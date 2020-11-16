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Задетое эго Евгения Пригожина может обойтись оппозиции в 30 миллионов рублей

Анастасия Красильникова
16 ноября, 2020 17:20
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Суды в Москве приняли к производству шесть исков о защите чести и достоинства предпринимателя Евгения Пригожина к политику Алексею Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, политику Максиму Шевченко и изданию Znak.com. Общая сумма заявлений превышает 30 миллионов рублей.

Интересы бизнесмена представляет юрист Игорь Елисеев. В беседе с РИА «Новости» он пояснил, что предприниматель требует от ответчиков опровержения и удаления тех или иных сведений атакже возмещения моральной компенсации. О каких именно сведениях, оскорбивших честь Пригожина идет речь, защитник бизнесмена не уточнил.

Согласно картотеке судебных дел, два иска Пригожина к сотруднице ФБК Лобови Соболь принял к производству Симоновский суд. В первом случае она выступает ответчиком вместе с Навальным, во втором — со Znak.com.

Два других иска предпринимателя зарегистрировал Савеловский суд. Ответчиками по ним выступают соратник Навального Леонид Волков и политик Шевченко.

Пятое заявление Пригожин подал к Владимиру Милову в Черемушкинский суд столицы. Беседы по первым четырем спорам назначены на 30 ноября, по последнему — на 23 ноября.

темы
оппозиция
суды
Евгений Пригожин
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