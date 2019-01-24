Личные гиды становятся трендом мирового туризма

Что делать, если групповые экскурсии раздражают, индивидуальный гид стоит дорого, а посмотреть город со знающим человеком хочется?

Именно для этого была создана новая платформа уникальных и доступных путешествий - Локали. В фокусе сервиса - местный житель, который встретит путешественника в новом городе, устроит увлекательную прогулку, поделится секретными местами и расскажет свою историю.

Команда не ищет профессиональных экскурсоводов. Согласитесь, никого уже не впечатлить сертифицированными гидами, которые водят большие группы исключительно по туристическим местам и монотонно рассказывают факты из Википедии.

Интересные местные жители - это обычные люди, открытые и дружелюбные, которые любят свой город, знают его лучшие стороны и будут рады показать нетуристические места, куда ходят только местные. Это русскоговорящие ребята, которые переехали за границу, изучили город и теперь готовы делиться нетривиальными маршрутами и секретными уголками с путешественниками. Они расскажут о городе в дружеской манере, поделятся своими рекомендациями, а главное – составят с путешественником индивидуальный маршрут и подберут такие места, чтобы человеку, приехавшему в город даже не в первый раз, было интересно открывать его с новой стороны.

С новым сервисом вы сможете полюбоваться закатом с видом на Афины из скай-бара, побывать в частной галерее в Нью-Йорке и выпить кофе с ее владельцем, оказаться на традиционном итальянском ужине, заботливо приготовленном самими итальянцами, пройти мастер-класс с дегустацией испанских вин и многое другое.

Также сервис помогает найти так называемого «soulmate» проще говоря, «родственную душу», с которым человек будет на одной волне в новом для себя городе.

Все просто: путешественник заходит на сайт сервиса или пишет запрос в социальных сетях, потом вместе с менеджером выбирает понравившегося местного жителя из сформированной базы в нужном городе, в нужные даты и бронирует прогулку. И что важно - по очень привлекательной цене, которая фиксирована, распространяется на компанию до 4-х человек и не зависит от выбранного местного жителя. Для путешественников в зависимости от их степени загруженности и наличия свободного времени существует две опции: прогулка на половину дня за 69 евро и на целый день – за 99 евро.

Сейчас карта покрытия сервиса - 105 городов, среди них можно найти как самые популярные направления (Милан, Берлин, Нью-Йорк), так и города для искушенных путешественников (Сантьяго, Будва, Лагуш). В базе местных жителей на конец января 285 человек, и с каждым днем их число растет вместе с ростом запросов по определенным направлениям. Пока по статистике самые востребованные города – Париж, Рим и Амстердам.

Предложенный сервисом формат предполагает нечто большее, чем просто экскурсия – в любой момент можно сделать перерыв, отклониться от плана, пересмотреть маршрут и остановиться в кафе или баре, куда ходят только местные.

Кроме всего прочего, есть возможность воспользоваться дополнительными сервисами, которые помогут сделать пребывание в городе незабываемым.

В их числе: путешествие с местным жителем на его автомобиле в соседние города и страны (по предварительной договоренности), заказ фотосессии (если местный житель предлагает такую опцию), ночевка у «локали» (некоторые ребята предлагают путешественникам переночевать у них вместо отеля, чтобы турист смог максимально прочувствовать на себе колорит города).

Команда сервиса не продает просто экскурсии или возможность ночлега. Она предлагает нечто большее. Туризм не просто ради архитектуры или еды. А ради общения, новых эмоций и незабываемых впечатлений.

Разве есть лучший способ познакомиться с новым городом?

Автор: Юлия Демьянчук, менеджер по маркетингу, сотрудник компании «Локали»

Далее в рубрике