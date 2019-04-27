Киржач — город в котором умер Гагарин

Большинство туристов во Владимирской области посещают такие известные города, как Владимир и Суздаль, входящие в Золотое кольцо. Реже - Александров, Муром и Гороховец. И уж совсем редко они приезжают в небольшой старинный городок Киржач.

Надо отметить, что этот город сравнительно молод. Первое упоминание о нем, как о селе можно найти в документах 1328 года, а вот городом Киржач был назван лишь в конце 18 века. В XIX в. здесь проживало около 4000 человек.

Тогда же был учрежден и его официальный герб - сова, сидящая посреди желто-зеленого поля. Выбор в принципе, объясним: в 18 веке совы в изобилии водились в окрестных лесах, а желтый цвет указывает на хлеборобские традиции местного населения.

Можно смело сказать, что расположенный всего в 95 км от Москвы, Киржач идеально подходит для однодневного посещения. И хотя внешне город может и не произвести особого впечатления, - ведь осталось не так - то много старинных зданий, - посмотреть здесь есть на что.

Прежде всего стоит пройтись по самому длинному деревянному пешеходному мосту в нашей стране. Его длина -550 метров и он внесен в Книгу рекордов России. Такая постройка появилась благодаря местному меценату, владельцу типографии Евгению Федорову. Деревянный мост он построил для своих рабочих, чтобы вместо 3 км они преодолевали всего 550 м по дороге из спального района к месту работы. Он же открыл и собственную винодельню, где из натуральных ингредиентов изготавливаются такие небанальные фирменные напитки, как яблочные самогоны завода товарища Бухловского, «Лавруско» Киржачанка и др.

Впрочем, небольшой городок на берегах одноименной речки известен и другими достопримечательностями. Например, здесь расположены две церкви Николая Чудотворца и Свято-Благовещенский женский монастырь, в котором в Спасской церкви похоронены представители старинного боярского рода Милославских. Кстати, монастырь, расположенный в самом центре города, основал Роман Киржачский, ученик самого Сергия Радонежского.

В северной части Киржача находится любопытное место, ныне любимое место отдыха местных жителей: Вшивая горка. Свое столь неблагозвучное название она получила в 1813 году, когда ополченцы, которые возвращались после бегства войск Наполеона, решили не заражать разными болезнями киржачан, а устроить в этом месте «карантинную остановку». Сегодня на горке можно увидеть окопы и землянки, оставшиеся после Великой Отечественной войны, скамейку примирения, яблоню поэтов, сосну желаний и даже костер космонавтов.

С космонавтами у города особые отношения. Близ деревни Новоселово здесь открыт мемориал в форме крыла самолета. Именно в этом месте в 1968 году разбился экипаж первого советского космонавта Юрия Гагарин и летчика-инструктора Владимира Серегина. Специалисты отмечают, что после трагедии удалось собрать до 95% «сухого веса» самолета — беспрецедентный факт по тем временам. Разбившийся самолет собрали как мозаику, а потом законсервировали – известно, что его тайны откроют широкой публике лишь через 50 лет. В свое время на киржачском аэродроме проходил тренировки и готовился к полетам и прыжкам с парашютом гагаринский отряд советских космонавтов. Здесь же долгое время готовились летчики и десантники.

Связаны с Киржачем и имена некоторых известных в России людей. Так, в местной учительской семинарии учились в свое время крупнейший языковед В. Чернышев и основоположник советской нефтяной геологии И. Губкин. А неподалеку от города в деревне Фуникова Гора родился пионер цветной фотографии в России Сергей Прокудин-Горский.

Что еще посмотреть:

Этнографический музей-усадьбу Галины Масленниковой, где рассказывается о ручном шелковом ткачестве;

Музей меди и латуни, первый в нашей стране Музей наличников и Дом аргунов. Киржачские плотники-аргуны, вырезающие потрясающей красоты деревянные наличники, которым посвящен музей, славились в прошлых веках по всей Руси. Интересно, что и по сей день старинное ремесло не умерло и востребовано: жители окрестных деревень заказывают особые наличники для своих домов у местных аргунов.

Село Смольнево с его уникальным памятником 18 века Храмом Преображения в нетипичном для России псевдоготическом стиле;

По дороге обратно в Москву стоит заглянуть в Свято-Введенскую пустынь, - женский монастырь на острове посреди практически идеально круглого озера, распложенного вблизи города Покрова.

А вот в самом Покрове стоит посетить Музей шоколада, сфотографировать единственный в нашей стране памятник шоколадке, прикупить местных покровских пряников и изделия местной ювелирной фабрики. Между прочим, покойный Иосиф Кобзон, проезжая Покров, именно на этой фабрике прикупил для своей любимой жены Нелли три комплекта сережек и колец – потратился в итоге на миллион рублей.

Где можно остановиться:

Отдохнуть на лоне природы, ловя рыбу, загорая или поедая шашлык из фермерского мяса можно в агротуристическом комплексе «Дубровка». На территории комплекса расположено фермерское хозяйство обеспечивающее комплекс самыми свежими и экологически чистыми продуктами питания от рассыпчатого творога до парной говядины.