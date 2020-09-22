Pixabay

Головная структура Тинькофф Банка, TCS Group, ведет переговоры о своей продаже с компанией «Яндекс». Достигнуто предварительное соглашение, планируемая сделка подтверждена «Яндексом».

Сообщается, что в рамках достигнутого соглашения, «Яндекс» заплатит 27,64 доллара за каждую акцию TCS Group. Таким образом сумма сделки составит порядка 5,48 млрд долларов.

Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива, следует из сообщения TCS. Компания подчеркивает, что хотя TCS и «Яндекс» намерены осуществить сделку, окончательного решения по ней еще нет, как и окончательных условий продажи, передает «РБК».