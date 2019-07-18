Заряд здоровья для лидера команды

19 июня в Москве в Лофте «Авиатор», прошел деловой завтрак Ассоциации «Равные права и равные возможности» совместно с фармацевтической компанией БУАРОН. Главная тема мероприятия - здоровье, тому, как его сохранять, а также как вдохновлять, на это сотрудников.

В качестве спикеров присутствовали: генеральный директор БУАРОН Россия - Ирина Никулина; генеральный директор некоммерческой организации «Культура здоровья» - Мария Черникова, создательница сети магазинов здоровой еды «Город-сад» и совладелец компании функциональных напитков «Фитогуру» - Дарья Лисиченко.

Мероприятие началось с приветственного слова Анны Рудаковой, основателя и директора Ассоциации «Равные права и равные возможности». Анна рассказала о деятельности ассоциации, о важности темы здоровья в рамках Diversity&Inclusion, а также о том, почему введение корпоративных программ здоровья в компании является важным и необходимым в настоящее время: «Тема здоровья и здорового образа жизни, хороший инструмент для темы D&I, потому что в вопросах разнообразия и вовлечённости нет ни одного минуса. И чем больше компании делают определенные вещи, связанные с программами разнообразия и вовлечённости, тем больше плюсов для компании: лояльность сотрудников, большая вовлечённость, более инновационные решения».

«Темы сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, на данный момент, становятся все более распространёнными как в рамках частной жизни людей, так и на уровне небольших компаний и крупных корпораций» – прокомментировала генеральный директор БУАРОН (Россия) Ирина Никулина.

Ирина рассказала о важных аспектах, которые необходимо знать каждому о своём организме для того, чтобы управлять своим самочувствием и сохранить своё здоровье. Как отметила сама Ирина, даже имеющееся медицинское образование не всегда помогало совмещать здоровые привычки и крайне насыщенный профессиональными задачами образ жизни. На выбор одновременно полезных и выполнимых практик ушло время, но зато забота о здоровье стала возможна не только « в свободное от работы время»!

«Жизнь - это марафон и хочется пройти его в хорошей̆ форме, а не только «бегать» на короткие дистанции.» - отметила генеральный директор БУАРОН.

Ирина также отметила, что необязательно в корне менять свой образ жизни, а также сделала акцент на необходимости вовлечения сотрудников в данные практики:

«Я рада, что я вовремя приняла решение обратить внимание на свое здоровье, и я очень вам советую не откладывать это. Примите это решение сегодня ради себя в будущем, запланируйте первые шаги: начните с минимума полезных привычек, которые подходят лично вам и не вынуждают менять ритм жизни. Делитесь идеями и успехами с вашим окружением – вокруг всегда есть люди с такими же интересами. Не останавливайтесь на достигнутом: сохраняйте себя - и для себя, и для тех, кто вас любит!»

На эффективность работы, а также на состояние человека влияет множество факторов. Один из немаловажных— питание, на которое необходимо делать акцент каждому человеку, который хочет сохранить своё здоровье и повысить свою работоспособность. О том, каким образом прийти к здоровому питанию без особых усилий, рассказала в рамках мероприятия владелец сети магазинов здорового питания «Город-сад» Дарья Лисиченко:

«На мой взгляд, ключ к здоровому питанию лежит, во-первых, в правильном выборе продуктов питания. Во-вторых, в знании своих индивидуальных особенностей и непереносимости, если таковые есть, и корректирование рациона в соответствии с этой информацией. В-третьих, тщательное планирование питания и приемов пищи. И здесь как раз в помощь приходит компания «Город-Сад». Наша миссия — это помочь людям питаться правильно, легко, доступно и качественно. И мы очень рады, что помогаем в этом жителям Москвы»

Важность внедрения программ, well-being-а все больше осознается компаниями различного уровня. Это происходит за счёт того, что данные программы способны в значительной степени повышать эффективность работы компаний в долгосрочной перспективе.

Марина Черникова, директор АНО «Культура здоровья», в своем выступлении отметила преимущества введения данных программ на основе опроса «Об отношении россиян к своему здоровью»:

«Работодатели признают, что такие программы снижают затраты на страхование, помогают поддержать лояльность и удерживать сотрудников. 61% работодателей говорят о росте продуктивности»

Более того, Марина отметила, какие именно факторы влияют на успех корпоративной программы здоровья:

«Очень важно, чтобы лидер компании был в этой программе заинтересован и принимал в ней участие. Если этого нет, то это бесполезно - сотрудники сразу понимают реальное отношение руководства к внедряемой инициативе»

Важно, чтобы программа была системной и комплексной: охватывала разные аспекты здоровья, давала максимальное количество решений. Также важна последовательность и включение в стратегию компании на высоком уровне.

В АНО «Культура здоровья» стремятся аккумулировать экспертизу со стороны медицины, психологии, спорта, диетологии. И вместе с этим – обеспечивать высокий экспертный уровень и валидацию всех материалов, которые используются.