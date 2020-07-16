В Роснефти «простили» РБК и отозвали рекордный для медиа иск

Бизнес

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Государственная корпорация «Роснефть» отозвала свой иск после конфликта из-за статьи «Рязанский ЧОП стал владельцем бывшего проекта «Роснефти» в Венесуэле», опубликованной изданием РБК.

В свою очередь, РБК опубликовало официальное сообщение, в котором гендиректор Николай Молибог и главред издания Петр Канаев выразили сожаление и уверили общественность в том, что не стремились «поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки».

Напомним, в вызвавшей скандал статье говорилось о том, что ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме. По мнению функционеров госкомпании, заголовок «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"» оказал серьезное влияние на рынок и нанес ущерб деловой репутации. В результате, «Роснефть» подала рекордный для медиасферы иск на 43 миллиарда рублей, сообщает «Фонтанка».