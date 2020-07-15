В Россию будет поставляться электрический Nissan с 600-километровым запасом хода

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nissan.ru

Автопроизводитель Nissan представил новый электрический кроссовер Ariya. Согласно заявлению компании, он сможет проехать на одном заряде аккумулятора более 610 километров.

Ariya построен на новой электрической платформе альянса Renault - Nissan – Mitsubishi и будет комплектоваться двумя вариантами аккумуляторов - 63 и 87 киловатт. В зависимости от версии, автомобиль сможет проехать от 430 до 610 километров на одном заряде. Кроссовер будет поставляться в полноприводной и переднеприводной версии. Заявленный разгон полноприводной версии до 100 километров в час составляет 5,1 секунды, переднеприводной - 7,5 секунд.

Точная цена нового автомобиля неизвестна, N+1 сообщает, что она будет составлять около 3,3 млн рублей. Продажи в России должны стартовать с 2021 года.

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