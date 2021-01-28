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Власти Беларуси начали бороться с товарами для детей из России

Антон Мельников
28 января, 2021 12:12
1 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 12:12
1 мин
Pixbaay
Pixbaay

Поставщики детского питания из России сообщили, что в Беларуси регулирующие органы решили установить максимальный размер наценки на импортируемую продукцию. Размер максимальной наценки установлен в 15%. По словам поставщиков, такой уровень не позволяет покрывать расходы на продвижение. Из-за этого часть компаний уже отказалась от поставок в республику.

Максимальная наценка была установлена Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Официальной целью регулирования было завялено повышение доступности жизненно важных продуктов для населения.

Представители российского бизнеса обратились с просьбой отменить ограничения, или заменить в них наценку на рентабельность, передаёт Lenta.ru.

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