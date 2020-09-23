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Первые поставки российского авиалайнера МС-21 авиаперевозчикам состоятся до конца 2021 года.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, на проведение сертификационных полетов повлияла пандемия коронавруса - их пришлось отложить. В настоящее время ведется сертификация Росавиации и Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

Как отметил Мантуров, первым заказчиком останется «Аэрофлот» — авиакомпании поставят как минимум 50 самолетов. Среди других перевозчиков — российские авиакомпании, включая Red Wings, пишут «Известия».

Напомним, в сентябре 2019 года МС-21-300 успешно совершил свой первый международный перелет. Лайнер приземлился в аэропорту Стамбула.

Машина поднялась в воздух с подмосковного аэродрома Жуковский. Перелет длился три с половиной часа и за это время самолет преодолел 2,4 тысячи км.