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ВТБ может получить долю в «Первом канале» за часть долгов по кредиту

Артем Денисов
1 февраля, 2021 01:04
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 01:04
2 мин
ВТБ
cinemaplex.ru

Российский банк ВТБ не исключает получения части акций «Первого канала» в результате конвертации долга по кредиту.

«Этот интерес [возможность вхождения] мы подтвердили участием в совете директоров. ВТБ является кредитором «Первого канала», и вхождение в капитал может быть реализовано через конвертацию части кредита в акции, - сообщили в банке.

Там отметили, что окончательно доля в капитале будет определена после завершения процедуры оценки компании, сообщает РБК.

30 сентября сообщалось, что ВТБ продал 20% акций «Первого канала». Кредитная организация купила их у компании Романа Абрамовича в марте прошлого года. Кому сейчас принадлежит пакет акций и в связи с чем банк принял решение сократить до нуля долю в капитале вещателя – неизвестно, стороны решили не раскрывать условия сделки.

Контрольный пакет акций телеканала принадлежит государству: 38,9% у Росимущества, 9,1% акций держит информагентство «ТАСС», 3% - у «Останкино». Структуры «Национальной медиа группы» контролируют 29% акций.

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