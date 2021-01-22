В монгольских степях появится российский газ от «Газпрома»

Бизнес

Российская госкомпания «Газпром» зарегистрировала в Монголии дочернюю компанию «Газопровод Союз Восток». Она займётся реализацией проекта, который позволит поставлять российский газ через Монголию в Китай.

«Газопровод Союз Восток» проведёт проектно-изыскательские работы, а также разработает технико-экономическое обоснование для планируемого газового трубопровода «Союз Восток». Компания также выступит в качестве оператора по строительству.

Новая газовая магистраль станет продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2» на территории Монголии, отмечает ФБА «Экономика сегодня».