Врио главы «Аэрофлота» стал заместитель Виталия Савельева

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Временно исполняющим обязанности генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» стал Андрей Чиханчин, который с сентября 2018 года занимает пост замгендиректора компании по коммерции и финансам.

Это произошло после того, как возглавлявший «Аэрофлот» больше десяти лет Виталий Савельев был назначен министром транспорта России. Основным кандидатом на пост главы крупнейшего российского перевозчика является член совета директоров, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Михаил Полубояринов, сообщает РБК.

Как сообщалось, «Аэрофлот» разрешил пассажирам, решившим не лететь выбранным рейсом, менять билеты без дополнительных плат. Эта возможность не распространяется на тех, кто опоздал на самолет.

Отмечается, что данные правила действуют для билетов экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, приобретенных с 16 октября текущего года до 25 марта 2021 года включительно.