Власти Беларуси начали бороться с товарами для детей из России

Бизнес

Поставщики детского питания из России сообщили, что в Беларуси регулирующие органы решили установить максимальный размер наценки на импортируемую продукцию. Размер максимальной наценки установлен в 15%. По словам поставщиков, такой уровень не позволяет покрывать расходы на продвижение. Из-за этого часть компаний уже отказалась от поставок в республику.

Максимальная наценка была установлена Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Официальной целью регулирования было завялено повышение доступности жизненно важных продуктов для населения.

Представители российского бизнеса обратились с просьбой отменить ограничения, или заменить в них наценку на рентабельность, передаёт Lenta.ru.