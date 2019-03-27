Закон о цифровых профилях граждан ушёл в работу

Проект цифрового профиля россиян вышел на новый этап. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовлен законопроект о профиле, в котором прописаны основные понятия, а также то, кто и на каких условиях может использовать эти данные.

За основу взята концепция, разработанная «Ростелекомом» и Центробанком.

Цифровой профиль представляет собой совокупность юридически ценных данных о каждом гражданине либо о юридических лицах, которые собираются в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Планируется, что обмениваться такими данными смогут в первую очередь государственные структуры – от федеральных госорганов до муниципалитетов, подключённые к единой системе. Но данными могут воспользоваться и частные компании – например, для того, чтобы по поручениям граждан делать запросы в официальные органы власти, либо коммерческие структуры – банки, операторы связи и так далее. Ввод системы в строй планируется на конец 2019 года.

Право на забвение

Ключевой вопрос, который пугает многих россиян – конфиденциальность таких данных. Планируется включить в законопроект нормативы, которые позволят гражданам давать разрешение на обработку и сбор сведений о себе, а также запрещать – по своему усмотрению. Либо, например, пользоваться цифровым профилем, а затем иметь возможность полностью отказаться от его использования. Как уточнили в пресс-службе ЦБ, действующий в России закон о праве на забвение даст гражданам возможность контролировать и ограничивать доступ к своим данным.

Авторы проекта обещают, что программа «цифровой профиль» создаётся в первую очередь в интересах граждан и даст им возможность управлять своими данными — передавать их по запросу или отзывать, а также «обеспечить удобный, прозрачный и безопасный обмен данными между гражданами, государством и бизнесом», об этом заявили в «Ростелекоме».

Удобства, которые получат простые россияне после реализации проекта, налицо. Меньше бюрократии, поездок с документами из одного государственного ведомства в другое, все участники системы смогут сразу получить нужную им информацию и оказать услугу, не вынуждая гражданина собирать данные о себе самостоятельно по разным структурам.

Пригодится цифровой профиль и в других делах – например, при получении кредита

Банк сможет увидеть всю интересующую его информацию и быстро принять решение о выдаче.

Кто заработает на ваших данных

Но у проекта, полагают некоторые эксперты, есть и подводные камни. Дело в том, что «цифровой профиль» реализуется не за бюджетные средства, а на условиях государственно-частного партнёрства. Привлечь бизнес к реализации столь масштабной программы – логичный шаг. Но собрать 3 млрд рублей частных инвестиций можно лишь в том случае, если бизнес увидит для себя выгоду. Точнее, поймёт, сколько он сможет на ваших данных заработать.

Персональные данные не зря называют новой нефтью. Информация – основа существования современной постиндустриальной экономики. На данных работает всё: реклама, ритейл, на них обучаются нейросети. Эти данные как воздух нужны для работы банковских структур, операторов мобильной связи, страховых и медицинских компаний. Рынок персональных данных — один из быстрорастущих в России. По оценкам экспертов, его оборот в 2018 году составил 13,7 миллионов долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем.

Право – за владельцами данных

Запросы организаций на получение сведений о гражданах и юрлицах с использованием инфраструктуры цифрового профиля предлагается осуществлять как на безвозмездной, так и на платной основе: детали установит правительство.

«Здесь мы работаем непосредственно с правительством РФ, потому что это очень чувствительные данные, и большая их часть из госисточников», — отметила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Также она отметила, что цифровой профиль будет содержать 57 видов сведений россиян, но не более того.

«Мы не планируем, коллеги, расширять спектр для всего количества сведений, которые у нас с вами есть. Это вот опасная тема - в одном месте хранить базу всего и вся. Мы пошли по другой методике: цифровой профиль должен хранить только самые ключевые сведения о гражданине, а вот все остальные должны подтягиваться автоматически из других систем по запросу, и не оставаться на хранении в рамках цифрового профиля. Мы считаем, что мы таким образом снижаем риски», - цитирует Скоробогатову агентство РИА Новости.

Эксперты опасаются, что бизнес может использовать данные россиян для навязывания своих услуг. То, как собираются персональные данные корпорациями Google и facebook, не устраивает многих. А если речь идёт, к примеру, о персональных медицинских данных, то всё ещё сложнее.

Мало кто готов давать согласие на разглашение своего диагноза, но фармкампании и клиники крайне заинтересованы в них, поскольку в противном случае не смогут подготовить персонифицированное предложение

Осталось решить главную задачу – объединить интересы граждан, бизнеса и государства так, чтобы первые могли решать, кому и в каком порядке можно эти данные использовать, вторые – как на этом можно легально заработать, а государство – как получить максимум информации о первых, и максимально проконтролировать вторых. Пока очевидных решений этой непростой головоломки не существует, причём не только в России.

В связи с этим весьма актуальна одна из последних инициатив Фонда развития интернет-инициатив: ФРИИ предлагает внести изменения в федеральный закон об информации, которые позволят гражданам продавать свои данные в деперсонифицированном виде. Как оценивают эксперты из ФРИИ, выручить можно от 15 до 60 тысяч рублей в год.