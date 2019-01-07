Деловой туризм в Нидерландах

Туризм является одной из ведущих и доходных статьей государственного бюджета.

Согласно исследованиям Всемирной федерации туристических городов, сокращенно WTCF, объем туристических потоков, включая внутренний и выездной, международный туризм в мире за 2017 год, увеличился на 6,8% до 11,88 млрд прибытий, а доходы от туризма, по оценкам, достигли уровня в 5,3 трлн долларов США.

При этом лидером по турпотоку стал Китай с 4,53 млрд прибытий, тогда как самые большие доходы — 1,03 трлн долл. оказались у США. Эксперты WTCF ожидают 12,67 млрд туристских прибытий по всему миру в 2018 году.

Туризм является одним из пяти основных источников дохода для 85% государств, а главным источником дохода для 40% государств. Мировой туризм как отрасль подразделяется на секторы въездного - внутреннего туризма и выездного - международного туризма, которые в свою очередь на сегменты делового и рекреационного направлений. Примером рекреационного туризма служат семейные поездки на отдых, туры выходного дня, экскурсионные, детские развлекательные и развивающие программы в летних лагерях, обучающие и спортивные туры, школьные каникулярные поездки. В то время как деловой туризм обслуживает нужды предприятий и корпораций.

Деловой туризм прежде всего - это организованные путешествия с деловой целью, это туристское путешествие, когда сотрудников предприятий, компаний и корпораций направляют в деловую поездку или командировку для обмена опытом, решения каких-либо возникших вопросов, посещение выставок, конгрессов, конференций, участие в профессиональных краткосрочных стажировках, проведения переговоров, заключения контрактов, или, например, ремонта и обслуживания оборудования, передачи профессиональных знаний во время мастер-классов, круглых столов и семинаров.

Поездки сотрудников по своей стране и зарубеж как раз являются тем самым деловым туризмом. Кто же несет расходы на деловые путешествия? Сами сотрудники? Конечно же нет, такие поездки финансируются из бюджета компаний, которые направляют своих сотрудников в командировки, достигая различные корпоративные цели, будь то участие в переговорах или краткосрочные стажировки в зарубежных компаниях.

Деловой туризм является одним из самых эффективных направлений, именно он стимулирет развитие смежных областей и сегментов отрасли, рассмотрим на простом примере: благодаря притоку деловых путешественников, строятся новые гостиничные комплексы, открываются конференц-центры, развивается городская инфраструктура, появляются новые рабочие места. Сравнивая расходы обычного и корпоративного туриста, приезжающего в командировку, либо, посещающего выставку, конференцию, семинар с деловой целью, совершенно уверенно можно сказать, что деловой турист тратит больше средств во время своей поездки.

В туристической отрасли есть понятие сезонности, особые временные периоды, во время которых туристы из первой, рекреационной группы, путешествуют только в период отпусков, школьных каникул и праздничных дней, в то время как деловые туристы отправляются в бизнес поездки в остальное время года. Корпоративные туристы целью своего путешествия ставят встречи с партнерами, подписание соглашений и обмен опытом, поэтому для них в первую очередь становится важным расстояние до производственного объекта, конгресс-центра, выставочного комплекса, наличие телекоммуникаций, интернета и бизнес-центра в гостиничном комплексе.

Безусловно, при организации групповых бизнес поездок необходимо учитывать все тонкости при составлении таких программ. Одной из самых востребованных стран для налаживание деловых связей является королевство Нидерландов, небольшая по площади, всего 41.543 кв2, расположенная вдоль кромки Северного моря, из полезных ископаемых только торфяные болота, бурый уголь, небольшие запасы нефти, газа, есть каолин и поваренная соль, но тем не менее деловая смекалка местных жителей приносит стране ежегодно 400,2 млрд евро.

Голландцы всегда были отличными мореходами и торговцами, начиная с XIV века они бороздили моря и океаны в поисках новых колоний и возможностей наладить торговые отношения с другими народами, именно они познакомили Европу со специями, кофе, табаком и шоколадом. Построенный в 1920 году в болотистой низине, Амстердамский аэропорт Схипхол сегодня обслуживает рейсы 360 направлений, пассажирский поток составляет 63.300.000 человек в год (данные 2016 года).

Местные жители даже нашли способ как заставить сильный штормовой ветер приносить стране доход, строя ветроэнергетические фермы вдоль побережья моря, по берегам внутренних водоемов и на открытых польдерах. В стране развито судостроение, авиастроение, производство одежды, мебели, шоколада, джина и пива, даже ювелирная отрасль, несмотря на небольшой объем приносит значительный доход в казну страны.

Сельское хозяйство, несмотря на 1,5% занятого населения, экспортирует продукцию на сумму 17 млрд евро ежегодно. У голландцев есть чему поучиться, поэтому давайте рассмотрим национальные особенности и как следует вести бизнес с голландскими партнерами. Что надо делать во время переговоров, а какие темы лучше избегать любым способом.

Заседания и встречи

Голландцы обожают встречаться и заседать по любому поводу, к таким мероприятиям готовятся заранее, неоднократно обсуждая повестку дня, состав участников, модератора встречи. Необходимые атрибуты заседаний: кофемашина, набор вкусных печенек, бимер и экран для проекций. Местные компании, производящие кофе нередко становятся спонсорами таких заседаний, потому что эти мероприятия способствуют продвижению их продукции.

Пунктуальность

Если у вас назначена встреча в офисе голландской компании, то приехать на встречу необходимо не позднее 10 минут до ее начала, потому что ровно в назначенное время она начнется и не важно, будете вы на ней или нет.

Планирование

Голландцы - фанаты планирования: дни рождения, встречи с друзьями, свадьбы, отпуск и даже дети планируются заранее. Некоторые из продвинутых голландцев планируют даже свои похороны. Постоянный спутник местного жителя – это еженедельник, а почетное место семейного календаря со значимыми датами всех родственников – домашний туалет. Что уж здесь говорить о деловых встречах, на которых обсуждаются перспективы выхода на новые рынки, продвижение продукции или открытие филиала.

Деньги решают не все

Удивительно, но это действительно так, голландский бизнесмен может легко отказаться от сделки, если потенциальный партнер не вызывает у него доверия или он считает, что возможное сотрудничество будет отнимать слишком много времени, которое он мог бы проводить со своей семьей.

Семейные ценности

Российского предпринимателя такой выбор удивит, но даже глава крупного голландского концерна отправит вместо себя на встречу своего заместителя заключать многомиллионный контракт, если у его младшего сына будет в это же самое время школьное выступление или встреча с классным руководителем. Семья превыше всего, а деньги всегда можно заработать.

Переговоры, заключение сделки

Необязательно в начале переговоров вести диалог о погоде, вы только зря потратите время ваших партнеров, а их брови домиком и удивленные лица будут выражать недоумение, начните сразу с условий сотрудничества и будьте готовы к жесткому торгу по каждому пункту соглашения. После встречи не забудьте отправить вежливое письмо с выражением слов благодарности, таким образом, вы закрепите приятное впечатление после вашего визита, даже если встреча и не завершилась подписанием контракта.

Офисная структура

В голландских офисах горизонтальная структура управления и неформальная обстановка. Кабинет начальника будет не всегда больше или лучше обставлен, чем кабинет его рядового менеджера, а секретарша не обязана варить вам кофе, будьте готовы к тому, что она проводит вас к офисному кофейному аппарату и расскажет, как он работает.

Толерантность и ее границы

Никакой фамильярности. Разные мнения приветствуются в межнациональном коллективе, но это совсем не означает, что их разделят с вами. Не переходите личностные границы иначе за милой улыбкой коллеги вполне можно разглядеть звериный оскал.

Амбиции и обманчивая простота

Первое впечатление: ваш партнер милый, открытый, улыбчивый, вообщем рубаха-парень, но вы ошибаетесь. К вам просто вежливо относятся, потому что так диктует деловой этикет в Нидерландах. Не путайте вежливость и искренность, за обманчивой простотой скрывается деловая смекалка и обычная воспитанность.

Никогда не рассказывайте голландским коллегам и партнерам о своих достижениях, будь то первое место на школьной олимпиаде, стрельба из лука, диплом с отличием или самая крупная сделка в жизни. Скромность украшает - именно этот лозунг крепко сидит в блондинистых голландских головах.

Критика – это только способ выразить свое мнение

Вас критикуют - но это вы так думаете, на самом деле ваш голландский партнер пытается таким способом донести до вас мнение о ведении общего бизнеса. Не стесняйтесь, от вас ждут такого же искреннего ответа. Голландская деловая культура подразумевает прямой обмен мнениями, не взирая на положение в компании и высокие должности.

Вы познакомились всего лишь с небольшой частью айсберга нидерландской деловой культуры. Вы всегда можете узнать продолжение обратившись Российско-нидерландский фонд «Содружество» RNCC Vriendschap, который занимается организацией деловых визитов и способствует развитию деловых отношений между Россией и Нидерландами. Кроме организации встреч с потенциальными деловыми партнерами, посещением голландских предприятий и обсуждения развития потенциального сотрудничества, Российско-нидерландский фонд «Содружество» с удовольствием поможет в организации досуга и знакомства с необыкновенной страной и ее достопримечательностями.

Нидерланды - уникальная страна, предлагающая не только неограниченные возможности для налаживания деловых связей и развития бизнеса, но позволяет расширить кругозор, благодаря знакомству с историческими памятниками, музеями, этнографическим паркам, уникальными маршрутами.

Автор: Марина Вейнис, экперт по организации гастрономических маршрутов, журналист, автор кулинарных книг, фуд-блогер.

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