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Заработающий 15 июля сервис Spotify продаст студенческую подписку дешевле шаурмы

Михаил Орлов
14 июля, 2020 22:49
2 мин
Spotify
Wikipedia

Музыкальный сервис Spotify начнет свою работу в России с 15 июля 2020 года.

Обладатели смартфонов уже могут скачать приложения на свои устройства, воспользовавшись AppStore и Google Play.

Подписка на услуги сервиса будет продаваться по 169 рублей в месяц. При этом, как бы в поддержку поправкам в Конституцию России, устанавливающих приоритет семьи, сервис также предлагает семейную подписку, которой смогут воспользоваться до шести человек. Стоимость такой семейной подписки обойдется гражданам в 269 рублей за календарный месяц оказания услуг.

Для пар, которые еще не успели обзавестись ребёнком, сервис разработал отдельный тариф на двоих. Стоимость подписки в такой ситуации составит 219 рублей за календарный месяц.

Выгоднее всего пользоваться сервисом будет студентам. Студенческая подписка обойдется дешевле гамбургера с прохладительным напитком или шавермы – цена на подписку будет всего 85 рублей, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее была названа самая популярная музыка у самоизолировавшихся россиян.

темы
музыка
подписка
Spotify
шаурма
2 мин