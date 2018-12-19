Горнолыжные просторы России

В последнее время в России довольно много направлений для горнолыжников, достаточно только определиться, чего действительно хочется от отдыха.

Главным местом притяжения спортсменов является Красная поляна. Осваивать ее начали еще в 1924 году, но свой окончательный современный облик курорт приобрел в последние несколько лет. Главным стимулом для развития стала сочинская Олимпиада. Тогда возвели качественные отели, построили автомобильную трассу, провели железную дорогу для скоростных поездов. Но даже когда олимпийский огонь потух, строительство не остановилось. На Красной поляне протянули еще несколько канатных дорог, сделали новые рестораны и центры развлечений.

Визит в горы стал обязательным для туристов, даже если они приехали летом полежать на пляже. Курорт позиционируется как круглогодичный, но зимой он наиболее привлекателен.

Самым комфортным и удобным для спортсменов в регионе является горно-туристический комплекс «Роза Хутор». На его территории разместились 80% всех горнолыжных трасс Красной поляны, а это более сотни километров с перепадом высот 1535 метров. Система искусственного оснежнения самая большая в Европе, что позволяет кататься с конца ноября до начала мая.

Тут расположены несколько отелей с разным уровнем звездности: от трех до пяти. Будет из чего выбрать. Например, роскошное размещение может предложить Radisson Hotel Rosa Khutor. Интерьеры разрабатывал шведский дизайнер из Гетеборга Кристиан Люндваль, он предлагает гостям выбрать номера в трех разных стилях. Есть и другие более демократичные варианты.

Отели комплекса «Роза Хутор» находятся совсем рядом с подъемниками, поэтому долго идти не придется.

Более бюджетным вариантом для горнолыжных прогулок станет «Горки Город». Тут есть огромный комплекс с апартаментами, где удобно остановиться с детьми или большой компанией. Номера оборудованы кухней, это позволит экономить и время, и деньги.

Вариантов трасс настолько много, что следить за тем, что происходит в горах проще через интернет. На сайте «Горки Города» есть интерактивная карта, где указаны все нюансы. Кроме того, здесь можно спускаться с вершин не только днем, но и вечером, когда стемнело. Такой романтичный вариант привлекает своих поклонников. Еще здесь есть возможность покататься на тюбинге, нанять себе инструктора и подготовить собственное оборудование для выхода на гору.

Как рассказал генеральный директор сервиса онлайн бронирования туров «Level.Travel» Дмитрий Малютин, Красная поляна сейчас является одним из самых комфортных и качественных курортов в России:

«В зимнем сезоне 2018-19 лидирующее место среди горнолыжных курортов занял «Горки Город», это направление выбрали 21% от всех, кто уже определился с отдыхом и приобрел поездки через сервис онлайн бронирования туров «Level.Travel». Средний чек за тур составил 69 тысяч рублей.

«Роза Хутор» так же в тройке лидеров, но на третьем месте. Российский курорт уступил только болгарскому «Банско». Тур в «Розу Хутор» в среднем обойдется 67 тысяч рублей, туда отправятся 17% наших туристов, - рассказал Малютин. - В прошлом году «Роза Хутор» в ТОП лидеров не вошла, а «Горки Город» занимал третье место и стоил в среднем 50 тысяч рублей».

Однако, варианты приключений для увлеченных горнолыжным видом спорта не ограничиваются олимпийскими просторами. Испытать скорость и адреналин можно, спускаясь с кавказских вершин.

Как говорят местные власти, за год Домбай принимает до 200 тысяч любителей горных лыж и сноубордов. Трассы не слишком длинные около 20 километров, но вот сложность разная, есть совсем пологие, а некоторые практически дикие. Построены на территории канатно-кресельные дороги современные канатные конструкции, бугельные подъемники и даже гондольная дорога.

Здесь же с видом на величественный Эльбрус можно спуститься в долину и на параплане. Для тех, кто раньше не летал под облаками, предложат воспользоваться услугами инструктора.

Самое главное на Домбае и в ближайшем к нему Приэльбрусье – это планировать поездку заранее, потому что действительно комфортных отелей не очень много, и раскупают их за полгода.

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