Жемчужные места старой Ялты

Жемчужина Крыма, расположившаяся на южном берегу Черного моря — фантастический город Ялта.

В нашей стране мало людей, которые не слышали бы об этом городе. Великолепные пейзажи, море, пляжи - вот что ассоциируется со словом «Ялта». Но мало кто знает, что в Ялте располагаются различные памятники культуры: резиденция императора Николая Второго, дом Антона Павловича Чехова и множество других музеев.

Если говорить о местах, которые можно посетить по приезде в Ялту – безусловно, Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и Массандровский дворец.

Ни один из них не уступает другому по красоте, величественности и ценности для культурного наследия Крыма. Средняя цена входа 400 рублей. На территории дворцов Вы сможете сделать чудесные фотографии, а на экскурсиях получите массу удовольствия и много новой для Вас информации.

Любителям живописных фотографий местные жители города Ялта посоветуют съездить в Никитский ботанический сад. Описывать видовое разнообразие Никитского сада можно бесконечно, всего здесь собрано 28 тысяч экспонатов! А входной билет стоит всего 200 рублей.

Невероятное впечатление производят красочные сезонные коллекции цветочных культур — «Карнавал ирисов», «Бал роз», «Бал хризантем», «Выставка орхидей». Стоимость посещения кактусовой оранжереи и Приморского парка - 100 рублей.

Для любителей музеев, которые создала природа, предлагаем посетить водопад «Учан-Су». Это один из самых высоких водопадов России и самый высокий водопад Крыма! Мощный поток падает с отвесного известнякового обрыва с высоты 98,5 метров. Плюсы этого невероятного «музея» в том, что он завораживает своей красотой и еще абсолютно бесплатный.

Теперь мы подошли к одному из самых важных вопросов в любом путешествии: где же остановиться на ночь? Вопрос не из легких, так как в Ялте большое количество отелей, мини-гостиниц, хостелов и так далее. Но есть, все-таки, несколько лучших вариантов в различных ценовых категориях. Начнем с дорогостоящих отелей.

Пожалуй, самый лучший отель в Ялте - это «Mriya Resort & SPA». Там можно снять номер Делюкс за 8399 рублей, люкс за 13 399 рублей и Королевский люкс за 29 099 рублей. Для ценителей высокого комфорта курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» готов предложить гостям размещение в 14 роскошных виллах. Площадь вилл - 175 кв. метров и 600 кв. метров. Семейная вилла Вам обойдется в 74 999 рублей сутки, Президентская вилла -149 999 рублей сутки.

Рассмотрим вариант с ценой пониже. Отель «Ялта-Intourist» имеет стандартные номера от 4000 рублей, люкс - от 9000 рублей. Отличный вид из номера отеля Вас заворожит, а качество обслуживания приятно удивит.

Следующий вариант проживания в Ялте - хостел «Борода». Бюджетный вариант для тех, кто не располагает большим количеством средств. Проживание в восьмиместном номере стоит от 350 рублей, шестиместный - от 450 рублей, четырехместный - от 550 рублей за сутки, двухместный - от 1100 рублей. Также можно забронировать семейный номер за 1500 рублей и апартаменты за 1700 рублей в сутки.

Следующий по важности вопрос, после выбора ночлега, куда можно сходить позавтракать, поужинать или просто перекусить.

В Ялте находится множество ресторанов, кафе и кофеен. Кому не захочется посидеть прохладным летним вечером в уютном кафе, на открытой террасе у море, накрывшись легким пледом, и пить вкусный кофе или сладкий коктейль? Вот подборка самых уютных заведений с отличным обслуживанием. И снова мы начнем с самых дорогих мест.

«Гранд Терраса» - ресторан, имеющий в наличии: аквариум с живыми морепродуктами, лучшие на побережье устрицы и лобстеры, эксклюзивную винотеку, отменные блюда авторской кухни, большую открытую терраса, уютный зал. Авторская кухня от Богдана Паринова и особое обслуживание сотрудниками ресторана оставят незабываемые впечатления от проведенного там времени.

Далее в этом мини-списке ресторан «Мраморный». Это самый большой ресторан отеля «Yalta Intourist» расположен на его первом этаже. Каждый день Вы можете порадовать себя разнообразием кухонь народов мира. Количество алкогольных напитков во время обеда и ужина не ограничено.

Следующим местом, где можно вкусно, поесть будет «Bookman Cafe». Ценовая категория средняя. В этом заведении есть веранда, где Вы со своими друзьями сможете отлично провести время на свежем воздухе. В этом кафе Вам понравятся великолепный интерьер и впечатляющая атмосфера и, безусловно, вкусные блюда.

И завершающую позицию занимает кафе «JROO Бургер и Стейк», но не последнюю по вкусу блюд. Отличное соотношение цены и качества - вкусно и недорого. «JROO Бургер и Стейк» включает в себя простоту и лаконичность интерьера, безупречный вкус качественных местных продуктов и доступную стоимость блюд. Там Вас удивят простотой исполнения и, в то же время, изяществом вкуса сочных стейков, приготовленных из мяса местного производства.

Если рассказывать о местных жителях, то нельзя сказать точно, кого больше: пожилых людей или молодежи. Но точно можно сказать, что развлечения найдутся для каждого.

Итак, мой небольшой рассказ о Ялте подошел к концу. Надеюсь, что информация была полезной, и Вы воспользуетесь ею.

Обязательно приезжайте в Ялту! И она Вас встретит незабываемо!

Автор: Ксения Подлазова – эксперт WhatWhere.World

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