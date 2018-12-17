Куба как антистрессовая терапия

В Министерстве по туризму Кубы отмечают, что развитие туристической отрасли на острове Свободы в конце 60-90-ых годов XX века привело к тому, что доходы в стране от туризма значительно превысили традиционные экспортные отрасли государства: производство рома, сахара, фруктов, сигар, рыболовство.

Туризм стал одним из основных отраслей доходов на Кубе, ежегодно привлекая более 4,5 млн туристов, большая часть из которых приезжает из Канады и стран Европы. Но следующее слово, как надеются в министерстве, скажут в ближайшем будущем именно российские туристы.

Варадеро

Для большинства наших соотечественников отдых на Кубе начинается с курортного городка в провинции Матансас — Варадеро. И если в путеводителях скудно сказано, что кроме пляжей и, собственно, других туристов здесь особо ничего нет, то эта информация ошибочна.

Эта крупная курортная зона Карибского бассейна может похвастаться не только одним из самых чистых пляжей мира, признанных ЮНЕСКО, но и интересными локациями и археологическими памятниками.

На полуострове есть множество пещер, живописные откосы и лагуны, а вдоль побережья тянется череда девственных и легкодоступных островков, — настоящий рай для дайверов, любителей сноркелинга и подводной охоты.

Матансас

Один их самых близких по расстоянию (32 км) от Варадеро городов, — Матансас. Его название в переводе обозначает буквально «убийство». И, по одной из версий, оно возникло из-за частых нападений аборигенов на проплывавшие суда.

Сегодня Матансас — город художников, поэтов и натур романтических, предпочитающих называть свою малую родину не иначе как «городом мостов» и сравнивать с «кубинской Венецией».

В городе постоянно кипит культурная жизнь. Кстати, именно здесь расположен знаменитый «Театро Сауто», где в свое время выступали Сара Бернар, Анна Павлова и Энрико Карузо. Театр был открыт в 1863 году в историческом центре города, на площади Вихия, а в 1978 году был объявлен национальным памятником Кубы.

Гавана

Пожалуй, самый главный пункт назначения, который просто непростительно избежать на Кубе туристу, — это столица страны — Гавана.

Стоит приготовиться к тому, что даже если вы никогда не курили сигар, то здесь обязательно поддадитесь этому искушению, хотя бы ради импозантного кадра на фоне улиц «гангстерского периода».

Одной из главных достопримечательностей Гаваны является бывшая резиденция кубинского парламента, — Капитолий, построенный в начале 20 века.

Расположенный на бульваре Прадо, он относится к числу самых впечатляющих зданий всей Латинской Америки и внешне очень напоминает знаменитый вашингтонский Капитолий, а также имеет сходство с собором Святого Петра в Ватикане.

Рядом находится Большой театр оперы и балета имени Федерико Гарсиа Лорки, перед которым расположилась еще одна достопримечательность — стоянка кабриолетов.

Пожалуй, ретро-автомобили — настоящая фишка столицы, ее главное украшение и визитная карточка.

Прокатиться на авто шестидесятилетней давности — святое право и обязанность каждого путешественника!

Многие отмечают, что Гавана очень изменилась за последнее время, старые дома-дворцы переживают период реноваций, возвращая себе былой шик, строятся новые районы и гостиницы.

Непростительно пройти в Гаване и мимо любимого бара «старины Хэма» – «Эль Флоридита», не попробовать его любимый коктейль Дайкири, основный на светлом роме, соке лайма и сахаре и забыть сделать прощальное селфи у стойки в обнимку с бронзовым классиком…

Эрнест Хемигуэй оставил довольно заметный след на Острове свободы. И не только вдохновлялся местными напитками, но и написал значительную часть своих произведений.

В 1962 году, через год после самоубийства писателя, в пригороде Гаваны в Сан-Франциско-де-Паула в поместье «Финка Вихия» был открыт Дом-музей, в котором Хемигуэй прожил более 20 лет.

Как правило, завершающей нотой путешествия по Гаване является Шоу «Тропикана» — фееричное кубинское ассорти из танцев, песен и афро-кубинской эротики.

Кайо Ларго

Если хочется тишины и райских пейзажей — отправляйтесь на Кайо Ларго, — советуют местные.

Расположенный в 160 км от Варадеро, остров не соединен с «большой землей», поэтому самый доступный транспорт — небольшой самолет, который домчит путешественника до рая земного всего за полчаса. Туда, где, бирюзовые чистейшие воды Карибского моря скрывают барьерный риф, являющийся вторым по величине в мире.

Тринидад

Оказаться в небольшом, но колоритном городе Тринидад морально неподготовленному туристу сложно.

Человеку приходится учиться ориентироваться в другом времени и в пространстве. Со времен своего основания в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом, город мало изменился. Не изменились особо и люди.

Все местные достопримечательности Тринидада сосредоточены на центральной городской площади или возле нее. На площади дель Хигуэ стоит памятный крест в честь первого богослужения в декабре 1514 года, а рядом растет фиговое дерево, посаженное на месте основания Тринидада еще первыми колонистами-поселенцами.

Музей и мавзолей Че Гевары

По дороге стоит заехать и в еще один небольшой городок Санта-Клара, где находится знаковое место для всех кубинцев — Музей и мавзолей Че Гевары. Его открытие было приурочено 30-летию битвы за город и сегодня здесь хранятся останки Че Гевары, а также 29-ти его соратников.

По словам генерального директора ANEX Tour Карибы Альфонсо Ниетто, сегодня Куба — одно из самых популярных туристических направлений Карибского моря: остров свободы и страна вечного лета, ее песчаные пляжи, красочный подводный мир и яркая природа привлекают огромное количество туристов. Так, по сравнению с зимой 2017 года Куба выросла на 100%!

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