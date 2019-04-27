Киржач — город в котором умер Гагарин
Киржач — город в котором умер Гагарин

Что можно сделать на выходных в старинном русском городе?

Большинство туристов во Владимирской области посещают такие известные города, как Владимир и Суздаль, входящие в Золотое кольцо. Реже - Александров, Муром и Гороховец. И уж совсем редко они приезжают в небольшой старинный городок Киржач.

Надо отметить, что этот город сравнительно молод. Первое упоминание о нем, как о селе можно найти в документах 1328 года, а вот городом Киржач был назван лишь в конце 18 века. В XIX в. здесь проживало около 4000 человек.

Тогда же был учрежден и его официальный герб - сова, сидящая посреди желто-зеленого поля. Выбор в принципе, объясним: в 18 веке совы в изобилии водились в окрестных лесах, а желтый цвет указывает на хлеборобские традиции местного населения.

Можно смело сказать, что расположенный всего в 95 км от Москвы, Киржач идеально подходит для однодневного посещения. И хотя внешне город может и не произвести особого впечатления, - ведь осталось не так - то много старинных зданий, - посмотреть здесь есть на что.

Прежде всего стоит пройтись по самому длинному деревянному пешеходному мосту в нашей стране. Его длина -550 метров и он внесен в Книгу рекордов России. Такая постройка появилась благодаря местному меценату, владельцу типографии Евгению Федорову. Деревянный мост он построил для своих рабочих, чтобы вместо 3 км они преодолевали всего 550 м по дороге из спального района к месту работы. Он же открыл и собственную винодельню, где из натуральных ингредиентов изготавливаются такие небанальные фирменные напитки, как яблочные самогоны завода товарища Бухловского, «Лавруско» Киржачанка и др.

Впрочем, небольшой городок на берегах одноименной речки известен и другими достопримечательностями. Например, здесь расположены две церкви Николая Чудотворца и Свято-Благовещенский женский монастырь, в котором в Спасской церкви похоронены представители старинного боярского рода Милославских. Кстати, монастырь, расположенный в самом центре города, основал Роман Киржачский, ученик самого Сергия Радонежского.

В северной части Киржача находится любопытное место, ныне любимое место отдыха местных жителей: Вшивая горка. Свое столь неблагозвучное название она получила в 1813 году, когда ополченцы, которые возвращались после бегства войск Наполеона, решили не заражать разными болезнями киржачан, а устроить в этом месте «карантинную остановку». Сегодня на горке можно увидеть окопы и землянки, оставшиеся после Великой Отечественной войны, скамейку примирения, яблоню поэтов, сосну желаний и даже костер космонавтов.

С космонавтами у города особые отношения. Близ деревни Новоселово здесь открыт мемориал в форме крыла самолета. Именно в этом месте в 1968 году разбился экипаж первого советского космонавта Юрия Гагарин и летчика-инструктора Владимира Серегина. Специалисты отмечают, что после трагедии удалось собрать до 95% «сухого веса» самолета — беспрецедентный факт по тем временам. Разбившийся самолет собрали как мозаику, а потом законсервировали – известно, что его тайны откроют широкой публике лишь через 50 лет. В свое время на киржачском аэродроме проходил тренировки и готовился к полетам и прыжкам с парашютом гагаринский отряд советских космонавтов. Здесь же долгое время готовились летчики и десантники.

Связаны с Киржачем и имена некоторых известных в России людей. Так, в местной учительской семинарии учились в свое время крупнейший языковед В. Чернышев и основоположник советской нефтяной геологии И. Губкин. А неподалеку от города в деревне Фуникова Гора родился пионер цветной фотографии в России Сергей Прокудин-Горский.

Что еще посмотреть:

Этнографический музей-усадьбу Галины Масленниковой, где рассказывается о ручном шелковом ткачестве;

Музей меди и латуни, первый в нашей стране Музей наличников и Дом аргунов. Киржачские плотники-аргуны, вырезающие потрясающей красоты деревянные наличники, которым посвящен музей, славились в прошлых веках по всей Руси. Интересно, что и по сей день старинное ремесло не умерло и востребовано: жители окрестных деревень заказывают особые наличники для своих домов у местных аргунов.

Село Смольнево с его уникальным памятником 18 века Храмом Преображения в нетипичном для России псевдоготическом стиле;

По дороге обратно в Москву стоит заглянуть в Свято-Введенскую пустынь, - женский монастырь на острове посреди практически идеально круглого озера, распложенного вблизи города Покрова.

А вот в самом Покрове стоит посетить Музей шоколада, сфотографировать единственный в нашей стране памятник шоколадке, прикупить местных покровских пряников и изделия местной ювелирной фабрики. Между прочим, покойный Иосиф Кобзон, проезжая Покров, именно на этой фабрике прикупил для своей любимой жены Нелли три комплекта сережек и колец – потратился в итоге на миллион рублей.

Где можно остановиться:

Отдохнуть на лоне природы, ловя рыбу, загорая или поедая шашлык из фермерского мяса можно в агротуристическом комплексе «Дубровка». На территории комплекса расположено фермерское хозяйство обеспечивающее комплекс самыми свежими и экологически чистыми продуктами питания от рассыпчатого творога до парной говядины.

Теги:
Места: Россия
События: общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Стать популярным у Марокко не получается Далее в рубрике Стать популярным у Марокко не получаетсяАфриканская страна добивается внимания российского туриста

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО