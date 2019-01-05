От копченых угрей до элитного сыра

Гастрономический туризм - новое направление в туристической отрасли, но предпосылки для его возникновения сложились давно, поскольку любое путешествие предполагает не только посещение местных достопримечательностей, но и дегустацию региональных продуктов, и совершенно логично было зарождение нового, перспективного направления.

Что такое «гастрономический туризм?» Основной составляющей гастрономического туризма является акцент на местной кухне и региональных продуктах. Но сам термин «гастрономический туризм» появился не так давно, в 1998 году американка Люси Лонгом, доцент кафедры культуры университета Боулинг Грин, США предложила называть путешествия с акцентом на дегустацию региональных продуктов «кулинарным туризмом», и только 2012 году, после исследования проведенного Международной ассоциацией гастрономического туризма (The International Culinary Tourism Association, ICTA), было решено переименовать кулинарный туризм в гастрономический, в связи с тем, что термин «кулинарный туризм» ассоциировался у большинства путешественников с элитарным видом отдыха.

Было бы ошибочно недооценивать важность влияния новой туристической отрасли на увеличение турпотока, ведь согласно исследованиям проведенным UNWTO (Всемирная туристская организация) каждый третий турист в мире рассматривает национальную кухню и местные продукты как важную часть программы своего путешествия. Невозможно представить туристическую отрасль без ее гастрономической составляющей, эта уникальная связь способствует увеличению притока туристов, увеличивает доход отрасли и дает дополнительные рабочие места.

Предлагаю рассмотреть европейский опыт, например в Нидерландах. Небольшая страна, занимающая 31 место по своей общей площади, тем не менее входит в тройку лидеров среди стран Евросоюза по конкурентоспособности экономики и перспективам развития до 2020 года. В Голландии смогли создать определенный гастрономический тренд на внутреннем и внешнем рынках. Страна представлена на всех ключевых зарубежных мероприятиях, начиная от выставки по туризму в Лондоне и до выставки корпоративного туризма во Франкфурте, более того, ежегодно в Нидерландах, проходит одна из самых больших туристических выставок в Европе, где представлены не только возможности для отдыха, но и всевозможные гастрономические маршруты и объекты сельского туризма.

Упор в развитие внутреннего туризма Нидерландов сделан на региональном аспекте 12 провинций- это 12 гастрономических приключений. В провинции Лимбург, например, согласно данным национальной Туристической информационной организации (VVV) ежегодный оборот приносимый только в туристической отрасли составляет 625 млн евро, внутренний туризм привлекает ежегодно 2,3 миллиона посетителей и 11 миллионов размещений в лимбургских отелях.

Провинция делает упор на гастрономическом туризме и таких его направлениях как:

- Винный туризм (винные туры, дегустации, посещение достопримечательностей с возможностью насладиться местной продукцией в необычных местах, пример рестораны в замках, монастырях)

- Пивной туризм (экскурсии по семейным и монастырским пивоварням с дегустацией)

В провинциях Северной и Южной Голландии пользуются популярностью семейные сыроварни, небольшие контактные фермы, являющиеся составляющей агротуризма, Так же по всей стране передвигаются еженедельные мобильные фермерские рынки, на которых представлена региональная продукция.

Огромной частью гастрономического туризма является событийный туризм, например, шоколадные фестивали, праздники урожая (каждый год проводится в сентябре в Тилбурге) или национальный фестиваль селедки по всей стране, которые привлекают зарубежных туристов из различных стран.

Благодаря поддержке правительства Нидерландов созданы целевые гастропрограммы для различных слоев населения - школьников, пенсионеров, молодежи, многодетных, семей. Организуются кулинарные мастер-классы для любителей и профессионалов, на которые легко записаться, а рецепты возможно повторить дома, созданы все условия для вовлечение публики в процесс.

Ежегодно разрабатываются и обновляются гастрономические карты, выпускаются книги по региональной кулинарии, в местных журналах, газетах и на телеканалах идет постоянное освещение новинок.

Туристические офисы выпускают информацию на разных языках - представлены брошюры, в которой есть перечень адресов, рекомендаций, исторические справки), проводятся рекламные кампании, созданы сайты, работает онлайн сервис.

Поездки в Нидерланды зачастую ассоциируются с сыром и пивом, но возможности страны намного шире. Кроме посещения пивоварен и сыроварен, следует посетить местные винодельни, где успешно возделывают различные сорта винограда, а голландское вино вот уже который год занимает призовые места на международных фестивалях. Голландской принимающей компанией RNCC разработаны винные маршруты по различным нидерландским провинциями, где наряду с дегустацией вина, вы можете принять участие в мастер-классах по изготовлению сыра с ароматными добавками по вашему желанию, дегустации местного, но очень знаменитого ликера из можжевельника, узнать как на протяжении столетий монахи варили пиво.

Прекрасным образцом, одной из таких программ, можеть стать следующий маршрут:

Алкмаар – Энкхяузен – Хоорн – Эдам – Волендам. В течение дня вы не только познакомитесь с уникальными городами провинции Северная Голландия, каждый из которых можно по праву назвать жемчужиной в короне Королевства Нидерландов.

Отправная точка гастрономического путешествия будет в Алкмааре, городе, соединившем в себе старину архитектуры золотого века Голландии и молодость современного развивающегося города. Пройдя по узким улицам Старого города, увидев Весовую площадь , где до сих пор о пятницам действует сырный рынок, традиция которого остается неизменной на протяжении столетий, кружево каналов и мостов и набережную северо-голландского канала, протянувшегося на многие километры вдоль всей провинции, мы сделаем остановку для дегустации различных сортов сыра, характерных для провинции Северная Голландия, затем примем участие в мастер-классе по изготовлению местного сыра.

Далее мы отправляемся в Энкхяузен, лежащий на берегу озера Айсселмеер, а в прошлом Южного моря. Во 16 веке, этот город служил гаванью для военного, а позже - в 17 веке – тогового флотя, знаменитой Ост-Индской компании. Сейчас здесь располагается музей под открытым небом, который мы посетим, чтобы увидеть как только здесь следуя традиции коптили рыбаки североморскую селедку, а пекари выпекали хлеб и сладкие крендельки по старинным рецептам. Еще несколько столетий назад сельдь Северного моря в Голландии была едой бедняков и присутствовала на столах рыбаков и простых крестьян, так ее изображение можно увидеть на гербе города Энкхаузена, расположенного совсем недалеко от Амстердама и считавшегося его морскими воротами. Три сельди, расположенные друг под другом на гербе, встречают всех проходящих через городские ворота в исторический центр города. Эти ворота, шутливо называемые в народе одногорбым верблюдом и открывающие вход в порт, помнят каждый улов начиная с 12 века. Именно Энкхаузен называли селедочным городом и слава его гремела по всему королевству, а «селедочный» флот считался одним из лучших и самых больших, насчитывая 270 кораблей, что составляло больше половины всего флота королевства. Огромные 20 метровые корабли, с их округлыми боками, бороздили воды южного залива Зюдерзее.

До сих пор каждый год, в первую субботу июня в Голландии проходит фестиваль селедки, «день флажков» как его называют сами голландцы. Как и четыреста лет назад, рыбацкие суда, нагрузив борта запасам воды, соли и тары, выходят в море с апреля по май, и собирают улов жирной северноморской селедки, существуют даже специальные расчеты при которых ловить сельдь можно только если в ней не менее 14% жира. Лов идет до тех пор, пока все бочки не будут заполнены. Судно, пришедшее в порт первым, получает денеждную премию, а самая лучшая и отборная сельдь отправляется прямиком на стол к королеве Нидерландов Беатрикс. С 2013 года Нидерландами впервые за последние сто лет опять правит король, и теперь ему доставляют к столу малосольную селедочку первого улова. Рыбу потрошат особым способом, выкладывают на лед на 24 часа, добавляют немного соли и помещают в специальные бочонки с рассолом.

Исторически сложилось так, что рыбу первого улова определенного размера, веса и главное жирности преподносят правящему монарху, в качестве благодарности. Второй бочонок из улова продают на специальном аукционе. Цена за него может доходить до 50 тысяч евро! Обычно средства, вырученные на аукционе идут на благотворительные цели. Сельдь, оставшуюся после всех этих церемоний продают уже всем желающим и отправляют на проходящие по всем Нидерландам селедочные банкеты. Туристы могут полакомиться настоящей малосольной селедочкой прямо на улице, купив ее в традиционных рыбных киосках на колесах. Продавцы в национальных костюмах на глазах покупателя выхватывают из ведра с рассолом лоснящуюся от жира рыбу, с необыкновенной сноровкой чистят ее от чешуи, отделяют нежное филе от костей и уже через минуту подают покупателю.

Забавно наблюдать за голландцами, аппетитно поглощающими рыбу, потому что по старинной традиции, возможно восходящей ко времени знаменитого голландского рыбака Уильяма Бейкельса, сельдь следует есть особым способом: взяв филе пальцами за хвост, обмакнув его в тарелку с мелко нарезанным свежим луком и затем весь кусок целиком опускаюя в рот. Заедают селедку ржаным голландским хлебом. Знатоки утверждают, что перед этой процедурой хорошо бы выпить настоящей голландской йеневер, настоянной на лесных ягодах или, есть мнение, запивая особым сортом пива, но это уже дело вкуса. Кроме малосольной селедочки, можно попробовать знаменитого копченого угря из города Хардвяйка или скумбрии из Харлема.

Следующей остановкой станет Хоорн. Этот город был «столицей» Ост-Индской компании, самой первой международной акционерной компанией в истории человечества! Величественная архитектура Золотого века, живописная гавань – здесь ветер героического и романтического прошлого еще играет в парусах, а в кафе города подают необыкновенные на вкус, сладкие вафли с крепким кофе ! Из Хоорна мы отправляемся в Эдам, старинный городок, знаменитый свом сырным рынком, а оттуда в Волендам , знаменитую рыбацкую деревню, до сих пор сохранившую традиционный колорит, где по праздникам местные жители до сих пор надевают национальную одежду, а в многочисленных рыбных лавках можно отведать знаменитого копченого угря.

Подводя итог, предлагаю краткий список гастрономических мест, которые стоит посетить в Нидерландах:

- Сырный рынок Алкмаара, работает по пятницам

- Сырный рынок в Эдаме, работает по средам

- Этнографиеский музей под открытым небом в Энкхяузене, открыт каждый день, кроме понедельника.

- Попробовать селедку на рыбном рынке или в рыбных киосках Волендама

- Фестиваль селедки в июне, проходит в портовых городах страны

- Коптильня угрей в Волендаме, открыта ежедневно, кроме воскресенья

- Попробовать крепкий ликер Йеневер, настоянный на ягодах можжевельника в Роттердаме

- Заказать сладкие вафли в Хорне

- Принять участие в мастер-класс по изготовлению шоколада

- Монастырские пивоварни

- Семейные пивоварни в Алкмааре,

- Винодельни провинции Утрехт, винный маршрут можно заказать у DMC компании RNCC

Нидерланды- это настоящая гастрономическая мекка для гурманов, потому что благодаря богатой истории завоеваний и торговли со всем миром, в кухне страны появились и переплелись столько оттенков и нюансов из национальных кухонь разных стран, что Голландия является единственным местом, где не выходя за пределы одного города, например, Амстердама, можно совершить кулинарное путешествие.

А еще, я с большим удовольствием расскажу вам о знаменитом голландском варенном хлебе «яне в пальто», печенье святого Николая, вафлях с карамелью из Гауды и почему в Голландии нет голландского сыра.

Автор: Марина Вейнис, экперт по организации гастрономических маршрутов, журналист, автор кулинарных книг, фуд-блогер.

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