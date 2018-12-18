Королевство Марокко: открыть и удивиться

На днях Чрезвычайный и полномочный Посол Королевства Марокко в РФ Лешехеб Абделькадер и директор российского представительства Национального туристического офиса Марокко Самир Сусси Риах подвели итоги уходящего туристического года в Марокко и поделились планами, представив новинки предстоящего сезона.

Согласно недавним опросам 92% россиян хотели бы побывать в Марокко.

Характеризуя нынешнее состояние российско–марокканских отношений, г-н посол отметил их как «самое наилучшее время». По его словам, истоки дружбы двух стран относятся ещё к 1787 году, когда российская императрица Екатерина Великая впервые встретилась с королем Мароккко.

Огромный импульс нынешнему сотрудничеству двух стран придал визит в Россию в 2016 году нынешнего короля Мухаммеда Шестого. В ходе его переговоров с российским президентом особое внимание было уделено увеличению российского турпотока в североафриканскую страну.

В этом году Марокко посетило около 55 тысяч россиян, что примерно на 10% больше, чем в минувшем.

В следующем году туристические власти страны надеются, что российский турпоток вырастет еще примерно на 20%. Этому должно способствовать не только увеличение числа авиарейсов в страну, но и развитие туристической географии.

По словам г-на Сусси Риах, в Марокко есть все, что только может пожелать турист: океанские пляжи и пустыня Сахара, гольф-поля и спа-комплексы, древние города и снежные склоны…

На сегодняшний день туризм является вторым по величине сектором экономики Марокко после сельскохозяйственного, на его долю приходится около 10% экономики страны.

«В этом году Марокко посетили примерно 12,5 млн иностранных путешественников. Второе место занял Египет – 9,5 млн, на третьем месте ЮАР – 8 млн туристов», - добавил он и выразил надежду, что уже в следующем году рейсы «Royal Maroc» в Москву станут ежедневными.

Пока что в Марокко летает лишь три рейса этой национальной авиакомпании и четыре летних чартера, что очень немного.

Было отмечено, что одним из новых направлений отдыха в Марокко в предстоящем сезоне станет малоизученное средиземноморское побережье на севере страны.

Так, всего в 4-х часах лета от России, находится множество красивейших небольших уютных курортов, которые только предстоит открыть нашим соотечественникам.

Говоря о новых видах отдыха, которые наверняка заинтересуют российских туристов, г-н Сусси Риах назвал, в частности, гольф-туры.

«Известно, что гольф - это королевский вид спорта с особой атмосферой, и, конечно, лучше всего им заниматься в настоящем Королевстве!», - прокомментировал он. «Только в Марракеше имеется 18 больших гольф-полей»

Еще одно, достаточно неожиданное направление, которое только начинает развивать эта африканская страна – горнолыжные туры.

Мало кто знает, что марокканские горы Атлас имеют высоту до 4100 метров, так что со снегом здесь проблем нет. Сейчас местные зимние курорты пока что еще не дотягивают до международного уровня, но уже через 2-3 года здесь должна появиться соответствующая инфраструктура.

Несмотря на то, что Марокко для многих россиян - пока малоизученная страна, - она с каждым годом притягивает все больше и больше путешественников.

Ведь именно здесь можно окунуться в атмосферу настоящей восточной сказки с неповторимым колоритом, самобытной культурой и удивительными загадочными ароматами.

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