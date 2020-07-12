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Власти Соединенных Штатов поддержали инициативу интернет-гиганта

Кирилл Савушкин
12 июля, 2020 13:51
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай высказался в поддержку иницативы компании Amazon по развёртыванию спутниковой группировки Kuiper. Соответсвующий запрос был сделан Amazon год назад.

Проект предполагает формирование сетки из 3236 спутников, предоставляющих широкополосный доступ к интернету. Аппараты будут находится на высоте от 590 до 630 километров и целиком покроют поверхность планеты.

Подобная система аналогична проекту Starlink компании SpaceX. Их спутниковая сеть развивается полным ходом. Запуск очередной группы запланирован на 14 июля.

«Сегодня я предложил коллегам одобрить проект Kuiper по созданию и эксплуатации спутниковой группировки. Подобные проекты позволят предоставить услуги широкополосного доступа в США и во всём мире», — сообщил председатель FCC в своем аккаунте в Twitter.

темы
Amazon
SpaceX
Kuiper
Starlink
1 мин