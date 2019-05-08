Мадейра — прекрасна и без хереса

Об этом солнечном острове с чудесным климатом слышала давно и только хорошее, побывать удалось только в этом январе. И это получилась прекрасная поездка из морозной снежной зимы в яркое теплое лето!

Бытует мнение, что на Мадейре нечего делать без машины. Однако спешу развеять этот миф. Я путешествовала с подругой, мы обе не водим, поэтому вопрос с арендой авто даже не стоял. Но мы заранее узнали об общественном транспорте (Мадейру обслуживают 4 автобусных компании), а не месте без особых проблем разобрались, что к чему.

15 км в день – отличное начало

Итак, на автобусах можно доехать до многих популярных мест острова. В первый день мы отправились на автобусе с желтой полосой (компания Horarios do Funchal) в деревню Рибейро-Фрио, откуда начинаются сразу два популярных пешеходных маршрута.

На Мадейре все они размечены для удобства туристов и имеют буквенно-цифровые обозначения. PR 11 очень короткий – всего 1,5 км в одну сторону и столько же обратно – и очень простой, с ним справится и ребенок, поскольку подъемов и спусков нет совсем, поход совершенно неутомительный, а в конечной точке – на так называемых dos Balcões – можно не только насладиться видами гор, но и покормить с рук маленьких птичек, чем мы с удовольствием занимались.

Закончив с тропой Vereda dos Balcões, мы решили пройти по маршруту PR 10 Levada do Furado. Протяженность – 11 км. И вот тут нам даже повезло, что мы без машины, поскольку пришлось бы возвращаться эти же 11 км (очень тяжело и долго), или возвращаться с середины (не так интересно), или брать такси из Портелы обратно в Рибейро-Фрио (дорого). Конечно, путь непростой и довольно длительный. Путеводитель рекомендует ориентироваться на 5 часов. На самом деле так и получится, если идти неспешно, часто останавливаться, фотографировать. Так мы и делали первый час, но поскольку заложили всего 3 часа, потом пришлось уже просто быстро идти.

PR 10 – классическая тропа вдоль левад – бетонных оросительных каналов. Дорожка то сужается до такой степени, что двум людям не разойтись, то расширяется до размеров полноценного тротуара. Порой приходится идти по краю обрыва, и даже металлический тросик натянут скорее для галочки. Иногда встречаются туннели (на этом маршруте он небольшой, фонарик не понадобится), иногда – водопады. Все это очень интересно, живописно, удивительно. И сопровождается тишиной и вкусным воздухом.

В итоге, напрягшись, мы преодолели 11 км за 3 часа. Последние 3 км прошли по широкой дороге, довольно большую часть занимал затяжной спуск.

Мыс São Lourenço: удивительное рядом

О мысе святого Лоренцо многие туристы говорят как о лучшем месте на Мадейре. В наших планах посещение этого места было обязательным. Мы не стали откладывать и во второй же день поехали к PR 8 Vereda São Lourenço, благо прямо к началу маршрута можно доехать на автобусе компании SAM. На мысе можно провести целый день, встретить там закат, поэтому смело берите воду и перекус – скучать точно не придется!

Дорога очень интересная! Постоянно меняются ландшафты, структура гор, открываются новые виды: то луга, то долины, то расщелины, то кусочек океана, то красноватые скалы, то обрывы, то песчаные горы, то деревянные лестницы и мосты, то арка в скале. То и дело мы ахали и охали (и не только мы) – и было от чего! Маршрут позиционируется как средний по сложности, однако очень много туристов приехали с детьми, которые тоже были довольны. Почти в самом конце маршрута есть возможность спуститься к океану, однако пляжем это место не назвать – просто крупная галька.

Обратно предстоит проделать тот же путь (4 км) и увидеть то, что скрылось от глаз несколько часов назад или просто посмотреть на мыс при другом освещении.

Когда мы приехали, на парковке не было места, и машины растянулись на сотни метров вдоль дороги (к вопросу о том, каково на Мадейре с машиной и без таковой), а когда уезжали (ближе к закату), стоянка была почти пустой.

Долина монахинь: вид сверху и изнутри

Следующим пунктом в нашем must see стала Долина монахинь (Curral das Freiras). И опять мы поехали на автобусе. Вот уже где мы прилипли к окнам! Виды просто потрясающие! Горный серпантин, дорога вьется так, что порой идущие навстречу машины вынуждены сдавать назад, чтобы нас пропустить. Мы вышли не на конечной остановке, чтобы посмотреть Долину изнутри. Оказавшись в такой «чаше», чувствуешь, с одной стороны, насколько ты мал (еще бы, такие гигантские горы вокруг!), а с другой – насколько ты защищен (этими же горами). Пять минут наслаждения видами, несколько кадров – и мы садимся в подъехавший автобус.

Наш путь лежит к смотровой площадке Eira do Serrado на высоте 1094 метра. Теперь дорога не только извивается, но и поднимается, местами довольно круто, так что даже уши закладывает. Но и дух захватывает тоже! Казалось бы, от Фуншала недалеко, но ехать без малого час, зато с невероятным удовольствием и интересом. На смотровой площадке нас встретили облака, туман и моросящий дождик. Хорошо, что взяли с собой ветровки, ибо на высоте погода совсем не та, что внизу, на побережье.

Вид на Долину монахинь открывается невероятный! Крошечные домики, построенные на таких неудобных склонах; извивающиеся дороги и горы, горы, горы! Кстати, в Долину монахинь можно спуститься пешком с этой смотровой площадки – еще один вариант прогулки.

Cabo Girão: проверка на страхоустойчивость

Очень популярное место острова Мадейра – самый высокий в Европе мыс Cabo Girão. Доехать сюда не составляет проблем на автобусах с красной полосой компании Rodoeste. Время в пути зависит от маршрута, виды зк окном, соответственно, тоже. Можно выйти в рыбацком городке Câmara de Lobos и насладиться закатом, но потом придется ждать следующего автобуса или подниматься довольно высоко к смотровой площадке.

Мы решили пойти простым путем и поехали сразу к Cabo Girão. На входе стоят неработающие турникеты. Возможно, была попытка сделать платный вход (а может, это только в планах). Посетителей было на удивление мало. Удалось сделать отличные снимки без посторонних в кадре и вообще не толпиться на стеклянном полу. Благодаря тому, что пол не идеально прозрачный и имеет рисунок (точки), смотреть вниз было почти совсем не страшно.

Кто не хотел, мог вообще этого не делать, а просто наслаждаться видом на Фуншал и океан. Здесь можно дождаться заката и любоваться тем, как солнце скрывается в океане. Обратно мы поехали на 7-местном такси. Но не потому, что решили шикануть, сильно устали или очень хотели в отель. А потому что автобус еще не приехал, а таксист предлагал проезд по цене автобуса. Ожидающих пассажиров было как раз столько, сколько поместилось в машину. Ехали мы другим путем и открыли новые виды острова!

Фуншал, такой большой и разный

Столицу острова мы обследовали постепенно каждый день, но в один из дней решили устроить выходной и погулять только по Фуншалу, а вечером съездить в Монте, чтобы сверху посмотреть на вечерний город. С погодой очень повезло. А ведь, планируя поездку, видели не самый утешительный прогноз (каждый день дожди, температура воздуха не выше +17 °C).

Очень приятный городской парк, особенно хорошо там в жаркую погоду – можно посидеть в тени деревьев. Любители церквей оценят португальское наследие в этом виде архитектуры. Кроме кафедрального собора Sé, мы видели шотландскую и английскую церкви (у последней есть милый сквер и прицерковная территория, если можно так выразиться, с деревьями, пеньками-тронами и цветами), церковь Сан-Педро. Если подняться от английской церкви по той же улице, то со смотровой площадки можно увидеть и саму церковь, и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживают улицы Фуншала. Они все еще были украшены по-новогоднему, и это так здорово! Конечно, необычно видеть елочки, рождественские носки и подарочные коробки в таком теплом месте.

Улица Санта-Мария – еще одно невероятно популярное среди туристов место. Однако когда мы туда пришли (благо жили в 5 минутах), прохожих не было – только официанты многочисленных кафе приглашали в свои заведения. Эту улицу называют «улицей с дверьми», так как каждая дверь здесь украшена особым образом. Фантазия мастеров не знает границ – в этом мы легко убедились! Нет смысла описывать неописуемое – это надо видеть!

Рядом мы обнаружили тобагган – традиционные мадерьянские деревянные сани. Конечно, не удержались от соблазна присесть в них. А вот платное развлечение (на минуточку, 25 евро), когда на этих санях при помощи специально обученных людей, которые толкают сзади, нужно скатываться по дороге (машины едут тут же), мы опробовать не рискнули.

На вечер запланировали Монте. Доехали, как вы уже догадались, на автобусе. Еще вариант – воспользоваться канатной дорогой. Это для любителей высоты и ценителей времени. В сами сады Монте мы не пошли, не было такой цели. А вот на город сверху полюбовались. И к местной церкви сходили.

Вообще вечерний Фуншал – это словно другой город. Если днем многолюдно, шумно, весело, то вечером – полная противоположность. В один из вечеров мы отправились на набережную, и гуляющих там было от силы полтора десятка. Удивительно! Но зато от души попрактиковались в фотографировании огней вечернего города.

Сантана: крыши от земли

Еще одно место, куда мы заглянули перед отлетом, это городок Сантана. Снова воспользовались автобусом, уехали первым рейсом, были единственными пассажирами большую часть пути. Сантана известна традиционными домиками. Те, что стоят в центре и составляют туристический сад-комплекс, выглядят аккуратно и мило, они яркие, постоянно обновляются, подкрашиваются, внутри продают сувениры или выставляют, например, ткацкие станки.

Однако если прогуляться по городу, можно встретить жилые дома такого же вида, но их состояние уже не такое радужное. Встречаются совсем разрушенные, опустевшие. Сантана небольшая, и туристы бывают в основном лишь на главной площади, видят эти домики, ратушу и рыночек напротив.

Я же решила напоследок сделать марш-бросок и отправилась в сторону лесопарка Queimadas. Путь к парку Queimadas – это сплошной затяжной подъем. Именно в этот день с самого утра моросил дождь, и к парку я пришла уже немного промокшая. В парке тоже есть традиционные домики, даже у гусей! Это невероятно мило! Отсюда можно отправиться вдоль левады PR 9 Caldeirão Verde (6,5 км в одну сторону) или к Pico das Piedras. Зато если возвращаться в Сантану тем же путем (по Caminho das Queimadas), то до города можно добежать за полчаса.

Из Сантаны же мы доехали до аэропорта Мадейры, по пути успевая любоваться этим невероятно красивым островом!

Автор: Анна Ерофеева