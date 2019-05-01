Древности Кипра или сакура Японии
Древности Кипра или сакура Японии

Куда поехать на майские праздники

Ежегодно выходные дни в начале мая – повод организовать отпуск и отправиться в новые места. О том, какие направления можно выбрать в этот раз, рассказывает руководитель сервиса по продаже билетов Biletik.aero Андрей Каймачников.

Что популярно?

Вся страна будет отдыхать в этом году с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая – этого времени вполне достаточно, чтобы отправиться в экспресс-путешествие в любую точку планеты. Согласно проведенному нами опросу, большинство ответивших планируют полететь в этот период в жаркие страны. На втором месте – проведение праздничных дней на природе, на третьем – посещение экскурсионных туров в регионах. В целом среди наиболее популярных направлений были названы Кипр, Япония и несколько российских городов.

Кипр

Для посещения этого острова не требуется шенгенская виза, что делает его привлекательным для туристов. В мае температура воздуха на Кипре уже повышается до +27◦С, а вода прогревается до +23◦С.  Кроме того, цены на авиабилеты в это время обычно ниже, чем летом.

Самолеты из России прибывают в аэропорты Кипра в пригородах Пафоса и Ларнаки, оттуда до курортных городов курсируют автобусы и такси. Но можно выбрать и комбинированный маршрут, к примеру, сначала доехать на поезде до Варны (Болгария), а оттуда на круизном лайнере добраться до острова по трем морям: Мраморному, Эгейскому и Средиземному.

В мае туристов ждет столица Кипра – древняя Никосия с достопримечательностями в Старом квартале, самая знаменитая деревня острова Лефкара с ремесленниками, производящими кружево и серебро, соленое озеро Алики со стаями фламинго, а также многочисленные пещеры-гроты, древние монастыри и крепости. Несмотря на низкий сезон, стоимость популярных экскурсий довольно высока и колеблется в пределах от 3000 до 4500 рублей.

Обязательно стоит попробовать традиционную кипрскую кухню: шашлычки из разных видов мяса – сувлаки, запеченное с травами мясо козы – клефтико и запеканку из фарша, картофеля и баклажанов под сыром – мусаку. Любители морепродуктов оценят вкус местных креветок, мидий, кальмаров и рыбы. В некоторых заведениях можно заказать мезе – ассорти из 25-30 мини-тарелок с блюдами. Ужин на две персоны в обычном кафе обойдется в 1800-3000 рублей. Помните, что здесь действует традиционное для многих курортов правило: чем дальше от моря, тем ниже цены. Если же пойдете в продуктовый магазин, то, например, литр молока будет стоит 95 рублей, буханка хлеба – 98 рублей, а за килограмм кипрских апельсинов попросят 57 рублей.

Япония

Начало мая в Японии – почти лето, в солнечную погоду температура воздуха достигает здесь +30◦С. Перелет из Москвы в Японию займет достаточно много времени – около девяти часов, но если вы – житель Сибири или Дальнего Востока, то это направление вам идеально подойдет. Стоит отметить, что в этот период стоимость авиабилетов возрастает примерно на 30%.

Главное преимущество страны – местные сады. Сакура окрашивает японские города в нежно-розовый цвет, период ее цветения как раз приходится на первые недели мая. К примеру, можно отправиться в Саппоро на остров Хоккайдо, где находится сразу три парка с цветущей вишней. Если планируете много перемещаться, то нужно заранее приобрести онлайн проездной на поезд — JR Pass, он будет стоить порядка 22 000 рублей на 7 дней. Позаботьтесь и о проживании: несмотря на то, что цены здесь примерно такие же, как и в европейских странах, лучше заранее изучить варианты, так как зачастую площадь комнаты в отельных номерах — не более 20 кв. метров.

Отдельное место в японской культуре, несомненно, занимают суши. Здесь вы можете увидеть не только их традиционную подачу, но и конвейерную. Придя в подобное заведение, вам необходимо будет сесть за движущуюся ленту, на которую повар выставляет порции на тарелке разных цветов — они обозначают стоимость блюда. После того, как вы съедите выбранные суши, официант назовет вам общую сумму чека, в среднем — это около 1000 рублей на одного человека. Также на японских улицах огромное количество стрит-фуда: куриных частей в темпуре, рисовых шариков с осьминогом — все это будет стоить почти в два раза дешевле.

Красоты России

Альтернативой заграничному отдыху в майские праздники остаются не менее интересные российские города. Например, можно отправиться в Карелию, где находится музей-заповедник деревянного зодчества Кижи. В его основе — ансамбль Кижского погоста, он входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом, где можно изучить жизнь и крестьянский быт жителей Севера.

Еще одно направление — Калмыкия, где ежегодно в конце апреля проходит фестиваль тюльпанов. Поскольку к началу мая еще не все растения отцветают, у туристов есть возможность понаблюдать за этими разноцветными полями и сделать снимки на их фоне.

Теплой погодой туристов в майские праздники может порадовать Краснодар с множеством интерактивных площадок и развлекательных парков. Любители архитектуры оценят здесь исторические сооружения, в том числе Мавританский дом — облицованный мелкой зеленой плиткой особняк с куполами или построенную в стиле модерн Усадьбу купца Василия Рубежанского, а спортивные болельщики смогут посетить в городе один из самый красивых стадионов России, который был построен к чемпионату миру по футболу-2018.

Теги:
События: культура
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