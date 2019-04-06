Опасная Индия

Первый прямой перелет в самый населенный город Индии назначен на 1 июля. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам и субботам. Пассажиры отправятся в Мумбаи на самолетах Airbus, а стоимость билетов на рейс начнется от 37 800 рублей в обе стороны.

На сегодняшний день поток индийских туристов, по сравнению с турпотоками из некоторых стран, к примеру – из Китая, не велик. Так, в прошлом году в Россию посетили всего 80 тысяч индийских туристов, что на 27, 5% больше, чем в 2017-ом. Но уже в этом, благодаря введению прямых авиарейсов поток может вырасти. Число российских путешественников в Индии составило 135,1 тыс., это на 16,8% меньше, чем годом ранее.

Мы рассчитываем, что за счет нового маршрута турпоток из Индии в Россию вырастет на 30%, - говорит представитель Русского информационного Центра (РИИЦ) в Индии Пареш Навани. - До сегодняшнего дня между нашими странами прямых регулярных рейсов кроме «Аэрофлота» из Москвы в Дели, не было.

Кстати, если запуск авиасообщения из Москвы в Мумбаи пройдет успешно, то следующей точкой станет Екатеринбург, поскольку индийцы интересуются турами с посещением нескольких городов, а этот город может стать удобной стартовой площадкой для отправления в любую точку России.

Надо все же отметить, что данные рейсы предназначены в первую очередь для индийского рынка, потенциал которого, по мнению экспертов, огромен. В последнее время, в стране с полуторамиллиардным населением, количество «новых индийцев» значительно выросло.

Молодое поколение хочет и главное уже может позволить себе путешествовать по всему миру и поэтому для них так важно освоение новых, более дешевых для их кошелька, территорий. Но, как признаются сами индийцы, главным краеугольным камнем всех передвижений по миру для них является наличие традиционной еды.

Следуй за едой

Буквально с рождения они привыкают к блюдам с различными специями, поэтому вся европейская пища им кажется крайне пресной и невкусной. Поэтому питаться они могут исключительно в ресторанах с традиционной едой.

Но пока в России, в отличие от Европы и США, крайне мало индийских ресторанов, а это один из определяющих факторов выбора места для отдыха, - отмечает Пареш Навани. - Наши сограждане не могут без своих традиционных блюд, очень острых и пряных. И если в Москве или Санкт- Петербурге еще можно найти индийские рестораны, то в регионах это большая проблема.

Как отметила глава Русского информационного Центра Екатерина Белякова, для привлечения индийцев в Россию необходим определенный сервис, в связи с этим в ряде отелей нашей страны была запущена специальная программа India Friendly, которая помогает изучить особенности индийского менталитета. Такая программа действует уже в 13-ти гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Подводные камни индийского туризма

Но самым главным препятствием для путешественников с обеих сторон является оформление визы, так как и Индия и Россия недавно повысили ее стоимость.

На сегодняшний день индийская виза обойдется россиянам в $78, а российская виза гражданам Индии – $69. Кроме того, если раньше мы получали визу за четыре дня, то теперь это растягивается как минимум на неделю. Снижение турпотока из России связано также с повышением цен на отели в два раза, особенно в Гоа, которое, в свою очередь, возникло из-за роста налогов на гостиничный бизнес.

Особенности национального отдыха

Индия – бывшая британская колония и до сих пор иностранцы для индусов – почетные гости. На туриста здесь пока смотрят с уважением и порой прощают незнание местных традиций. Однако не стоит думать, что туристам дозволено все.

Избежать большинства неприятностей поможет соблюдение простейших правил поведения. Надо знать, что в крупных городах можно нарваться на разбой или грабеж, здесь процветает мошенничество и большой риск встретить карманников.

Острая проблема Индии – изнасилование женщин. Поэтому Индия – это не та страна, в которой можно спокойно гулять одной по вечерам.

Женщинам следует выбирать просторную одежду с рукавами минимум до локтей. От обтягивающих и вызывающих нарядов лучше отказаться. Нередки здесь конфликты и на расовой или религиозной почве. Дабы их избежать, не рекомендуется посещать пограничные с Пакистаном области, а также Джамму, Кашмир и Ассаму.

При возникновении неприятных ситуаций лучше сразу обращаться в полицию – в специальный туристический отдел. Далеко не факт, что ее сотрудники смогут решить проблему, но, по крайней мере, можно будет все объяснить на родном языке.