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В Великобритании выставят на аукцион письмо служителя баптистской церкви Джона Харпера, который погиб на «Титанике». Он отдал свой спасательный жилет другому пассажиру и погиб, читая Евангелие.

В письме пастор благодарил «брата Янга» за помощь в организации путешествия на «Титанике». Он сел на корабль вместе с сестрой и шестилетней дочерью.

Когда корабль столкнулся с айсбергом, он посадил их в спастельную шлюпку и отправился помогать другим. До последних минут Харпер проповедовал Евангелие - сначала он проповедовал на борту тонущего корабля, а затем в ледяной воде Атлантического океана.

Письмо было отправлено 11 апреля 1912 года из ирландского Квинстауна - здесь лайнер сделал остановку после отплытия из Саутгемптона.

Стоимость лота оценивается в 28 850 - 64 750 долларов, пишет Газета.ru. Торги пройдут 14 ноября.

Напомним, «Титаник» направился в Нью-Йорк 10 апреля. В ночь на 15 апреля судно столкнулось с айсбергом и затонуло. Погибли 1496 человек, спаслись 712.

В январе сообщалось, что «Титаник» собираются вскрыть ради беспроводного телеграфа.