Заряд здоровья для лидера команды
3 мин чтения
Заряд здоровья для лидера команды

19 июня прошел деловой завтрак Ассоциации «Равные права и равные возможности» совместно с БУАРОН

19 июня в Москве в Лофте «Авиатор», прошел деловой завтрак Ассоциации «Равные права и равные возможности» совместно с фармацевтической компанией БУАРОН. Главная тема мероприятия - здоровье, тому, как его сохранять, а также как вдохновлять, на это сотрудников.

В качестве спикеров присутствовали: генеральный директор БУАРОН Россия - Ирина Никулина; генеральный директор некоммерческой организации «Культура здоровья» - Мария Черникова, создательница сети магазинов здоровой еды «Город-сад» и совладелец компании функциональных напитков «Фитогуру» - Дарья Лисиченко.

Мероприятие началось с приветственного слова Анны Рудаковой, основателя и директора Ассоциации «Равные права и равные возможности». Анна рассказала о деятельности ассоциации, о важности темы здоровья в рамках Diversity&Inclusion, а также о том, почему введение корпоративных программ здоровья в компании является важным и необходимым в настоящее время: «Тема здоровья и здорового образа жизни, хороший инструмент для темы D&I, потому что в вопросах разнообразия и вовлечённости нет ни одного минуса. И чем больше компании делают определенные вещи, связанные с программами разнообразия и вовлечённости, тем больше плюсов для компании: лояльность сотрудников, большая вовлечённость, более инновационные решения».

«Темы сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, на данный момент, становятся все более распространёнными как в рамках частной жизни людей, так и на уровне небольших компаний и крупных корпораций» – прокомментировала генеральный директор БУАРОН (Россия) Ирина Никулина.

Ирина рассказала о важных аспектах, которые необходимо знать каждому о своём организме для того, чтобы управлять своим самочувствием и сохранить своё здоровье. Как отметила сама Ирина, даже имеющееся медицинское образование не всегда помогало совмещать здоровые привычки и крайне насыщенный профессиональными задачами образ жизни. На выбор одновременно полезных и выполнимых практик ушло время, но зато забота о здоровье стала возможна не только « в свободное от работы время»!

«Жизнь - это марафон и хочется пройти его в хорошей̆ форме, а не только «бегать» на короткие дистанции.» - отметила генеральный директор БУАРОН.

Ирина также отметила, что необязательно в корне менять свой образ жизни, а также сделала акцент на необходимости вовлечения сотрудников в данные практики:

«Я рада, что я вовремя приняла решение обратить внимание на свое здоровье, и я очень вам советую не откладывать это. Примите это решение сегодня ради себя в будущем, запланируйте первые шаги: начните с минимума полезных привычек, которые подходят лично вам и не вынуждают менять ритм жизни. Делитесь идеями и успехами с вашим окружением – вокруг всегда есть люди с такими же интересами. Не останавливайтесь на достигнутом: сохраняйте себя - и для себя, и для тех, кто вас любит!»

На эффективность работы, а также на состояние человека влияет множество факторов. Один из немаловажных— питание, на которое необходимо делать акцент каждому человеку, который хочет сохранить своё здоровье и повысить свою работоспособность. О том, каким образом прийти к здоровому питанию без особых усилий, рассказала в рамках мероприятия владелец сети магазинов здорового питания «Город-сад» Дарья Лисиченко:

«На мой взгляд, ключ к здоровому питанию лежит, во-первых, в правильном выборе продуктов питания. Во-вторых, в знании своих индивидуальных особенностей и непереносимости, если таковые есть, и корректирование рациона в соответствии с этой информацией. В-третьих, тщательное планирование питания и приемов пищи. И здесь как раз в помощь приходит компания «Город-Сад». Наша миссия — это помочь людям питаться правильно, легко, доступно и качественно. И мы очень рады, что помогаем в этом жителям Москвы»

Важность внедрения программ, well-being-а все больше осознается компаниями различного уровня. Это происходит за счёт того, что данные программы способны в значительной степени повышать эффективность работы компаний в долгосрочной перспективе.

Марина Черникова, директор АНО «Культура здоровья», в своем выступлении отметила преимущества введения данных программ на основе опроса «Об отношении россиян к своему здоровью»:

«Работодатели признают, что такие программы снижают затраты на страхование, помогают поддержать лояльность и удерживать сотрудников. 61% работодателей говорят о росте продуктивности»

Более того, Марина отметила, какие именно факторы влияют на успех корпоративной программы здоровья:

«Очень важно, чтобы лидер компании был в этой программе заинтересован и принимал в ней участие. Если этого нет, то это бесполезно - сотрудники сразу понимают реальное отношение руководства к внедряемой инициативе»

Важно, чтобы программа была системной и комплексной: охватывала разные аспекты здоровья, давала максимальное количество решений. Также важна последовательность и включение в стратегию компании на высоком уровне.

В АНО «Культура здоровья» стремятся аккумулировать экспертизу со стороны медицины, психологии, спорта, диетологии. И вместе с этим – обеспечивать высокий экспертный уровень и валидацию всех материалов, которые используются.

«Мы делаем «срез здоровья» коллектива на старте программы, затем смотрим динамику. Реагируем в процессе проекта, в том числе и благодаря он-лайн сопровождению. Мы ставим цели, как на уровне компании, так и учитываем индивидуальные цели участников. Возможность решить личные «задачи» - очень сильный мотиватор! И, конечно же, важна коммуникация. Если внутри компании не поддерживается ценность здоровья, то все сойдет на нет»

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Экология бизнеса Далее в рубрике Экология бизнесаПодведены итоги премии ECO BEST AWARD 2019 Читайте в рубрике «Общество» Немецкую семью хотят выгнать из РоссииСемейство Бергфельдов отчаянно борется за право остаться в нашей стране Немецкую семью хотят выгнать из России
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»