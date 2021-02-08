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В России появится первый в своём роде онлайн-ресторан

Антон Мельников
8 февраля, 2021 20:20
1 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 20:20
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве в марте 2021 года откроется первый в стране онлайн-ресторан.

Предполагается, что клиенты заведения смогут «попробовать любимые блюда кумиров». Через приложения агрегаторов по доставке еды, можно будет заказать блюдо, которое сопроводят уникальной историей какого-либо блогера.

Основателем онлайн-ресторана стала сеть интерактивных развлечений «Клаустрофобия». Также в проект вошли участники популярных каналов на платформе YouTube - «Чикен Карри» и Hard Play. Партнёром выступил продюсерский центр «ПЦ».

Глава «Клаустрофобии» Владимир Жиганов рассказал, что в ассортименте онлайн-ресторана будет представлен как японский фастфуд, так и итальянская кухня. При этом, ожидается, что в будущем для проекта будет создано отдельное мобильное приложение, которое позволит развивать сеть ресторанов.

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