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Вот и сказочке конец: Disney увольняет десятки сотрудников из-за коронавируса

Артем Денисов
30 сентября, 2020 06:34
1 мин
Disney
Фото: JorgeBuzzi

Компания Disney сократит около 28 тысяч сотрудников парков развлечений в США.

Это связано с пандемией COVID-19, что привело к финансовому кризису. Парки развлечений Disney в США были закрыты весной и до сих пор не получили разрешения на возобновление работы.

Ранее в Disney сообщили, что не будут выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия, что позволит компании сохранить около $1,6 млрд средств. Больше всего от последствий пандемии пострадал сегмент тематических парков, видеоигр и сувенирной продукции, сообщает «Коммерсант».

Напомним, в апреле Disney приостановила выплату заработной платы более чем 100 000 своим сотрудникам. Тогда сообщалось, что вынужденные меры позволят сохранять более $500 миллионов каждый месяц.

А исполнительный председатель компании Walt Disney Роберт Айгер отказался от своей зарплаты на весь срок эпидемии.

темы
коронавирус
мультфильм
Disney
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