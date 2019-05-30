Застрявшие в малине

Несмотря на то, что бизнес-культура в России всё больше проникает в массы, образ предпринимателя на большом экране по-прежнему напоминает бизнесмена лихих 90-х: чёрный джип, золотая печатка, криминальное прошлое. Словно и не было «гламурных» нулевых, да и «десятых» следом.

Жизнь в России изменилась очень сильно, так почему кинематограф и массовая культура этого не заметили? Ответ на этот вопрос искали гости ток-шоу «Герои нашего времени. Как предприниматели создают культуру» в рамках Московского предпринимательского форума, прошедшего 27 мая в «ВТБ-Арена».

В дискуссии приняли участие:

книгоиздатель Олег Новиков, совладелец «Эксмо-АСТ»;

режиссёр Джаник Файзиев, генеральный директор киностудии «КИТ»;

Пётр Ануров, генеральный продюсер компании «Кинослово»;

продюсер Валерий Федорович, директор телеканала «ТВ-3»;

Евгений Никишов, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3» и руководитель ТНТ-PREMIER Studios;

кинодокументалист Ольга Любимова, и. о. главы Департамента кинематографии Министерства культуры России;

режиссёр Резо Гигинеишвили.

Вместе с ними ответы на культурно-философские вопросы искал писатель Сергей Минаев. Ну, а «Русская Планета» внимательно следила за беседой.

Итак, каким же должен быть образ предпринимателя в начале 2020-х?

Ольга Любимова:

Он точно не должен выглядеть как герой из 90-х, чудовище, внушающее ужас и несущее разрушения. Но и то, что мы можем встретить сейчас – пластмассовую картинку удачливого парня на большом джипе с женой-красавицей и двумя детьми - это тоже не совсем правда.

Сергей Минаев:

Скажу как зритель. С начала 90-х русский бизнесмен – у него был большой дом, машина, охрана, при этом было непонятно, на чём он сколотил состояние. Либо он полукриминальный жулик, либо убийца, либо злодей, который обманывает государство. Почему так? Это что - социальный заказ?

Джаник Файзиев:

Мы наследники великого представления о том, что честным трудом не выстроишь хором. Если ты живёшь счастливо и богато – значит, ты украл, и вообще гад и сволочь.

Сергей Минаев:

Но кинематографисты-то почему это поддерживают?

Джаник Файзиев:

Вспомните сериал «Охота на изюбря», основанный на реальных событиях, между прочим, как пытались захватить большой металлургический завод и как этому сопротивлялись. Для меня эта история стала началом дискуссии, которую я веду со всеми предпринимателями – о нравственном ведении бизнеса. Должны ли вы пожирать и истреблять своих конкурентов? Или вы должны создавать бизнес не для того, чтобы кого-то уничтожить, а чтобы сделать чью-то жизнь лучше?

Минаев:

У большинства молодых спроси – куда нужно пойти, чтобы преуспеть. Ответят – в госкорпорацию, либо в чиновники. Вы, Ольга, что-то делаете, чтобы это изменить? Есть ли у Минкульта соцзаказ на формирование образа бизнесмена?

Ольга Любимова:

Мы проводим конкурсы, и очень ждём социальные темы. Но сделать пять плохих фильмов о бизнесменах по заказу – ещё хуже, чем не делать вовсе. Ведь и ваши коллеги мало пишут о предпринимателях, и продюсеры подтвердят, что им не шлют невероятные сценарии про бизнесменов. Почему?

Евгений Никишов:

Синопсисов нет. Кинематографисты чувствуют общественные настроения и воплощают их в форме фильмов и сериалов.

Минаев:

Но пришёл же образ чиновника? Блестяще воплощённого в сериале «Домашний арест», например?

Евгений Никишов:

Таких заявок много, авторы считают, что раз тема успешна, то её можно развить.

Минаев:

Америка снимает фильмы про свой большой бизнес. У нас навскидку только два таких фильма – «Олигарх» и «Пирамида» про Сергея Мавроди. Почему нет фильмов про Дурова, про Тинькова?

Резо Гигинеишвили:

У кино свои законы. Вы предлагаете снять фильм про предпринимателя, но для меня, сценариста, важно, чтобы выбор героя был понятен. Что будет с ним происходить, что он преодолеет на своём пути, как изменится. И я не знаю, какого бизнесмена из ныне известных нужно взять, чтобы получилась такая история. Раз истории выходят пластмассовыми – надо найти причину, почему так получается. Герой должен рассказать о своих проблемах – тогда появится драма. А если её нет – то будет не интересно.

Минаев:

Олег, ты книжный магнат, вот ответь: востребована ли эта тема вообще в России?

Олег Новиков:

Бизнес-литературу покупают во всем мире, и Россия не исключение. Тот же Тиньков регулярно пишет книги о бизнесе, и они становятся бестселлерами, то есть запрос есть. Другой вопрос, что предпринимательский труд растянут на много лет, в концентрированной форме это переложить трудно.

Минаев:

Так может, мы говорим о том, чего не существует? Правда ли, что бизнес заменили чиновники?

Пётр Ануров:

В кино мы ходим за эмоциями, а не для того, чтобы обсудить потом образ предпринимателя. В современном российском контексте сложно выбрать темы, которые были бы интересны всей стране и могли бы быть реализованы на высшем уровне. У нас не много предпринимателей-звёзд. Да, есть Павел Дуров, есть идеи экранизации книги о нём, но по не зависящим от него причинам это пока невозможно реализовать. Я бы такой фильм посмотрел. Но дело кончится тем, что эту картину о реальном предпринимателе Дурове снимут на Западе, а мы будем смотреть и думать, почему не сделали сами.

Минаев:

Да, возможно, тема бизнеса – не самая актуальная. К тому же, смысл брать бизнесмена с оборотом в 1 млрд, его же любой «полковник захарченко» все равно обойдёт, у него их сразу 8. И любая история превращается в анекдот. Что будет дальше в стране и индустрии?

Валерий Федорович

Это изменится, люди хотят смотреть интересные истории, и истории про себя. Сейчас мы смотрим на 90-е, которые и сформировали нашу реальность. Тогда создавались корпорации, которые диктуют моду сегодня. Но массовое кино в эту сферу пока не заглядывает.

Файзиев:

Драматургия интересуется людьми, которые активно что-то делают, решают задачи. Например, мы делаем для «Первого» историю коррумпированного чиновника, который решает, что хочет жить спокойно, правильно, и без взяток.

Минаев:

Ты фэнтези снимаешь?!

Файзиев:

Смотри, люди в зале хлопают – это и есть ответ на запрос общественного мнения. Да, пусть в ироничном ключе, но авторы создают портрет героя, который трансформируется. Сколько сюжетов, как герой грешил, и ушёл в монастырь. Тут та же история, только его личным монастырём стала ФСИН.

Минаев:

Раньше как было: купил за 10 рублей, продал за 12 – вот так и делались деньги. И эта инерция в отношении к такому способу заработка сохраняется. Важно меняться, всем вместе, во всех сферах жизни. Но если у нас свои собственные Space X не летают, то глупо навязывать что-то сверху, через кино.

Любимова:

Сейчас, кстати, появляется много историй про фермеров, про малый бизнес. Продюсеры следят за повесткой и берут идеи на вооружение. Сами же видите, как мы с темы чиновников никак не могли уйти, потому что это больная для всех тема. Или санкции те же. Лирические истории про смешных, светлых и симпатичных россиян, которые бьются с окружающей действительностью и добиваются своего - таких сценариев пока не много, но будет больше.

Новиков:

Во многом образ предпринимателя в обществе – ответственность самих предпринимателей. Что они делают для того, чтобы люди однозначно воспринимали их как героев историй? Одних только успехов на бизнес-поляне недостаточно. К тому же, многие бизнесмены не готовы или не хотят рассказывать о себе истории, например, для книг: говорят, давайте как-нибудь потом.

Ануров:

У нас в России большинство сценариев заканчивается на том, что герой достиг успеха, и тут его убивают конкуренты. Нужен внутренний оптимизм создателей, чтобы сдвинуться с мёртвого места.

Минаев:

А женщин-предпринимателей в кино почему так мало?

Ануров:

Да их вообще по статистике среди предпринимателей мало. А в кино так тем более.

Минаев:

О Елене Батуриной могла бы получиться хорошая история.

Ануров:

Комедия была бы.

Минаев:

Комедия – это наша с тобой жизнь, Пётр, а это был бы блокбастер.

Ануров:

Идея хорошая – дополнить историю о женской судьбе, которая всегда пользуется успехом на экране, предпринимательской темой. Такая героиня вызовет дополнительное сострадание.

Минаев:

Предпринимателям сложно. Рынок непростой, куча бумаг… но и больших вещей не так много, имею в виду прорывные технологии и ярких личностей, за которыми интересно следить. Но я думаю, что кино о предпринимателях должно быть супергеройским. Как ещё назвать человека, который в столь непростых условиях, несмотря ни на что, всё это делает? Только супергероем.