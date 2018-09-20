Дороже не значит лучше

Решение вопроса дорогостоящего лечения путем использования дешевых аналогов дорогих лекарств
Вспомните, как часто вы задумались об экономической стороне лечения? Как правило, мысль о цене того или иного лекарства не задерживается в голове надолго. Случись человеку заболеть, он бежит к врачу, получает от него список лекарств, не раздумывая идет в аптеку и набирает все, как сказал доктор. И зачастую глаза раскрываются от удивления, вызванного суммой в чеке, которую придется оставить у аптекарей. Но что поделать, лечиться-то надо. Будь человек более компетентен в вопросах фармакологии, его кошелек худел бы меньше после покупки лекарств, ведь существует множество различных аналогов почти всех препаратов. При этом фармкомпании часто платят врачам, чтобы они рекомендовали пациенту именно их препарат из ряда всех возможных аналогов. Клятву Гиппократа никто не нарушает — людям-то помогают. А врачи частных клиник назначают дорогой препарат, видимо, чтобы состоятельный пациент не усомнился в качестве.
Обоснование высокой цены на лекарства
Человек не привык экономить на своем здоровье, ведь без него насладиться всеми радостями жизни куда сложнее. А раз люди готовы тратить на лечение любые деньги, можно на этом и заработать. Крупные фармацевтические компании постоянно борются в сфере создания новых лекарственных средств и путей их сбыта. Каждый день на полках аптек и в рекламных роликах появляются новые таблетки, пузыречки и тюбики.
Создание и продвижение медицинского средства — затратные мероприятия. Чтобы создать новый препарат, требуются исследовательские лаборатории, огромный штат сотрудников, клинические испытания. Для выведения медицинского препарата на рынок требуются маркетологи, дизайнеры, реклама. На все это нужны большие деньги.
Почему появляются более дешевые лекарственные средства
Каждый новый препарат патентуется и получает патентное название. При этом на законодательном уровне другим фармакологическим компаниям не запрещается выпускать лекарственные средства с таким же действующим веществом и продавать его под наименованием, отличным от запатентованного. Затраты на реализацию такого лекарства снижаются из-за отсутствия необходимости вкладываться в разработку и рекламу, следовательно, и на выходе цена уменьшается.
Что нужно знать
Существуют препараты, полностью аналогичные друг другу, — дженерики. Есть также средства с одинаковым действием, но разным составом, причем в них могут отличаться как действующее вещество, так и вспомогательные компоненты. Несмотря на то что их тоже называют аналогами, самостоятельно заменять одно лекарство другим нельзя, так как могут отличаться дозы, время действия, продолжительность лечения и противопоказания. Часто в более дорогих препаратах используются вспомогательные вещества, облегчающие прием лекарства или сглаживающие возможные побочные эффекты. В более дешевых аналогах они, как правило, отсутствуют.
У дешевых лекарств тоже есть плюс: дешевый препарат не подделывают — это экономически не выгодно.
Как сэкономить и не потерять здоровье
Врачи предупреждают: сейчас в продаже много сомнительных и дорогих препаратов, реклама которых обещает поставить на ноги за два дня. Но зачастую в этих лекарствах нет действующего вещества, а если и присутствует, то в очень маленьких дозах. Прежде чем покупать незнакомый препарат, стоит узнать о нем подробнее у врача или тщательно изучить состав и при наличии каких-либо сомнений оставить его на полке аптеки.
Представленная ниже таблица аналогов лекарств с ценами поможет выбрать нужный препарат на замену более дорогого. А в следующий раз на приеме у врача можно лично поинтересоваться более дешевыми аналогами.
Экономьте на препаратах без вреда здоровью. А лучше — будьте здоровы.
|Действующее вещество
|Дорогое лекарство
|цена, руб
|Дешевый аналог
|цена, руб
|Амброксол
|Амброгексал
|110
|Амброксол
|50
|Тилорон
|Амиксин
|840
|Лавомакс
|470
|Ацетилсалициловая кислота
|Асприн-кардио
|125
|Кардиаск
|35
|Бетаметазон и салициловая кислота
|Белосалик 30г
|400
|Акридерм СК 30г
|300
|Декспантенол
|Бепантен
|280
|Декспантенол
|140
|Бетагистин
|Бетасерк
|400
|Бетавер
|140
|Диклофенак
|Вольтарен
|400
|Диклофенак
|150
|Кетопрофен
|Быструмгель
|200
|Кетопрофен
|60
|Омепразол
|Гастрозол
|120
|Омепразол
|50
|Диосмин и гесперидин
|Детралекс
|720
|Венарус
|300
|Бетаметазон и салициловая кислота
|Дипросалик
|530
|Акридерм СК
|300
|Флуконазол
|Дифлюкан
|850
|Флуконазол
|40
|Ксилометазолин
|Длянос
|100
|Риностоп
|30
|Ранитидин
|Зантак
|280
|Ранитидин
|50
|Цетиризин
|Зиртек
|350
|Цетиринакс
|80
|Ацикловир
|Зовиракс
|240
|Ацикловир
|40
|Экстракт эхинацеи пурпурной
|Иммунал
|200
|Эхинацеи экстракт
|50
|Лоперамид
|Имодиум
|300
|Лоперамид
|20
|Гомеопатический препарат
|Инфлюцид
|300
|Афлубин
|160
|Калия йодид
|Йодомарин
|220
|Калия йодид
|100
|Винпоцетин
|Кавинтон
|580
|Винпоцетин
|200
|Не дженерики
|Кагоцел
|220
|Римантадин
|50
|Каптоприл
|Капотен
|120
|Каптоприл
|15
|Лоратадин
|Кларитин
|225
|Лоратадин
|20
|Кларитромицин
|Клацид
|780
|Кларитромицин
|490
|Розувастатин
|Крестор
|1500
|Розувастатин
|400
|Амброксол
|Лазолван
|250
|Амброксол
|15
|Тербинафин
|Ламизил
|400
|Тербинафин
|100
|Гепарин натрия
|Лиотон-1000
|350
|Гепарин-акригель 1000
|120
|Лоратадин
|Ломилан
|150
|Лоратадин
|20
|Омепразол
|Лосек мапс
|260
|Омепразол
|50
|Панкреатин
|Мезим
|300
|Панкреатин
|30
|Дексаметазон
|Максидекс
|120
|Дексаметазон
|40
|Тропикамид
|Мидриацил
|360
|Тропикамид
|120
|Не дженерики
|Мирамистин
|200
|Хлоргексидин
|17
|Мелоксикам
|Мовалис
|410
|Мелоксикам
|80
|Нейромультивит
|350
|Пентовит
|130
|Амлодипин
|Нормодипин
|620
|Амлодипин
|40
|Дротаверин
|Но-шпа
|150
|Дротаверина гидрохлорид
|30
|Ибупрофен
|Нурофен
|120
|Ибупрофен
|10
|Омепразол
|Омез
|180
|Омепразол
|50
|Ксилометазолин
|Отривин
|190
|Риностоп
|30
|Парацетамол
|Панадол
|50
|Парацетамол
|10
|Калия и магния аспарагинат
|Панангин
|140
|Аспаркам
|10
|Гопантеновая кислота
|Пантогам
|350
|Пантокальцин
|230
|Периндоприл
|Перинева
|300
|Периндоприл
|120
|Ксилометазолин
|Пиносол
|92
|Эвкасепт
|40
|Клопидогрел
|Плавикс
|2770
|Зилт
|900
|Нафазолин
|Санорин
|100
|Нафтизин
|10
|Азитромицин
|Сумамед
|450
|Азитромицин
|90
|Габапентин
|Тебантин
|1200
|Габапентин
|400
|Пентоксифиллин
|Трентал
|300
|Пентоксифиллин
|30
|Метронидазол
|Трихопол
|90
|Метронидазол
|10
|Троксерутин
|Троксевазин
|220
|Троксерутин
|110
|Омепразол
|Уьтоп
|270
|Омепразол
|50
|Кетопрофен
|Фастум-гель
|250
|Кетопрофен
|70
|Карбамазепин
|Финлепсин
|280
|Карбамазепин
|50
|Флуконазол
|Флюкостат
|200
|Флуконазол
|20
|Фуразидин
|Фурамаг
|380
|Фурагин
|40
|Эналаприл
|Энап
|100
|Эналаприл
|60
|Не дженерики
|Эргоферон
|260
|Анаферон
|150
|Не дженерики
|Эрсефурил
|400
|Фуразолидон
|40
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Вот только спасет ли она от растущих аппетитов фармакологической мафии, заручившейся поддержкой чиновничьего лобби...?