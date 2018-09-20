Китайская экспансия на российском туристическом рынке

В рамках торжественного мероприятия под ярким названием «Красочный Гуйчжоу – Освежающий Гуйян» между Департаментом спорта и туризма города Москвы и Департаментом туризма провинции Гуйчжоу был подписан двусторонний меморандум о совместном развитии туристического авиа-продукта: Гуйян-Москва.

Так, начиная с мая текущего 2018 года, между Москвой и Гуйяном осуществляется еженедельный рейс российской авиакомпанией Royal Flight, консолидатором которого выступила компания ATC Air Service Ltd.

Представляя свою столицу, мэр города Гуйян господин Чэнь Янь отметил, что его родной город предоставляет гостям широкие возможности как для оздоровительного, познавательного, так и делового туризма.

Однако, главная причина для посещения Гуйяна и провинции в целом – это горячие источники и отели, построенные на их базе, а также широчайшие и удивительные возможности традиционной китайской медицины.

Мэр добавил, что с января по август этого года был зафиксирован рекордно стремительный рост турпотока в Гуйян. За этот период было совершено 126 млн. посещений курорта внутренними и иностранными туристами, что на 27,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, доход от туризма в этот период составил более 160 млрд. юаней.

По словам руководителя департамента выездного туризма ATC Air Service Ltd Евгении Дирдовской, возможности города и его агломерации поистине уникальны.

Это и минеральные, и родоновые горячие источники, природные парки с карстовыми пещерами, удивительные живописные горы и скалы, чистейшие реки и ручьи, рисовые террасы и чайные плантации, великолепные водопады, а также уникальная древняя культура и необыкновенные традиции.

«Гуйян расположен в полосе жаркого и влажного субтропического климата, однако даже летом пиковые температуры здесь составляют не более 25-28°С, что весьма комфортно», – рассказывает Евгения.

«Туристам будет интересно познакомиться с бытом малых народностей, с их национальной культурой, полюбоваться на традиционные костюмы, купить изделия ремесленников.

В провинции Гуйчжоу проживают несколько древних народов Китая, соблюдающих и передающих из поколения в поколение тысячелетние традиции.

Каждая народность – ханьцы, мяо, чжуан и другие – в повседневной жизни использует аутентичные костюмы, предметы быта, они бережно сохраняют архитектурные особенности своих жилищ.

Славу Гуйчжоу принёс медицинский оздоровительный туризм: ведь не зря сами китайцы говорят об этой провинции: «Все травы, которые здесь растут, – лекарственные!»

Одним из новых перспективных направлений культурного и оздоровительного туризма в Китае считается провинция Шаньдун, которая была представлена двумя городами: Циндао и Цзинань.

Расположенная на востоке Китая, – провинция является родиной великого китайского философа Конфуция и святым местом для буддистов и последователей даосизма.

«Зеленый остров» Циндао

Всего за несколько десятков лет небольшая рыбацкая деревушка Циндао смогла превратиться в крупный приморский город и пятый по величине морской порт, который часто называют «Зелёным островом». С высоты он и впрямь напоминает остров, заросший зелёными деревьями.

«Голубые горы в зелени, синее море и синее небо, не жарко и не холодно, можно проехать по морю и по суше» – так романтично описывал столицу провинции, – Циндао в своем стихотворении китайский поэт Канн Ювэй.

Сегодня Циндао известно во всем мире благодаря своей самой известной китайской марке пива – Циндао, которое производится здесь вот уже более 100 лет.

Открывая презентацию, мэр Циндао, – Мэна Фанли отметила, что в прошлом году город посетили более 88 млн. гостей, большая часть из которых, – сами жители Поднебесной.

Из них иностранцы составили примерно 1, 44 млн. посещений. Россияне же по числу посещений стоят на 4-ом месте.

Из-за удобного географического положения, мягкого климата и морской бухты, вдоль которой расположился город, Циндао стал прекрасной площадкой для проведения множества фестивалей, праздников, спортивных и официальных мероприятий.

Десятки тысяч туристов привлекает в Циндао и традиционный Международный фестиваль пива. Это грандиозное летнее мероприятие проводится здесь ежегодно с 1992 года.

«Горы, воды и мудрец»

В Китае считают, что именно эти три слова лучше всего характеризуют основные достопримечательности города Цзинань.

В целом, здесь насчитывается более 800 природных источников, из которых 70 считаются самыми популярными и известными. Недаром, что Цзинань именуют «городом источников» и добавляют, что: «Вода источников протекает мимо каждой семьи, а у ворот каждого дома стоят ивы».

Даже местные блюда, подаваемые здесь, объединены водной темой и называются «Пиршеством источников». Они готовятся из натуральных местных продуктов, выращенных на родниковой воде. Добраться до Цзинани просто: всего полтора часа на скоростном поезде от Пекина. Либо напрямую перелётом из Москвы рейсами авиакомпании «Икар Авиа» и «Пегас Авиа».

По заявлениям представителей администрации Цзинани, загрузка этих рейсов на сегодня составляет почти 90%.

Глава московского представительства Министерства культуры и туризма Китая в Москве госпожа Ван Сяося отметила, что успешное развитие туристического продукта Китая, созданного на базе традиций, великолепной природы и развитой инфраструктуры, позволило за считанные годы привлечь в эти города огромное количество туристов.

Однако российско-китайские отношения в сфере туризма – это, прежде всего, двухсторонний процесс. И не только привлечение российского туриста в Китай, но и турпоток китайцев в Россию.

Заместитель начальника управления международного сотрудничества Ростуризма Владимир Васильевич Фомин прокомментировал, что:

По итогам прошлого года Россию посетило более 1,5 млн. китайских туристов, а за первое полугодие текущего 2018 года турпоток вырос на 20%.

Российско-Китайское сотрудничество в сфере туризма сейчас контролируется специальной совместной рабочей группой, основные задачи которой – координация и регулирование, обеспечение безопасности и качества туристических услуг, устранение недобросовестной конкуренции и других негативных явлений на туристском рынке.

Далее в рубрике