Дороже не значит лучше
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Решение вопроса дорогостоящего лечения путем использования дешевых аналогов дорогих лекарств

Вспомните, как часто вы задумались об экономической стороне лечения? Как правило, мысль о цене того или иного лекарства не задерживается в голове надолго. Случись человеку заболеть, он бежит к врачу, получает от него список лекарств, не раздумывая идет в аптеку и набирает все, как сказал доктор. И зачастую глаза раскрываются от удивления, вызванного суммой в чеке, которую придется оставить у аптекарей. Но что поделать, лечиться-то надо. Будь человек более компетентен в вопросах фармакологии, его кошелек худел бы меньше после покупки лекарств, ведь существует множество различных аналогов почти всех препаратов. При этом фармкомпании часто платят врачам, чтобы они рекомендовали пациенту именно их препарат из ряда всех возможных аналогов. Клятву Гиппократа никто не нарушает — людям-то помогают. А врачи частных клиник назначают дорогой препарат, видимо, чтобы состоятельный пациент не усомнился в качестве.

Обоснование высокой цены на лекарства

Человек не привык экономить на своем здоровье, ведь без него насладиться всеми радостями жизни куда сложнее. А раз люди готовы тратить на лечение любые деньги, можно на этом и заработать. Крупные фармацевтические компании постоянно борются в сфере создания новых лекарственных средств и путей их сбыта. Каждый день на полках аптек и в рекламных роликах появляются новые таблетки, пузыречки и тюбики.

Создание и продвижение медицинского средства — затратные мероприятия. Чтобы создать новый препарат, требуются исследовательские лаборатории, огромный штат сотрудников, клинические испытания. Для выведения медицинского препарата на рынок требуются маркетологи, дизайнеры, реклама. На все это нужны большие деньги.

Почему появляются более дешевые лекарственные средства

Каждый новый препарат патентуется и получает патентное название. При этом на законодательном уровне другим фармакологическим компаниям не запрещается выпускать лекарственные средства с таким же действующим веществом и продавать его под наименованием, отличным от запатентованного. Затраты на реализацию такого лекарства снижаются из-за отсутствия необходимости вкладываться в разработку и рекламу, следовательно, и на выходе цена уменьшается.

Что нужно знать

Существуют препараты, полностью аналогичные друг другу, — дженерики. Есть также средства с одинаковым действием, но разным составом, причем в них могут отличаться как действующее вещество, так и вспомогательные компоненты. Несмотря на то что их тоже называют аналогами, самостоятельно заменять одно лекарство другим нельзя, так как могут отличаться дозы, время действия, продолжительность лечения и противопоказания. Часто в более дорогих препаратах используются вспомогательные вещества, облегчающие прием лекарства или сглаживающие возможные побочные эффекты. В более дешевых аналогах они, как правило, отсутствуют.

У дешевых лекарств тоже есть плюс: дешевый препарат не подделывают — это экономически не выгодно.

Как сэкономить и не потерять здоровье

Врачи предупреждают: сейчас в продаже много сомнительных и дорогих препаратов, реклама которых обещает поставить на ноги за два дня. Но зачастую в этих лекарствах нет действующего вещества, а если и присутствует, то в очень маленьких дозах. Прежде чем покупать незнакомый препарат, стоит узнать о нем подробнее у врача или тщательно изучить состав и при наличии каких-либо сомнений оставить его на полке аптеки.

Представленная ниже таблица аналогов лекарств с ценами поможет выбрать нужный препарат на замену более дорогого. А в следующий раз на приеме у врача можно лично поинтересоваться более дешевыми аналогами.

Экономьте на препаратах без вреда здоровью. А лучше — будьте здоровы.

Действующее веществоДорогое лекарствоцена, рубДешевый аналогцена, руб
АмброксолАмброгексал110Амброксол50
ТилоронАмиксин840Лавомакс470
Ацетилсалициловая кислотаАсприн-кардио125Кардиаск35
Бетаметазон и салициловая кислотаБелосалик 30г400Акридерм СК 30г300
ДекспантенолБепантен280Декспантенол140
БетагистинБетасерк400Бетавер140
ДиклофенакВольтарен400Диклофенак150
КетопрофенБыструмгель200Кетопрофен60
ОмепразолГастрозол120Омепразол50
Диосмин и гесперидинДетралекс720Венарус300
Бетаметазон и салициловая кислотаДипросалик530Акридерм СК300
ФлуконазолДифлюкан850Флуконазол40
КсилометазолинДлянос100Риностоп30
РанитидинЗантак280Ранитидин50
ЦетиризинЗиртек350Цетиринакс80
АцикловирЗовиракс240Ацикловир40
Экстракт эхинацеи пурпурнойИммунал200Эхинацеи экстракт50
ЛоперамидИмодиум300Лоперамид20
Гомеопатический препаратИнфлюцид300Афлубин160
Калия йодидЙодомарин220Калия йодид100
ВинпоцетинКавинтон580Винпоцетин200
Не дженерикиКагоцел220Римантадин50
КаптоприлКапотен120Каптоприл15
ЛоратадинКларитин225Лоратадин20
КларитромицинКлацид780Кларитромицин490
РозувастатинКрестор1500Розувастатин400
АмброксолЛазолван250Амброксол15
ТербинафинЛамизил400Тербинафин100
Гепарин натрияЛиотон-1000350Гепарин-акригель 1000120
ЛоратадинЛомилан150Лоратадин20
ОмепразолЛосек мапс260Омепразол50
ПанкреатинМезим300Панкреатин30
ДексаметазонМаксидекс120Дексаметазон40
ТропикамидМидриацил360Тропикамид120
Не дженерикиМирамистин200Хлоргексидин17
МелоксикамМовалис410Мелоксикам80
Нейромультивит350Пентовит130
АмлодипинНормодипин620Амлодипин40
ДротаверинНо-шпа150Дротаверина гидрохлорид30
ИбупрофенНурофен120Ибупрофен10
ОмепразолОмез180Омепразол50
КсилометазолинОтривин190Риностоп30
ПарацетамолПанадол50Парацетамол10
Калия и магния аспарагинатПанангин140Аспаркам10
Гопантеновая кислотаПантогам350Пантокальцин230
ПериндоприлПеринева300Периндоприл120
КсилометазолинПиносол92Эвкасепт40
КлопидогрелПлавикс2770Зилт900
НафазолинСанорин100Нафтизин10
АзитромицинСумамед450Азитромицин90
ГабапентинТебантин1200Габапентин400
ПентоксифиллинТрентал300Пентоксифиллин30
МетронидазолТрихопол90Метронидазол10
ТроксерутинТроксевазин220Троксерутин110
ОмепразолУьтоп270Омепразол50
КетопрофенФастум-гель250Кетопрофен70
КарбамазепинФинлепсин280Карбамазепин50
ФлуконазолФлюкостат200Флуконазол20
ФуразидинФурамаг380Фурагин40
ЭналаприлЭнап100Эналаприл60
Не дженерикиЭргоферон260Анаферон150
Не дженерикиЭрсефурил400Фуразолидон40
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Комментарии

Вася Пэ
02 марта 2016, 12:10
Спасибо за полезную и актуальную статью. Считаю, что в каждой семье, тщательно планирующей свои расходы, должна быть такая распечатка дженериков.
Вот только спасет ли она от растущих аппетитов фармакологической мафии, заручившейся поддержкой чиновничьего лобби...?
Егор
01 марта 2016, 11:33
Полезная табличка, спасибо. Нужно учитывать еще одну составляющую процесса лечения. Это специалисты-врачи. Ведь с одним врачом можно на малине с чаем на ноги встать, а с другим без штанов остаться и помереть от запущенной простуды.
Неретин В
01 марта 2016, 11:14
Что и говорить, дурит нашего брата фармацевтическая мафия. Взять февральскую эпидемию - размели из аптек все, а вот порог заболеваемости в некоторых регионах даже ниже был, чем обычно. А все эта оголтелая пропаганда - эпидемия, куча погибших. В итоге нагрелись фармацевты неплохо на последних сэкономленных деньгах россиян
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