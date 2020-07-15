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В Россию будет поставляться электрический Nissan с 600-километровым запасом хода

Антон Мельников
15 июля, 2020 19:45
1 мин
выпа
nissan.ru

Автопроизводитель Nissan представил новый электрический кроссовер Ariya. Согласно заявлению компании, он сможет проехать на одном заряде аккумулятора более 610 километров.

Ariya построен на новой электрической платформе альянса Renault - Nissan – Mitsubishi и будет комплектоваться двумя вариантами аккумуляторов - 63 и 87 киловатт. В зависимости от версии, автомобиль сможет проехать от 430 до 610 километров на одном заряде. Кроссовер будет поставляться в полноприводной и переднеприводной версии. Заявленный разгон полноприводной версии до 100 километров в час составляет 5,1 секунды, переднеприводной - 7,5 секунд.

Точная цена нового автомобиля неизвестна, N+1 сообщает, что она будет составлять около 3,3 млн рублей. Продажи в России должны стартовать с 2021 года.

В начале июля стало известно, что BMW инвестирует в производство электромобилей 500 миллионов евро.

темы
авто
электромобиль
Nissan
автопроизводитель
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