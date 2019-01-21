Вадим Белов: Работать в России нужно в белую и честно

Вадим Белов – один из авторов книги «Бизнес-хаки: секретный опыт успешных предпринимателей». Он слушает хип-хоп и не любит быть запертым в офисе. А ещё придумал бизнес-курсы и запускает проекты для крупнейших российских компаний, и всё это - в 23 года. «Русская Планета» пообщалась с Вадимом и узнала, о чём мечтает поколение, рождённое в 90-х.

Большинство при мыслях о том, как выглядит автор бизнес-литературы, представит себе зрелого мужчину, у которого у самого за плечами опыт успешных бизнес-проектов. Но никак не 23-летнего паренька в клетчатой рубашке. Цифровой креативщик, как Вадим Белов сам себя называет. По образованию – дипломат, окончил бакалавриат МГУ.

С первого курса активно занимался проектной деятельностью и даже собрал команду, которая запускает для компаний digital-подразделения по производству контента. Кроме этого, Вадим вёл предвыборную кампанию у лидера «Партии Роста» Бориса Титова. На одном из партийных мероприятий он познакомился с Алексеем Грищенко, руководителем Лаборатории инноваций «Деловой среды» от Сбербанка. Так родилась идея новых образовательных бизнес-курсов, а вместе с ними – и книга «Бизнес-хаки».

- Мы сели и стали думать – а что мы можем крутого сделать для онлайн-рынка бизнес-образования в России? – рассказывает Белов. - И придумали такой формат. Убрать всю воду, скучные длинные лекции, которые всё равно никто не слушает. Использовали методологию, которую мы сами разработали – потому, как нужно было как-то получить эту выжимку, и это было не так просто.

Так и появился курс «120 секунд», в котором известные предприниматели и бизнесмены делятся своими кейсами и рассказывают секреты успеха. А книга, по словам Вадима – своеобразная вишенка на торте, та же информация, только более подробная, представленная в печатном виде.

- Моя фамилия на книге – не единственная в списке авторов. Мне помогали две девушки из нашей команды, вместе мы проделали огромную работу. Нужно было переработать огромное количество материала, собрать информацию от всех спикеров курса «120 секунд». Я полгода практически не спал, - признаётся Вадим.

- С одной стороны, вы хотели сделать выжимку, убрать всё лишнее, но с другой – книга получилась довольно-таки увесистая.

- Конечно, там же почти 180 секретных приёмов, как стать успешнее в бизнесе! По сути, в книге - информация и жизнь 35 людей. И спикеров, и нашей команды. Здоровье, сон, счастье – всё было положено на алтарь, чтобы книга увидела свет. Но я надеюсь, что она станет настоящей Библией предпринимателя.

- Сколько Вы не спали, чтобы эта книга лежала сейчас на столе?

- 9 месяцев тяжелейшего труда, она, по сути, написана потом и кровью. Мы ведь работали не только над книгой, но и над курсами, в рамках единого проекта.

- Подзаголовок книги гласит: «секретный опыт успешных предпринимателей». Действительно ли они были готовы поделиться настоящими секретами? Да и многие бизнес-тренеры открыто говорят, что секретов никаких в бизнесе нет, и нужно просто работать.

- Отчасти это так. Но работа, труд – это фундамент. На который вы затем будете класть кирпичики. И вот тут уже есть уникальные фишки, тонкости, как привлекать клиентов или повышать продажи – то, до чего HR-ы или менеджеры по продажам своим умом не доходят. Грубо говоря, приёмы, которые обычно не в практике.

- Какими-то фишками сами пользуетесь?

- Два в списке самых любимых и действенных. Например, я всегда дарю подарок потенциальному клиенту. Я его не знаю, он меня тоже, но я от души дарю ему дизайн, упаковку, что-либо ещё. Просто отправляю, совершенно искренне. Ответа не жду, но большинство мне отвечают впоследствии, и мы начинаем совместно работать. Этот приём очень хорошо работает в b2b.

Есть ещё один прием – о нём я узнал у Григория Аветова, ректора школы бизнеса «Синергия». Он советует на переговорах влюблять себя в партнёра. На важных встречах я никогда не пытаюсь казаться умнее собеседника, быть лучше него, а стараюсь сам влюбиться в человека, расположиться к нему.

- Есть мнение, что бизнес в России вести тяжело. Думают ли так те, с кем вам довелось поработать?

- Те, кто жалуются и ноют, как правило, работают в чёрную. Нужно запомнить раз и навсегда: чёрное не масштабируется. Чёрное не взращивается. От того, что ты сэкономил где-то 6%, которые ты не платишь в казну и думаешь, что ты в плюсе – на самом деле ты проигрываешь. Могу сказать по опыту общения с бизнесменами по нашим проектам, что они все работают в белую. Да, у бизнеса много проблем. Но работать в России нужно в белую и честно – это залог успеха. И это реально.

- В то же время бизнес-процессы в России замедляются, ощущается какая-то апатия, оптимизма нет.

- Денег в государстве становится меньше, люди стараются поменьше покупать, и, как следствие, бизнес тоже беднеет. Средний бизнес переходит в категорию малого, малый становится микро, либо совсем исчезает, а крупные компании и топ-менеджмент выводят капиталы за рубеж. Конечно, перспективы не самые радужные, но это не повод не работать. И, как я уже говорил, работать честно.

- А стоит ли в таких условиях вообще пропагандировать культуру предпринимательства?

- Конечно, стоит. Посмотрите, сколько сейчас курсов, школ, тренеров.

- Выходит, предпринимателем можно стать?

- И да, и нет. Если я попрошу Вас нарисовать портрет, Вы уверены, что у Вас получится? Есть талант, а есть техника. И предпринимательство – это именно талант, а не навык. Либо ты родился с этим, либо нет. Либо ты с детства учишься рисковать, играть в долгую, либо ищешь стабильность, уют, работаешь в офисе и не любишь перемены.

Но любой талант нужно раскрыть. Вот для этого и существуют бизнес-школы. И многие люди, действительно, стали бизнесменами, пройдя обучение в них.

- Книга совсем недавно вышла, что в ближайших планах? Кроме восполнения дефицита сна, конечно.

- За праздники наконец-то отоспался. А теперь – к новым вызовам, и снова не спать – возможно, и во мне есть что-то от предпринимателя, от человека, который не может сидеть на месте. Просто я люблю то, чем занимаюсь, делаю его от души, как для своих родителей. И буду стараться удивлять эту страну.

- Чем Россию удивить можно? Порой посмотришь кругом, так никто ничего не хочет, ничему не удивляется. Да в сторону заграницы посматривают.

- Есть у нас проблемы, но я лично никуда не уеду. Я люблю людей русских, язык люблю. Это моя Родина. Здесь есть огромный потенциал роста. Но его можно реализовать только в одном случае: если крутишься. Главная ошибка молодежи – она ведет слишком праздный образ жизни и хочет иметь всё, не работая.

- Это Вы про ваших недавних однокурсников говорите?

- В целом да, про всё моё поколение. Среди 23-25-летних распространена философия хобби. Это когда у тебя нет постоянной работы, но благодаря какому-то необременительному хобби, например, фотографированию, ты что-то где-то делаешь и как-то существуешь. А философия труда у молодых отсутствует. Труд он и есть труд. Это когда не спишь, это нервы, это стресс. Пусть мне говорят, что труд может быть в удовольствие, но для меня труд – именно таков.

- Чего же они хотят? И на что живут?

- Родители кормят. Молодёжь не хочет ничего нового – хочет много денег. Но при этом хочет их в мечтах, в будущем, когда-то. У русского человека, к сожалению, часто в голове крутится идея, что когда-то всё будет хорошо. Когда-то наступит в семье достаток. То есть когда угодно, но не сейчас. Но кто-то побеждает эти установки, а кто-то остается вместе с этим, и так и ждёт светлого будущего. И печально смотреть на моё поколение, когда 70-80% молодёжи, несмотря на престижное образование, останутся за бортом. Пойдут работать хостес или в эскорт с дипломом МГУ.

- Неужели всё так плохо?

- Всё же оставшиеся 20-30% пойдут дальше, из них сформируется будущая элита. Там много талантливых парней и девчонок. Но нас в масштабах страны всё же мало пока.

- В какой стране хотите жить через 10 лет?

- Я мыслю так: я хочу жить в благополучной сильной семье, которую я создам, которую смогу защитить и обеспечить. И эта семья будет счастлива, как и мои друзья, и моё окружение. Я хочу создать эту ячейку общества, начать с неё. А всю страну изменить мне не по силам.

Далее в рубрике