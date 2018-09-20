Дороже не значит лучше

Вспомните, как часто вы задумались об экономической стороне лечения? Как правило, мысль о цене того или иного лекарства не задерживается в голове надолго. Случись человеку заболеть, он бежит к врачу, получает от него список лекарств, не раздумывая идет в аптеку и набирает все, как сказал доктор. И зачастую глаза раскрываются от удивления, вызванного суммой в чеке, которую придется оставить у аптекарей. Но что поделать, лечиться-то надо. Будь человек более компетентен в вопросах фармакологии, его кошелек худел бы меньше после покупки лекарств, ведь существует множество различных аналогов почти всех препаратов. При этом фармкомпании часто платят врачам, чтобы они рекомендовали пациенту именно их препарат из ряда всех возможных аналогов. Клятву Гиппократа никто не нарушает — людям-то помогают. А врачи частных клиник назначают дорогой препарат, видимо, чтобы состоятельный пациент не усомнился в качестве.

Обоснование высокой цены на лекарства

Человек не привык экономить на своем здоровье, ведь без него насладиться всеми радостями жизни куда сложнее. А раз люди готовы тратить на лечение любые деньги, можно на этом и заработать. Крупные фармацевтические компании постоянно борются в сфере создания новых лекарственных средств и путей их сбыта. Каждый день на полках аптек и в рекламных роликах появляются новые таблетки, пузыречки и тюбики.

Создание и продвижение медицинского средства — затратные мероприятия. Чтобы создать новый препарат, требуются исследовательские лаборатории, огромный штат сотрудников, клинические испытания. Для выведения медицинского препарата на рынок требуются маркетологи, дизайнеры, реклама. На все это нужны большие деньги.

Почему появляются более дешевые лекарственные средства

Каждый новый препарат патентуется и получает патентное название. При этом на законодательном уровне другим фармакологическим компаниям не запрещается выпускать лекарственные средства с таким же действующим веществом и продавать его под наименованием, отличным от запатентованного. Затраты на реализацию такого лекарства снижаются из-за отсутствия необходимости вкладываться в разработку и рекламу, следовательно, и на выходе цена уменьшается.

Что нужно знать

Существуют препараты, полностью аналогичные друг другу, — дженерики. Есть также средства с одинаковым действием, но разным составом, причем в них могут отличаться как действующее вещество, так и вспомогательные компоненты. Несмотря на то что их тоже называют аналогами, самостоятельно заменять одно лекарство другим нельзя, так как могут отличаться дозы, время действия, продолжительность лечения и противопоказания. Часто в более дорогих препаратах используются вспомогательные вещества, облегчающие прием лекарства или сглаживающие возможные побочные эффекты. В более дешевых аналогах они, как правило, отсутствуют.

У дешевых лекарств тоже есть плюс: дешевый препарат не подделывают — это экономически не выгодно.

Как сэкономить и не потерять здоровье

Врачи предупреждают: сейчас в продаже много сомнительных и дорогих препаратов, реклама которых обещает поставить на ноги за два дня. Но зачастую в этих лекарствах нет действующего вещества, а если и присутствует, то в очень маленьких дозах. Прежде чем покупать незнакомый препарат, стоит узнать о нем подробнее у врача или тщательно изучить состав и при наличии каких-либо сомнений оставить его на полке аптеки.

Представленная ниже таблица аналогов лекарств с ценами поможет выбрать нужный препарат на замену более дорогого. А в следующий раз на приеме у врача можно лично поинтересоваться более дешевыми аналогами.

Экономьте на препаратах без вреда здоровью. А лучше — будьте здоровы.

Действующее вещество Дорогое лекарство цена, руб Дешевый аналог цена, руб Амброксол Амброгексал 110 Амброксол 50 Тилорон Амиксин 840 Лавомакс 470 Ацетилсалициловая кислота Асприн-кардио 125 Кардиаск 35 Бетаметазон и салициловая кислота Белосалик 30г 400 Акридерм СК 30г 300 Декспантенол Бепантен 280 Декспантенол 140 Бетагистин Бетасерк 400 Бетавер 140 Диклофенак Вольтарен 400 Диклофенак 150 Кетопрофен Быструмгель 200 Кетопрофен 60 Омепразол Гастрозол 120 Омепразол 50 Диосмин и гесперидин Детралекс 720 Венарус 300 Бетаметазон и салициловая кислота Дипросалик 530 Акридерм СК 300 Флуконазол Дифлюкан 850 Флуконазол 40 Ксилометазолин Длянос 100 Риностоп 30 Ранитидин Зантак 280 Ранитидин 50 Цетиризин Зиртек 350 Цетиринакс 80 Ацикловир Зовиракс 240 Ацикловир 40 Экстракт эхинацеи пурпурной Иммунал 200 Эхинацеи экстракт 50 Лоперамид Имодиум 300 Лоперамид 20 Гомеопатический препарат Инфлюцид 300 Афлубин 160 Калия йодид Йодомарин 220 Калия йодид 100 Винпоцетин Кавинтон 580 Винпоцетин 200 Не дженерики Кагоцел 220 Римантадин 50 Каптоприл Капотен 120 Каптоприл 15 Лоратадин Кларитин 225 Лоратадин 20 Кларитромицин Клацид 780 Кларитромицин 490 Розувастатин Крестор 1500 Розувастатин 400 Амброксол Лазолван 250 Амброксол 15 Тербинафин Ламизил 400 Тербинафин 100 Гепарин натрия Лиотон-1000 350 Гепарин-акригель 1000 120 Лоратадин Ломилан 150 Лоратадин 20 Омепразол Лосек мапс 260 Омепразол 50 Панкреатин Мезим 300 Панкреатин 30 Дексаметазон Максидекс 120 Дексаметазон 40 Тропикамид Мидриацил 360 Тропикамид 120 Не дженерики Мирамистин 200 Хлоргексидин 17 Мелоксикам Мовалис 410 Мелоксикам 80 Нейромультивит 350 Пентовит 130 Амлодипин Нормодипин 620 Амлодипин 40 Дротаверин Но-шпа 150 Дротаверина гидрохлорид 30 Ибупрофен Нурофен 120 Ибупрофен 10 Омепразол Омез 180 Омепразол 50 Ксилометазолин Отривин 190 Риностоп 30 Парацетамол Панадол 50 Парацетамол 10 Калия и магния аспарагинат Панангин 140 Аспаркам 10 Гопантеновая кислота Пантогам 350 Пантокальцин 230 Периндоприл Перинева 300 Периндоприл 120 Ксилометазолин Пиносол 92 Эвкасепт 40 Клопидогрел Плавикс 2770 Зилт 900 Нафазолин Санорин 100 Нафтизин 10 Азитромицин Сумамед 450 Азитромицин 90 Габапентин Тебантин 1200 Габапентин 400 Пентоксифиллин Трентал 300 Пентоксифиллин 30 Метронидазол Трихопол 90 Метронидазол 10 Троксерутин Троксевазин 220 Троксерутин 110 Омепразол Уьтоп 270 Омепразол 50 Кетопрофен Фастум-гель 250 Кетопрофен 70 Карбамазепин Финлепсин 280 Карбамазепин 50 Флуконазол Флюкостат 200 Флуконазол 20 Фуразидин Фурамаг 380 Фурагин 40 Эналаприл Энап 100 Эналаприл 60 Не дженерики Эргоферон 260 Анаферон 150 Не дженерики Эрсефурил 400 Фуразолидон 40

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