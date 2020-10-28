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Все английские вывески в Дагестане поручили заменить на «Дербентские огни»

Лилия Караева
28 октября, 2020 18:16
2 мин
Вывеска
Piqsels.com

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов призвал избавиться от рекламы на иностранных языках. Предприниматели обязаны выполнить требование к наружной рекламе к декабрю.

На заседании по развитию градостроительства региона он указал на слишком большое количество названий на латинице. Он считает, что такая реклама создает ощущение «чикагских трущоб».

Вместо вывесок на иностранных языках он предложил пользоваться русскоязычными слоганами.

«Пусть это будут «Дербентские огни», «Дагестанский рассвет», - сказал Меликов.

Мнения специалистов по рекламе относительно инициативы главы Дагестана разошлись. Директор PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников видит в идее Меликова пользу. Он считает, что данная инициатива «сплачивает россиян, повышает их уровень самосознания и заставляет весь мир и мировые бренды считаться с нашим языком».

Специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш высказала противоположную точку зрения: она считает идею отказаться от вывесок на английском абсурдной.

«Сейчас культуры очень мощно проникают одна в другую, и дальше эта тенденция будет только усиливаться. В таких обстоятельствах бороться за то, чтобы русифицировали или просто локализовали какие-то названия, бесполезно», - сказала она телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 октября вандалы сорвали рекламу магазина New Balance в Махачкале. Предприниматели считают, что они действовали по указке местной администрации, объявившей войну вывескам на английском.

темы
реклама
Дагестан
вывески
латиница
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