Где недорого провести майские праздники
Где недорого провести майские праздники

От Имеретинских пляжей через турецкий Кемер до водопадов Вьетнама

Майские праздники наряду с новогодними каникулами замечательно подходят для полноценного отпуска. Но если вылеты 31 декабря стоят космических денег, то в мае можно отдохнуть не только с минимальной потерей рабочих дней, но и без продажи квартиры ради авиабилетов.

Тысячи семей в апреле задумываются о том, как выгодно и интересно провести майские праздники за пределами родного города. Давайте разберемся, куда в это время можно недорого слетать на отдых.

1. Сочи

Уже не первый год туроператоры предлагают выгодные цены как из Москвы, так и из регионов. Поэтому поездку смогут себе позволить и учителя, и пенсионеры. А поскольку рейсов - изобилие, то для самых занятых туристов есть возможность слетать, как в песне, «в Сочи на три ночи».

Купаться в Черном море, конечно, ещё рано - вода около +17°C, но зато доступен весь спектр достопримечательностей! Можно покататься на велосипедах по Олимпийскому парку, погулять по горам на Красной Поляне, посмотреть дельфинов (не только в Дельфинарии, но и, возможно, в открытом море - они там частые гости), а также съездить на экскурсию в Абхазию. Советую заранее продумать программу, так как на все развлечения в Сочи не хватит никакого отпуска.

Для того, чтобы охватить побольше интересных мест, можно поселиться в Адлере или Имеретинской бухте. Здесь множество свежих отелей, который были построены к Олимпиаде и уже зарекомендовали себя с хорошей стороны по уровню сервиса, номерам и питанию.

И, конечно, на рассчитывайте похудеть, так как в Сочи ярко представлена кавказская кухня. Шашлыки, хинкали, самса и, конечно, тающая во рту медовая пахлава - отличные компоненты отдыха!

2. Турция

Вода на турецких курортах прогреется до +22°C градусов. «Прохладно!» - скажете вы и будете правы. В мае Средиземное море действительно подойдет не для всех путешественников. Но весна - прекрасное время, чтобы присмотреться к качественным отелям, которые летом будут безумно дорогими. Только представьте себе десерты с сочной клубникой (май - как раз её сезон), релакс в хаммаме и отсутствие толп туристов: это ли не повод провести отпуск в Турции?

По соотношению цена-качество можно обратить внимание на район Кемера. Здесь красивые горные пейзажи, изумительный сосновый воздух и чистая вода. В центре курорта, ближе к клубам можно насыщенно провести время молодежным компаниям. А для спокойного отдыха имеет смысл выбрать отель немного в стороне от главных улиц и проверить наличие анимации и детских клубов, чтобы каждому члену семьи было уделено внимание.

Перед бронированием уточните наличие подогреваемого бассейна с морской водой. В сочетании с комфортной погодой он даст возможность хорошо отдохнуть и семьям с малышами, и тем, кто не любит изнуряющую летнюю жару.

3. Вьетнам

Весной интерес к Юго-восточной Азии обычно ослабевает. Но на курорте Нячанг стоит солнечная погода, а море радует своим теплом в +29°C.

Отели в Нячанге преимущественно городские, без большой территории, но зато за их пределами начинается всё самое захватывающее. Массажи и грязевые ванны - для оздоровления, острова и водопады - для расслабления, катание на страусе и велорикше - для поднятия настроения.

При выборе жилья обратите внимание на расположение: ближе всего к морю может быть шумно, так как между пляжем и отелями проходит оживленная дорога. Если близость к берегу для вас - обязательный пункт, то отдайте предпочтение высоким этажам или номерам с видом на внутренний дворик. К слову, в большинстве вьетнамских отелей отличный бесплатный wi-fi в номерах, но я надеюсь, что вы всё же полетите наслаждаться новой страной, а не работать, верно?

Я желаю каждому из вас найти место по душе и провести длинные выходные насыщенно и разнообразно!

Автор: Аня Андросова, путешественница, тревел-консультант, блогер

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