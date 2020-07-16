По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

В Роснефти «простили» РБК и отозвали рекордный для медиа иск

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 19:35
1 мин
Photo
Flickr

Государственная корпорация «Роснефть» отозвала свой иск после конфликта из-за статьи «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной изданием РБК.

В свою очередь, РБК опубликовало официальное сообщение, в котором гендиректор Николай Молибог и главред издания Петр Канаев выразили сожаление и уверили общественность в том, что не стремились «поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки».

Напомним, в вызвавшей скандал статье говорилось о том, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме. По мнению функционеров госкомпании, заголовок «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» оказал серьезное влияние на рынок и нанес ущерб деловой репутации. В результате, «Роснефть» подала рекордный для медиасферы иск на 43 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».

темы
Роснефть
РБК
судебный иск
1 мин