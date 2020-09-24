Во взломе российских баз данных обнаружен инопланетный след

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Технические специалисты компании «ЛидерТаск» обнаружили следы инопланетного вмешательства в свою базу данных. Тревогу забил один из программистов, заметив в программном коде странные символы.

Сначала подозрения пали на конкурентов, которых заподозрили в попытке взлома. Но после того, как служба безопасности компании обратилась за консультациями к специалистам, выяснилось, что ни в России, ни за рубежом такие символы не используются. Что означают эти знаки и как они попали в код, не известно, но на первый взгляд на работу базы данных они никак не влияют. Да и сама база особой ценности для шпионажа не представляет – в ней хранится внутренняя переписка сотрудников компании.

«Проведя свое собственное расследование, мы выяснили, что подобные символы появились не только в нашей базе данных, - заявил генеральный директор компании Иван Абрамовский. – Наши коллеги, которые занимаются хранениями данных в самых разных отраслях, тоже сталкивались с подобным. Нет понимания, что это и кто за этим стоит. Есть подозрения, что это может быть инопланетный след. Других вариантов я не вижу. Но никто не хочет выносить эту тему на публику. Во-первых, боятся за репутацию. Во-вторых, считают, что их примут за сумасшедших».

В ближайших планах компании – обратиться к хакерам и криптографам, в том числе и из-за рубежа, которые помогут взломать странный программный код и докопаться до истины.