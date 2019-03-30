Объединенные Арабские Чудеса
Объединенные Арабские Чудеса

Дубай зафиксировал новый рекорд иностранных туристов

Согласно недавно опубликованным данным Департамента по туризму и коммерческому маркетингу Дубая в 2018 году Эмират принял 15,92 миллиона гостей со всего мира, зафиксировав тем самым, свой новый рекорд посещаемости.

На первом месте вновь оказалась Индия  - 2 миллиона туристических визитов. На втором и третьем - Королевство Саудовская Аравия и Великобритания. 

Россия, продемонстрировав самые большие показатели годового роста, заняла почетное шестое место

Его превосходительство Хелал Саид Альмарри,  генеральный директор Dubai Tourism отметил, что они постоянно разрабатывают и внедряют индивидуальный подход к туристическим программам и активностям, чтобы сделать Дубай более доступным и привлекательным направлением, сводя к минимуму преграды для путешественников и устанавливая новые стандарты в мире туризма.

- Эмират продолжает предлагать всевозможные развлечения и открывать необычные достопримечательности. Такие знаковые места и развлекательные комплексы, как Dubai Mall, небоскреб Бурдж-Халифа, тематические парки IMG Words of Adventure и Dubai Parks and Resorts, пляж La Mer, культурно-исторический район Al Seef пользуются огромной популярностью у посетителей. И в этом сезоне у нас много новинок, которые, безусловно, удивят и запомнятся нашим гостям, - добавил Хелал Саид. 

Новейшие достопримечательности, открывшиеся в 2018 году, включают Дубайскую рамку - единственное в своем роде сооружение, с высоты которого открывается 360-градусная панорама города. Рамка символизирует прошлое и настоящее города, так как оттуда можно увидеть одновременно старый и новый Дубай.  

Также в 2018 году произошло грандиозное открытие острова Bluewaters. Ожидается, что главной достопримечательностью острова станет Ain Dubai, - самое большое колесо обозрения из ныне существующих в мире, высотой 210 метров.

В ближайшее время  планируется открытие первого в ОАЭ Национального парка - Al Marmoum, который станет крупнейшим туристическим проектом в регионе, нацеленным на сохранение пустыни и ее экосистемы.

Еще один новейший проект - комплекс The Pointe на острове Пальма Джумейра.

На площади более 140 тысяч квадратных метров гостей ждут захватывающее шоу фонтанов, оживленный променад и более 80 ресторанов и магазинов

Центром проведения различных мероприятий и образовательных проектов в области современного искусства станет центр искусств Jameel Arts Centre. Здесь будут работать многочисленные галереи, проходить выставки.

Для поклонников «адреналиновых приключений» можно найти множество развлекательных зон, среди которых – комплекс Dubai Parks and Resorts, включающий более 100 аттракционов в нескольких тематических парках.

Так, парк Motiongate Dubai понравится любителям голливудских блокбастеров, Bollywood Parks Dubai погрузит гостей в атмосферу индийского кино, а Legoland Dubai и аквапарк Legoland Water Park порадует всех любителей конструктора Lego.  

Одним из чудес ОАЭ считается светящийся в темноте парк Dubai Garden Glow с ярчайшими световыми инсталляциями, где находятся более 100 двигающихся и издающих звуки фигур динозавров. Парк Dubai Miracle Garden покажет гостям впечатляющие композиции из более 50 миллионов цветов, а в парке Dubai Butterfly Garden представлены 35 000 бабочек, включая очень редкие виды.

Модный район Дубая La Mer придется по вкусу любителям граффити и пляжного отдыха – и здесь же расположен аквапарк Laguna Waterpark.   

Не менее интересен район Al Seef на берегу Дубай-Крик, где можно поближе познакомиться как с традиционной, так и современной культурой города.

Отдельного внимания заслуживает парк Global Village – здесь гости смогут приобрести традиционные изделия ручной работы и попробовать блюда более 70 стран мира.

Идеальное место выходного дня для всей семьи – рынок под открытым небом Ripe Market, где играет живая музыка, а в палатках представлены необычные работы ремесленников, дизайнеров, ювелиров и художников. Маленьким гостям тоже не придется скучать – здесь работает контактный зоопарк.

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