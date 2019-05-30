Застрявшие в малине

Почему экранные бизнесмены никак не могут вылезти из пиджаков 90-х
Несмотря на то, что бизнес-культура в России всё больше проникает в массы, образ предпринимателя на большом экране по-прежнему напоминает бизнесмена лихих 90-х: чёрный джип, золотая печатка, криминальное прошлое. Словно и не было «гламурных» нулевых, да и «десятых» следом.
Жизнь в России изменилась очень сильно, так почему кинематограф и массовая культура этого не заметили? Ответ на этот вопрос искали гости ток-шоу «Герои нашего времени. Как предприниматели создают культуру» в рамках Московского предпринимательского форума, прошедшего 27 мая в «ВТБ-Арена».
В дискуссии приняли участие:
книгоиздатель Олег Новиков, совладелец «Эксмо-АСТ»;
режиссёр Джаник Файзиев, генеральный директор киностудии «КИТ»;
Пётр Ануров, генеральный продюсер компании «Кинослово»;
продюсер Валерий Федорович, директор телеканала «ТВ-3»;
Евгений Никишов, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3» и руководитель ТНТ-PREMIER Studios;
кинодокументалист Ольга Любимова, и. о. главы Департамента кинематографии Министерства культуры России;
режиссёр Резо Гигинеишвили.
Вместе с ними ответы на культурно-философские вопросы искал писатель Сергей Минаев. Ну, а «Русская Планета» внимательно следила за беседой.
Итак, каким же должен быть образ предпринимателя в начале 2020-х?
Ольга Любимова:
Он точно не должен выглядеть как герой из 90-х, чудовище, внушающее ужас и несущее разрушения. Но и то, что мы можем встретить сейчас – пластмассовую картинку удачливого парня на большом джипе с женой-красавицей и двумя детьми - это тоже не совсем правда.
Сергей Минаев:
Скажу как зритель. С начала 90-х русский бизнесмен – у него был большой дом, машина, охрана, при этом было непонятно, на чём он сколотил состояние. Либо он полукриминальный жулик, либо убийца, либо злодей, который обманывает государство. Почему так? Это что - социальный заказ?
Джаник Файзиев:
Мы наследники великого представления о том, что честным трудом не выстроишь хором. Если ты живёшь счастливо и богато – значит, ты украл, и вообще гад и сволочь.
Сергей Минаев:
Но кинематографисты-то почему это поддерживают?
Джаник Файзиев:
Вспомните сериал «Охота на изюбря», основанный на реальных событиях, между прочим, как пытались захватить большой металлургический завод и как этому сопротивлялись. Для меня эта история стала началом дискуссии, которую я веду со всеми предпринимателями – о нравственном ведении бизнеса. Должны ли вы пожирать и истреблять своих конкурентов? Или вы должны создавать бизнес не для того, чтобы кого-то уничтожить, а чтобы сделать чью-то жизнь лучше?
Минаев:
У большинства молодых спроси – куда нужно пойти, чтобы преуспеть. Ответят – в госкорпорацию, либо в чиновники. Вы, Ольга, что-то делаете, чтобы это изменить? Есть ли у Минкульта соцзаказ на формирование образа бизнесмена?
Ольга Любимова:
Мы проводим конкурсы, и очень ждём социальные темы. Но сделать пять плохих фильмов о бизнесменах по заказу – ещё хуже, чем не делать вовсе. Ведь и ваши коллеги мало пишут о предпринимателях, и продюсеры подтвердят, что им не шлют невероятные сценарии про бизнесменов. Почему?
Евгений Никишов:
Синопсисов нет. Кинематографисты чувствуют общественные настроения и воплощают их в форме фильмов и сериалов.
Минаев:
Но пришёл же образ чиновника? Блестяще воплощённого в сериале «Домашний арест», например?
Евгений Никишов:
Таких заявок много, авторы считают, что раз тема успешна, то её можно развить.
Минаев:
Америка снимает фильмы про свой большой бизнес. У нас навскидку только два таких фильма – «Олигарх» и «Пирамида» про Сергея Мавроди. Почему нет фильмов про Дурова, про Тинькова?
Резо Гигинеишвили:
У кино свои законы. Вы предлагаете снять фильм про предпринимателя, но для меня, сценариста, важно, чтобы выбор героя был понятен. Что будет с ним происходить, что он преодолеет на своём пути, как изменится. И я не знаю, какого бизнесмена из ныне известных нужно взять, чтобы получилась такая история. Раз истории выходят пластмассовыми – надо найти причину, почему так получается. Герой должен рассказать о своих проблемах – тогда появится драма. А если её нет – то будет не интересно.
Минаев:
Олег, ты книжный магнат, вот ответь: востребована ли эта тема вообще в России?
Олег Новиков:
Бизнес-литературу покупают во всем мире, и Россия не исключение. Тот же Тиньков регулярно пишет книги о бизнесе, и они становятся бестселлерами, то есть запрос есть. Другой вопрос, что предпринимательский труд растянут на много лет, в концентрированной форме это переложить трудно.
Минаев:
Так может, мы говорим о том, чего не существует? Правда ли, что бизнес заменили чиновники?
Пётр Ануров:
В кино мы ходим за эмоциями, а не для того, чтобы обсудить потом образ предпринимателя. В современном российском контексте сложно выбрать темы, которые были бы интересны всей стране и могли бы быть реализованы на высшем уровне. У нас не много предпринимателей-звёзд. Да, есть Павел Дуров, есть идеи экранизации книги о нём, но по не зависящим от него причинам это пока невозможно реализовать. Я бы такой фильм посмотрел. Но дело кончится тем, что эту картину о реальном предпринимателе Дурове снимут на Западе, а мы будем смотреть и думать, почему не сделали сами.
Минаев:
Да, возможно, тема бизнеса – не самая актуальная. К тому же, смысл брать бизнесмена с оборотом в 1 млрд, его же любой «полковник захарченко» все равно обойдёт, у него их сразу 8. И любая история превращается в анекдот. Что будет дальше в стране и индустрии?
Валерий Федорович
Это изменится, люди хотят смотреть интересные истории, и истории про себя. Сейчас мы смотрим на 90-е, которые и сформировали нашу реальность. Тогда создавались корпорации, которые диктуют моду сегодня. Но массовое кино в эту сферу пока не заглядывает.
Файзиев:
Драматургия интересуется людьми, которые активно что-то делают, решают задачи. Например, мы делаем для «Первого» историю коррумпированного чиновника, который решает, что хочет жить спокойно, правильно, и без взяток.
Минаев:
Ты фэнтези снимаешь?!
Файзиев:
Смотри, люди в зале хлопают – это и есть ответ на запрос общественного мнения. Да, пусть в ироничном ключе, но авторы создают портрет героя, который трансформируется. Сколько сюжетов, как герой грешил, и ушёл в монастырь. Тут та же история, только его личным монастырём стала ФСИН.
Минаев:
Раньше как было: купил за 10 рублей, продал за 12 – вот так и делались деньги. И эта инерция в отношении к такому способу заработка сохраняется. Важно меняться, всем вместе, во всех сферах жизни. Но если у нас свои собственные Space X не летают, то глупо навязывать что-то сверху, через кино.
Любимова:
Сейчас, кстати, появляется много историй про фермеров, про малый бизнес. Продюсеры следят за повесткой и берут идеи на вооружение. Сами же видите, как мы с темы чиновников никак не могли уйти, потому что это больная для всех тема. Или санкции те же. Лирические истории про смешных, светлых и симпатичных россиян, которые бьются с окружающей действительностью и добиваются своего - таких сценариев пока не много, но будет больше.
Новиков:
Во многом образ предпринимателя в обществе – ответственность самих предпринимателей. Что они делают для того, чтобы люди однозначно воспринимали их как героев историй? Одних только успехов на бизнес-поляне недостаточно. К тому же, многие бизнесмены не готовы или не хотят рассказывать о себе истории, например, для книг: говорят, давайте как-нибудь потом.
Ануров:
У нас в России большинство сценариев заканчивается на том, что герой достиг успеха, и тут его убивают конкуренты. Нужен внутренний оптимизм создателей, чтобы сдвинуться с мёртвого места.
Минаев:
А женщин-предпринимателей в кино почему так мало?
Ануров:
Да их вообще по статистике среди предпринимателей мало. А в кино так тем более.
Минаев:
О Елене Батуриной могла бы получиться хорошая история.
Ануров:
Комедия была бы.
Минаев:
Комедия – это наша с тобой жизнь, Пётр, а это был бы блокбастер.
Ануров:
Идея хорошая – дополнить историю о женской судьбе, которая всегда пользуется успехом на экране, предпринимательской темой. Такая героиня вызовет дополнительное сострадание.
Минаев:
Предпринимателям сложно. Рынок непростой, куча бумаг… но и больших вещей не так много, имею в виду прорывные технологии и ярких личностей, за которыми интересно следить. Но я думаю, что кино о предпринимателях должно быть супергеройским. Как ещё назвать человека, который в столь непростых условиях, несмотря ни на что, всё это делает? Только супергероем.
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