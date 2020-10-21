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Из-за внедрения новых технологий, 85 миллионов человек могут остаться без своих рабочих мест к 2025 году. Как ни парадоксально, за этот же период появятся около 97 миллионов новых рабочих мест. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «The Future of Jobs 2020».

По мнению опрошенных топ-менеджеров из 300 компаний в 15 отраслях экономики, новые рабочие места будут более адаптированы к современным реалиям. Это касается части взаимодействия между людьми, машинами и алгоритмами.

«К 2025 году компании будут делить поровну работу между людьми и машинами. Востребованность функций, в которых используются навыки взаимодействия с людьми, будет расти. Машины будут фокусироваться преимущественно на обработке данных, выполнении административных заданий и рутинных операций для "белых воротничков"», – передает Интерфакс результаты исследования.

В целом, представители 43% компаний, участвовавших в опросе, сообщили, что намерены сокращать число работников в связи с внедрением технологий. 41% планирует активнее использовать подрядчиков для выполнения специализированных задач, и только 34% будут наращивать штат.

В докладе говорится, что новые рабочие места будут появляться в различных сегментах экономики ухода (care economy), а также в технологических отраслях, относящихся к Четвертой промышленной революции, включая искусственный интеллект и сферу создания контента.

То, что считалось будущим рынка труда, станет нашей реальностью в ближайшие пять лет. Специалисты считают, что процессы на рынке труда ускорились из-за пандемии коронавирусной инфекции.