Готовимся к путешествию
Готовимся к путешествию

Что стоит взять в дорогу, чтобы не испортить праздники

Майские праздники — время путешествий. А чтобы поездки или походы прошли максимально комфортно и без неприятностей, к ним нужно подготовиться заранее. Например, собрать минимальный «набор для комфортного выживания» в непредвиденных обстоятельствах.

Смартфон, фотоаппарат и зарядные устройства

В набор любого путешественника должен входить смартфон с долгоиграющей батареей и зарядное устройство. Его значение в поездке сложно переоценить: это и карта с навигатором, и словарь, и фонарик, и фотокамера, и выход в интернет. Но всё это нуждается в электричестве, так что лучше взять и внешний аккумулятор. А чтобы не расходовать заряд смартфона на десятки снимков, возьмите ещё и фотоаппарат.

Для отдыха в дороге: подушка, беруши и маска для сна

Многие прекрасно спят в поездах или машине. А для кого-то сон в транспорте невозможен из-за яркого света, шумных соседей и неудобного подголовника. Так почему бы не прихватить то, что поможет быстро заснуть в любых условиях? Это комплект из надувной дорожной подушки, беруш и маски для сна.

Походная аптечка

Походная аптечка — вещь обязательная в любом путешествии. Можно купить готовую, а можно собрать её самостоятельно, подготовившись к самым вероятным неприятностям, с которыми можно столкнуться в путешествии. Минимальный медицинский набор должен в себя включать: средства от расстройства желудка, обезболивающие, мази от ушибов и растяжений, пластырь и бинты. Этот комплект можно и расширить, добавив в него антигистаминные препараты и антисептик для наружного применения.

Очки для защиты от солнца

Отправляетесь ли вы на природу или просто погулять по городу, возьмите с собой хорошие солнцезащитные очки. Они особенно пригодятся у водоёмов и в горах, поскольку там в глаза попадают не только прямые, но и отражённые от воды или снега лучи ультрафиолета, которые в больших количествах могут навредить сетчатке глаза. К тому же с высотой интенсивность УФ-излучения увеличивается. Впрочем, весеннее солнце и в городе может быть довольно опасным. Чтобы не надевать солнцезащитные очки вместе с контактными линзами, люди с неидеальным зрением могут взять с собой корригирующие очки с линзами Transitions: они быстро реагируют на изменение освещения и меняют степень затемнения, защищая глаза от УФ-лучей.

Сменная лёгкая обувь

Какими бы ни были ваши предпочтения в одежде, всегда берите с собой удобную сменную обувь. Например, в тёплых странах подойдут кеды на резиновой подошве с текстильным верхом: они практически не способны натереть ногу, и их не нужно разнашивать. Мягкий текстиль хорошо мнётся: объём, который займёт сменная обувь для прогулок, почти не будет ощущаться в багаже.

Автор: Екатерина Полякова

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