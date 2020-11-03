Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

За письмо погибшего на «Титанике» героя-пастора готовы заплатить десятки тысяч долларов

Лилия Караева
3 ноября, 2020 16:20
2 мин
Титаник
Flickr

В Великобритании выставят на аукцион письмо служителя баптистской церкви Джона Харпера, который погиб на «Титанике». Он отдал свой спасательный жилет другому пассажиру и погиб, читая Евангелие.

В письме пастор благодарил «брата Янга» за помощь в организации путешествия на «Титанике». Он сел на корабль вместе с сестрой и шестилетней дочерью.

Когда корабль столкнулся с айсбергом, он посадил их в спастельную шлюпку и отправился помогать другим. До последних минут Харпер проповедовал Евангелие - сначала он проповедовал на борту тонущего корабля, а затем в ледяной воде Атлантического океана.

Письмо было отправлено 11 апреля 1912 года из ирландского Квинстауна - здесь лайнер сделал остановку после отплытия из Саутгемптона.

Стоимость лота оценивается в 28 850 - 64 750 долларов, пишет Газета.ru. Торги пройдут 14 ноября.

Напомним, «Титаник» направился в Нью-Йорк 10 апреля. В ночь на 15 апреля судно столкнулось с айсбергом и затонуло. Погибли 1496 человек, спаслись 712.

В январе сообщалось, что «Титаник» собираются вскрыть ради беспроводного телеграфа.

темы
аукцион
письмо
Титаник
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!