбрали 10% отдыхающих (в 2017 году — 12%). Уменьшилось число туристов, которые предпочли обойтись без питания в отелях, таких оказалось 9% (год назад — 11%). И не изменилось число туристов, которые забронировали туры с трехразовым питанием, их было 2% (в 2017 году тоже 2%).

Туры покупают накануне вылета

Российские туристы не изменяют своей привычке покупать тур в последний момент, так делает почти треть — 32% туров в 2018 году были приобретены менее чем за неделю до поездки (год назад этот показатель составлял 28%). Каждый пятый тур (21%) был куплен в период от двух недель до месяца до вылета (годом ранее — 24%). В период от одной недели до двух до вылета были забронированы 18% туров (год назад — 19%). От одного до двух месяцев до начала поездки были куплены 16% туров (год назад — 17%). Поездку за два-три месяца планировали только 7% отдыхающих (как и в прошлом году). И преимуществами раннего бронирования, то есть более чем за три месяца до вылета, воспользовались лишь 6% россиян (с прошлого года их число почти не изменилось, в 2017 году было 5%).

«Доверие к туроператорам становится одним из ключевых факторов для дальнейшего развития отрасли. Наравне с борьбой за лояльность клиентов в части совершения повторных покупок и перетекания процесса принятия решения и покупок в онлайн, — говорит генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Алексей Зарецкий. — Потребители стали более избирательны, они хотят получать яркие эмоции и гарантированное качество за свои деньги. В большинстве случаев россияне теперь планируют один полноценный отпуск в году, лишь немногие могут позволить себе отдыхать несколько раз в год. Они тщательно выбирают, где и как им отдохнуть. Поэтому очень важно оправдать доверие каждого клиента» .

В отличие от прошлого года, на новогодние праздники 2018/2019 годах российские туристы приобрели больше туров на отечественные курорты. Если в прошлом году Россия замыкала пятерку лидеров, то в этом году уверенно вошла в первую тройку.

При этом в лидерах все равно остался теплый Таиланд. Год назад на втором месте после Таиланда шли теплые пляжи ОАЭ, которые в тот момент потеснили Турцию. Также россияне меньше интересовались отдыхом в Индии.

Новогодние туры подорожали более чем на 20%

По сравнению с прошлым годом, средний чек на пакетные туры в новогодние каникулы с перелетом и проживанием значительно вырос — до 120 000 рублей (год назад он составлял 99 000 рублей). При этом средний чек на новогодний отдых в России составил 47 000 рублей (год назад — 42 000 рублей). Средний чек на новогодние туры за границу составил 132 000 рублей (годом ранее этот показатель был 104 000 рублей).

Новый год — в «трешках»

Треть российских туристов на новогодние праздники предпочли остановиться в отелях 3* — с таким размещением были реализованы 33% туров. На втором месте по популярности оказались отели 4* — 24% туров. И на третьем месте отели 5* с 23% туров. В пансионатах и санаториях предпочли провести новогодние каникулы 9% отдыхающих. Отели 2* выбрали 8% отпускников, апартаменты и виллы — 3%.

Большинство туров — с завтраками

В отличие от летнего сезона, когда туристы предпочитают отели с системой питания «все включено», на новогодние каникулы большинство отдыхающих выбирают туры с завтраками — 53%. Система «все включено» по популярности на втором месте с 22%. Завтраки и ужины выбирают 11% туристов. Туры без питания забронировали 10% туристов, а трехразовое питание выбрали только 4%.

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