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В России может появиться вторая авиакомпания-лоукостер

Антон Мельников
19 января, 2021 23:37
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 23:37
1 мин
Pixabay
Pixabay

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в России может появиться еще одна авиакомпания-лоукостер. Планы по созданию такого перевозчика министр обсудил с главой Сбербанка Германом Грефом.

«Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера», - сообщил Савельев.

Министр пояснил, что Сбербанк выступит одним из инвесторов проекта. По словам Савельева, в ближайшие месяцы ведомство и участники проекта начнут «предметно» обсуждать этот вопрос, передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, сейчас в России существует только одна авиакомпания-лоукостер – «Победа». Она входит в группу «Аэрофлот».

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