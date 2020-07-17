В Подмосковье готовы открыться 750 кафе и ресторанов

Бизнес

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Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, к открытию оказались готовы около 750 предприятий общепита. «С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования», — сказал он.

По словам Разина, в регионе насчитывается около 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Сегодня возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также готовы принять гостей 585 летних кафе, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, рестораны и кафе Подмосковья заработают с 25 июля.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Также в области постепенно снимут другие ограничительные меры, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Так, с 15 июля начали работать пляжи, аттракционы в парках и летние кинотеатры.

Также с 25 июля при проезде в общественном транспорте области можно снова расплачиваться наличными деньгами.