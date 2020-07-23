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В Москве взрывают закрытый на реконструкцию спорткомплекс «Олимпийский»

Лилия Караева
23 июля, 2020 16:56
2 мин
Олимпийский
Wikipedia

В московском спорткомплексе «Олимпийский» поднялся шум и раздались взрывы. Услышав их, москвичи стали звонить в полицию, но в МВД заверили, что никакого криминала в этом нет.

Оказалось, что взрывами стали сносить внутренние конструкции «Олимпийского». Жители города отмечают, что взрывы звучат так мощно, что трясутся дома и поднимается пыль, пишет «Комсомольская правда».

Москвичка Майя Косых написала в Instagram: «Он останется в истории вместе с событиями, которые здесь прошли, — от Олимпиады-80 до Евровидения 2009-го. Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда».

После модернизации «Олимпийский» останется спортивным объектом и сможет принимать соревнования международного уровня, быть площадкой для концертов.

Напомним, спорткомплекс закрыли на капитальную реконструкцию 1 января 2019 года. Она расссчитана на 3 года.

В 2017 году «Олимпийский» продали компании «Киевская площадь». Сумму сделки не называли.

темы
реконструкция
Олимпийский
взрывы
2 мин