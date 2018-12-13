Как «Жемчужная река» потопила своих клиентов
Как «Жемчужная река» потопила своих клиентов

Российский туроператор подвел с отдыхом в Китае несколько тысяч россиян

Российский туристический оператор «Жемчужная река» не может обслужить порядка пяти тысяч граждан из-за исключения компании из федерального реестра.

Ростуризм 12 декабря исключил «Жемчужную реку» из федерального реестра туроператоров, поскольку компания с 8 декабря не исполняет своих обязательств перед туристами по договорам.

Самаритяне в Китае

Туристы из Самары, застрявшие в Китае, и у которых закончился срок пребывания в отелях города Хайкоу, уже вылетели из азиатской страны в Россию.

Из онлайн-табло самарского аэропорта Курумоч следует, что прилет рейса с туристами из Китая запланирован на 20:40 по местному времени (19:40 мск).

Также отмечается, что уфимские туристы «Жемчужной реки», которые два дня не могли вылететь из Китая, благополучно вернулись домой. Рейс приземлился в аэропорту Уфы сегодня в 9:30 (мск).

7 декабря российская авиакомпания «ИрАэро» сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, из-за долгов туроператора «Жемчужная река» в размере около 2,3 млн долларов.

Позже авиакомпания согласилась за свой счет вывезти из Китая около 1,5 тысяч туристов, купивших путевки туроператора.

Проблема со страховщиками

На сайте туроператора есть информация о финансовом обеспечении от двух страховщиков на общую сумму 80 млн рублей.

В частности, ответственность ООО «Тревел дизайнерс» застрахована на 10 млн рублей в СК «Хоска» и 10 млн рублей в СК «Орбита».

Также ответственность «Жемчужной реки»  была застрахована на 50 млн рублей в «Хоска» и 10 млн рублей в СК «Орбита».

Проблема с Центробанком

Компания «Хоска» на российском рынке больше не действует - Центробанк лишил ее лицензии 31 мая 2018 года.

Таким образом, реально действуют финансовые гарантии только СК «Орбита» - по 10 млн рублей на каждое юридическое лицо «Жемчужной реки».

Обязанности «Жемчужной реки»

В Ростуризме сообщили, что туроператор, исключенный из реестра, не может продолжать свою деятельность, однако это не освобождает его от «обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта».

Треснувший жемчуг

Международная туристическая компания «Жемчужная Река» работает в России с 1998 года, и специализируется на китайском направлении.

Ежегодно компания обслуживала примерно 20 тысяч туристов из России, стран СНГ и Балтики.

Главный офис компании располагается в Москве, на улице Большая Дмитровка, дом 23, стр. 1, офис 1 (юридическое название компании - ООО «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ»).

По материалам ТАСС.

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