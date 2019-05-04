Мраморный каньон и шунгитовые пещеры исцеляют человека

По данным туроператора «Полярная Аврора» Карелия является одним из самых популярных направлений внутреннего туризма на майских праздниках. Несмотря на то, что в майские праздники еще не полностью растаял лед на Ладожском и Онежском озерах, а также на Белом море, навигация как правило закрыта, недоступны виды отдыха на воде (рыбалка, рафтинг), петроглифы в Беломорске засыпаны снегом, в финские укрепления в скалах Медвежьегорска опасно подниматься из-за наледи, в Карелии достаточно достопримечательностей, которые привлекают туристов в это время года.

Одним из самых новых и востребованных туристических направлений в Карелии в последние годы стал мраморный каньон Рускеала. Он расположен неподалеку от города Сортавала. С зимы 2019 года в Сортавала из Петербурга ежедневно отправляются поезда «Ласточка», так что добраться до этой достопримечательности самостоятельно уже не составляет труда.

Рядом располагается водопад, где снимали советский фильм «А зори здесь тихие». А вблизи турбазы Черные Камни открыт интереснейший зоопитомник. На его территории проживают благородные и пятнистые олени, косули, гуанако, кабаны, ламы, альпака, шетленские пони, домашние яки, муфлоны, маралы, лани, кучерявые свиньи, нубийские и карликовые козы, пони, различные овцы и много других интересных видов, в том числе - редких, занесенных в Красную книгу.

Однако охватить все сразу, прибыв в Сортавала на поезде, вряд ли получится самостоятельно. Все-таки водопад, каньон и зоопитомник находятся на некотором расстоянии друг от друга. Потребуется вызывать такси или приезжать в Сортавала на своем автомобиле. На этот маршрут потребуется день или два. Из плюсов – сюда можно также добраться из Петрозаводска на автомобиле или заказать трансфер.

Второе подходящее для посещения в майские праздники место располагается под Петрозаводском. Это водопад Кивач, который в мае набирает свою силу за счет талой воды. Именно в мае он выглядит наиболее эффектно.

Добраться в составе туристической группы туда не составит труда. Водопад располагается в 80 километрах от Петрозаводска. Чтобы маршрут был более насыщенным, турфирмы прибавляют к нему посещение курорта Марциальные воды, известного источниками воды с повышенным содержанием железа, а также вулкан Гирвас, где рассказывают о геологии Карелии

В последнее время в Петрозаводске стали активно появляться шунгитовые комнаты. Шунгит – это минерал, 90% мировых запасов которого находится в Карелии. Выражусь несколько грубо и геологи меня поправят, но по своим свойствам он очень схож с углем. Данный минерал обладает абсорбирующим эффектом (можно, например, очистить воду). Есть и другой способ его применения.

В частности, считается, что он восстанавливает биополе человека и настраивает ритм работы организма. Для этого нужно провести около часа в шунгитовом гроте, оборудованном в шунгитовой комнате. Не менее популярны и СПА процедуры с использованием шунгита. Их также проводят в данных центрах.

Кижи. Каждый год мы стараемся угадать, сможем ли мы организовывать экскурсии на остров весной. В 2019 году в мае у нас уже запланированы поездки на Кижи. В это время года экскурсия организуется следующим образом: до Великой Губы мы довозим наших гостей на микроавтобусе, а далее они на судне на воздушной подушке переходят короткий участок Онежского озера.

Вместимость судна на воздушной подушке – 6 человек. Иногда туристы выкупают микроавтобус и судно целиком, например, так поступил гражданин США. Поедет один, и в этом тоже есть своя прелесть!

Соловки. С Карельского берега до Соловков около 50-60 километров, однако зимой и весной добраться до островов невозможно. Море до конца не замерзает, а суда на воздушных подушках опасаются торосов и затирания во льдах. Однако тот же самый гражданин США пребывает на Соловки на самолете из Архангельска 1 мая. У него запланировано две экскурсии на английском и проживает он в отеле с удобствами.

Навигация из Карелии начинается лишь в конце мая, но при желании острова можно посетить через Архангельск. Правда, выходит это не совсем дешево. Авиабилеты по маршруту Архангельск – Соловки – Архангельск обойдутся туристу в 16-18 тысяч рублей. Это редкость, чтобы кто-то решился поехать на майские на Соловки. Однако желающие находятся, ведь в мае еще нет такого большого туристического потока, прекрасное время, для любителей тишины и уединения.

Золотой стандарт для майских праздников это обзорные экскурсии по городам. Предлагаются везде и в любом формате: в Петрозаводске, в Сортавала, в Приозерске, в Свири и так далее. Довольно дешево и интересно. Описывать их не имеет смысла, так как все они построены по одинаковому принципу – посмотреть главные достопримечательности города и послушать рассказ о его истории.

Александро-Свирский монастырь также интересен для посещения. Он входит в состав обзорной экскурсии по Свири, однако гостям из Петрозаводска и Санкт-Петербурга еще предстоит до него добраться. Дорога занимает около 3-3,5 часов. В майские праздники в Карелии находиться на улице весь день трудновато, однако если чередовать пешие прогулки с посещением зданий и храмов, то получается отличная экскурсия. Александро-Свирский монастырь заинтересует и верующих людей. В нем хранятся мощи прп. Александра Свирского. В храме можно приложиться к раке Святого.

Линия Маннергейма находится на границе Ленобласти и Карелии. Это ДОТы времен русско-финской войны, которые сохранились в тайге и по сей день. В ходе данной экскурсии можно посетить данные бетонные сооружения, послушать экскурсию, посвященную различным сражениям, проходившим на данном участке фронта и узнать больше о блокаде Ленинграда. Также можно добраться до Выборга, где располагается крупнейший музей, посвященный этой теме.

Директор туроператора «Полярная Аврора» Сергей Луговой об организации туров Кижи-Валаам-Соловки в мае:

«Технически тур на майские праздники по маршруту Кижи-Валаам-Соловки возможен. Однако тур получится дорогой, так как для доставки гостей будут применяться вертолеты. Мы, например, используем Ми-8, Eurocopter и Bell. Летный час Ми-8 в 2019 году начинается приблизительно от 170 000 рублей. Время полета по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург занимает 3 часа.

Eurocopter 355 и Bell 407 стоят подешевле, но и мест в них меньше. Если загрузить в вертолет Ми-8 18 человек (максимальное количество мест), то только перелет будет стоить приблизительно 28 300 рублей с человека по минимальной цене, не учитывая моментов взлета и посадки, а также самой экскурсии. Полет на Кижи из Петрозаводска обойдется на группу в 18 человек приблизительно в 170 000 рублей.