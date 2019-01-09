Пафос влюбленных и деловой Лимассол
Пафос влюбленных и деловой Лимассол

Русская диаспора полностью ассимилировалась с кипрской средой

Там, где древние руины встречаются с цивилизацией, на горизонте видно море, в воздухе витают запахи цветов, а люди улыбаются друг другу, — это Кипр.

Российские туристы уже по праву оценили все плюсы отдыха на острове. Лететь из Москвы 4 часа, виза оформляется онлайн за несколько дней, а место идеально подходит как для отдыха одному, так и с семьей или друзьями.

Еще один плюс Кипра это климат. Здесь всегда тепло и солнечно. Холодными считаются три зимних месяца – с декабря по февраль. В это время отдыхать не очень комфортно из-за дождей и холодного ветра. Но даже зимой температура не опускается ниже +10 градусов. С конца марта по конец октября море теплое и подходит для купания.

Специфика любого островного государства в том, чтобы выбрать правильный курорт для отдыха. Выбор сложный, когда по всему периметру острова расположены пляжи и места для отдыха. Здесь важно отталкиваться от целей поездки и собственных приоритетов.

Айя-Напа

К примеру, Айя-Напа - молодежный курорт. Идеально подойдет для беззаботного отдыха одному или компанией. Это место знаменито своей ночной жизнью и дискотеками. Здесь же расположен один из лучших белоснежных пляжей на острове Nissi Beach, отмеченный голубым флагом. Эту награду во всем мире получают самые чистые пляжи, где соблюдаются нормы безопасности и гарантируется качество воды.

Айя-Напа никогда не спит ночью, здесь бурлит жизнь. Днем все проводят время на пляже. Здесь вам и бары у воды, и танцы в мыльной пене. А ночью веселье перетекает в центр города, где многочисленные бары и клубы распахивают свои двери для танцев, коктейлей и тематических вечеринок.

Впрочем, в Айя-Напу можно поехать и с детьми. Пляж там прекрасно подходит для купания малышей - чистота и плавный заход в воду. Но останавливаться тогда нужно подальше от центра города и поближе к пляжу. В этой части курорта ночью наименее шумно. Также выбирайте отель в глубине от дороги. Движение здесь не прекращается даже ночью.

При раннем бронировании туры в Айя-Напу вполне по карману бюджетному туристу. Например, в апреле отдых на 5 ночей в отеле Evabelle Napa Hotel Apartments 3* будет стоить от 48 тысяч рублей за двоих. В 4-звездочном отеле Napa Plaza – 55 тысяч рублей за двоих. Туры в отели 5* на первой пляжной линии начинаются от 69 тысяч рублей за двоих. Включены: перелет из Москвы, трансфер из аэропорта, проживание, завтраки и медицинская страховка.

Пафос

Любителям расслабленного отдыха, а также влюбленным парам подойдет Пафос. Это спокойный и красивый курорт, где глаз радуют белоснежные виллы. Днем здесь можно отправиться на пляж или в Археологический парк смотреть на древние раскопки античного города Неа-Пафоса. А вечером отправиться на променад по набережной или в одну из многочисленных таверн.

Еще одна достопримечательность города – катакомбы Святой Соломонии, одна из главных дохристианских святынь острова. По легенде во II веке нашей эры Соломония с семью сыновьями жили в этих пещерах после побега из Палестины. Однако царь Антиоха, узнав о побеге, приказал убить и сжечь сыновей, а женщину оставил в живых. Сейчас ее мощи лежат в одной из гротов катакомб, а сыновьям посвящена «пещера семи спящих». В глубине катакомб есть небольшой колодец со святой водой и подземная церковь.

В Пафосе среди бюджетных туристов популярны отели Veronica 3* и Princessa Vera 3*. Тур на двоих туда в апреле будет стоить от 51 тысячи рублей. Среди отелей 4* хорошие отзывы на Aquamare Beach Hotel & Spa на 1 линии. Тур на 5 ночей на базе завтраков будет стоить 63600 рублей. Любителям роскошного отдыха стоит обратить внимание на отель Annabelle 5* (от 92500 рублей за двоих).

Лимассол

Крупный город на побережье, который также изобилует отелями на 1 пляжной линии, чистыми пляжами, ресторанами, и отлично подойдет для отдыха. Лимассол является еще и крупным финансовым центром. Исторически сложилось, что еще когда Кипр был офшорной зоной, именно здесь бизнесмены открывали свои компании. Сейчас в городе по-прежнему много инвестиционных и IT компаний.

Это город контрастов. В самом центре сохранился старый район. Здесь приятно пройтись вечером по петляющим улочкам, рассматривая граффити на стенах, или отправиться в один из шумных баров. Любителям люксовых курортов понравится прогуливаться в марине, где глаз будут радовать яхты в вечерней подсветке и рестораны с панорамным видом. Практически по всему городу вдоль моря тянется оборудованная набережная,  куда туристы и жители Лимассола любят отправиться на пробежку или велосипедную прогулку.

Недалеко от Лимассола находятся знаменитые «белые скалы» - место, популярное среди туристов своим живописным видом, а также Курион – древний античный город, построенный в XII веке до н.э. на 70-метровом утесе, откуда открывается потрясающий пейзаж.

Туры в отели 3* в Лимассоле начинаются от 48 тысяч рублей. Из отелей популярны Navarria, Kapetanios. Можно рассмотреть недорогие отели 4* с хорошими отзывами. Например, цены на весенние туры в отель Atlantica Oasis  или Poseidonia Beach начинаются от 66 тысяч рублей за двоих. Среди 5-звездочных отелей по качеству первенство держит отель Four Seasons, но можно найти и другие, более бюджетные варианты. Например, отель St Raphael Resort & Marina  (от 75500 рублей за двоих за 5 ночей), The Royal Apollonia Beach (от 82 тысяч рублей) или Amathus Beach Hotel Limassol (107800 рублей за двоих).

Помимо вышеупомянутых курортов, можно отправиться на экскурсию в одну из местных виноделен с дегустацией, Лефкару – туристическую деревню, известную своими кружевами и серебряными изделиями, или в горы Троодос, монастырь Киккос. Монастырь известен далеко за пределами Кипра благодаря своим чудотворным реликвиям: иконой Божией Матери Троодитисса и частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Женщины со всего мира приезжают сюда, чтобы помолиться перед чудотворной иконой Божией Матери и получить исцеление от бесплодия.

Большинство пляжей Кипра серого цвета, что обусловлено песком вулканического происхождения. Любителям белоснежных пляжей стоит отправиться на отдых в Протарас и Айя-Напу.

Весь остров Кипр небольшой. При желании между городами можно перемещаться на арендованном автомобиле. Но нужно быть готовыми к левостороннему движению. Обычно это вызывает некоторые сложности у туристов первые два дня.

Остров Кипр часто называют русским. И действительно, практически везде можно услышать русскую речь. В основном, это семьи работников русских компаний и бизнесменов. На данный момент, из общей численности населения 1,2 миллиона человек выходцев с территории бывшего Советского Союза и России насчитывается от 40 до 50 тысяч.

Русская диаспора никак не выделяются территориально, проживает в различных районах крупных городов и полностью ассимилирована в кипрскую среду. Но ее присутствие всегда ощущается – по русской речи, русским магазинам, где можно купить практически любые привычные продукты, по детским садам и школам для русских. Русские устраивают свои мероприятия и балы, и активная часть населения активно их посещает и знакомится друг с другом. Многие киприоты давно адаптировались к этому и сами выучили русский. 

Автор: Вероника Прошак, основатель туристической компании GVG-travel

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События: туризм
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