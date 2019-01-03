Краткий гид по родному оливковому Криту

В Греции есть все.

Как минимум, все для отличного отдыха: море, много солнца, вкуснейшая еда и масса достопримечательностей. Умножаем это на греческое гостеприимство.

Одно из самых популярных мест отдыха среди российских туристов - город Херсониссос, расположенный на Крите. Примерно 80% отдыхающих здесь - наши соотечественники. Это неслучайно.

Во-первых, Херсониссос расположен примерно в центре острова, на севере. Поэтому отсюда проще объехать весь Крит. Во-вторых, здесь будет интересно любой категории туристов. Для молодежи есть много клубов. Для семей с детьми - песчаные пляжи с плавным заходом в воду, бассейны с горками. Для людей постарше - масса мест, где можно прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться видами.

Где поселиться?

В Херсониссосе найдутся отели на любой вкус и кошелек. Для тех, кому только переночевать - апартаменты и небольшие отели. Например, Anna - один из самых экономичных. Он расположен в центре города, недалеко от автобусных остановок. Рядом есть магазин. До пляжа минут пять ходьбы. Завтраками вас обеспечат, а в остальном - полная свобода. Отправляйтесь на экскурсии, ужинайте в самых разных тавернах.

Есть выбор и для любителей «все включено». В первую очередь, такие отели создаются для семей с детьми. Погуглите Star Beach. Пусть вас не пугает, что здесь постоянно проводятся вечеринки. Территория огромная, всем хватает места. Для семейных - своя зона. Несколько песчаных пляжей и бассейнов разной глубины с горками и без. Три детских площадки. Собственные магазины прямо на территории.

Тем, кто устал от стандартного отдыха и хочет покруче, предлагаю присмотреться к виллам на территории деревни Кутулуфари. Она административно входит в состав Херсониссоса. Плюс в том, что это настоящая Греция, как на открытках: с узенькими улочками, каменными и сине-белыми домами, разноцветными бугенвилиями.

К тому же, в деревне отдыхают преимущественно туристы из Европы, русских - единицы. Недавно капитальный ремонт пережили виллы Esperides. И продолжают расширяться. Здесь есть свой ресторан, несколько бассейнов, в том числе детский и частные. Собственные спортзал и спа. Единственное, если захочется к морю, придется брать машину или прогуляться примерно километр.

Ориентируемся по морю

Заселились - отправляемся на прогулку. В Херсониссосе сложно заблудиться. Здесь всего две основных улицы. Main road, где расположены многочисленные магазины и сувенирные лавочки. Это часть национальной трассы, поэтому искать автобусные остановки и такси нужно именно здесь. Вторая - beach road. Как видно из названия, она идет вдоль моря. Над пляжами в сплошную линию выстроились рестораны и таверны. Это очень удобно, пока гуляете - присмотрите себе для ужина местечко поуютнее, с лучшим видом. Если устали, можно сразу же остановиться на кофе или коктейль.

После того, как обе улицы уже исследованы, предлагаю отправиться на гору в аутентичную деревню Кутулуфари, то примерно 15 минут ходьбы. Самая короткая дорога идет вверх от «Альфа-банка», в Греции он свой. В деревне также одна основная улица, которая полностью состоит из маленьких магазинчиков, кафе и ресторанов. Многие предлагают подняться на террасу и насладиться видом на море с горы.

Что поесть?

Греческая кухня славится на весь мир. Лучше всего идти в таверны и заказывать местные блюда. Критские продукты - отменного качества. Не буду долго хвалить греческий салат, рыбу, осьминога, креветок или мидии. Их подают практически в каждом заведении. Попробуйте найти каракатицу в чернильном соусе. Не пугайтесь, что она черного цвета. Вкус удивительный. Подсказка - это блюдо подают в таверне Akrogiali. Там едят сами греки, это значит, что все будет очень вкусно.

Добавлю, что в греческих ресторанах хороший дизайн помещения или дорогие стулья совсем не гарантирует высокого качества блюд. Скорее, наоборот: в большинстве случаев, чем проще заведение, тем вкуснее готовят именно местную кухню.

Что привезти?

Главный сувенир с Крита - оливковое масло. Оно считается одним из лучших в мире. Масло лучше пробовать, тогда вы будете уверены в качестве. На Крите делают масло только первого отжима. Его кислотность в пределах 0,3 - 08%. Меньше технологически добиться очень сложно. А разницу в долях процентов не улавливают даже греки. Кроме того, здесь продается много натуральной косметики на оливках, сыры, кофе, сладости. Если хотите помнить о поездке подольше, подберите, изделие из кожи - босоножки или сумку.

Что посмотреть?

Больше достопримечательностей можно увидеть, если арендовать машину. В среднем по 40 евро за день. Но если вы не водите или хотите отдохнуть в отпуске от руля, можно взять экскурсии или даже покататься по острову на автобусе. Как раз через север проходит национальная трасса.

Второй по популярности греческий must see после Акрополя находится именно на Крите. Это Кносский дворец. Его еще называют лабиринтом Минотавра. Увидите, как жили люди 4,5 тысячи лет назад. Надо сказать, неплохо - у них уже был водопровод.

Посетите города, где сохранились венецианские постройки: Ираклион, Ретимно, Хания. Или погуляйте по многочисленным деревням. Советую побывать в Фоделе, где родился Эль Греко. Только в таком живописном месте мог вырасти гениальный художник. Там сохранился дом, где он жил, теперь это музей.

Это совсем небольшая часть достопримечательностей Крита. Побывать везде за один раз точно не получится.

Обязательно побывайте на Крите или в других регионах Греции. Нигде в мире так не любят русских.

Автор: Мария Петрова

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